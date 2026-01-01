Ремонт лазерного МФУ Ricoh Aficio SP 100SU (часть 1)

Виталий Овсянников (г. Калуга)

Статья является логическим продолжением статьи [1], посвященной вопросам разборки, профилактики и замены узлов МФУ «Ricoh Aficio SP 100SU». В этом материале приводится методика поиска и устранения типовых аппаратных неисправностей данного устройства.

Предупреждение. Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия при выполнении ремонта или проведения профилактических работ, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.

Поиск и устранение типовых неисправностей

Методики поиска неисправностей приведены в форме пошаговых инструкций, в которых переход к каждому следующему шагу осуществляется лишь при отсутствии положительных результатов на предыдущем. При обнаружении на любом из шагов неисправных элементов их заменяют, после чего проверяют работоспособность устройства и, если неисправность не устранена, переходят к следующему шагу используемой методики.

Проверку элементов плат электроники и замену узлов выполняют только при отключенном от устройства сетевом кабеле и выдержки некоторого времени (не менее 1 минуты) для разрядки фильтрующих конденсаторов в высоковольтных цепях схемы.

Конструктивно электрическая часть МФУ выполнена на четырех платах:

панели управления (ПУ);

форматера;

источников питания (ИП);

высоковольтных ИП.

Плата ПУ расположена в пластмассовом корпусе, закрепленном на корпусе планшетного сканера с левой стороны. На ней установлены следующие элементы индикации и управления:

Рис. 1

2-разрядный светодиодный индикатор LED 4 «Экран» (1);

три зеленых светодиода LED 1-LED 3 «Экран уровня плотности» (2);

синий светодиод LED 5 «Индикатор питания» (3);

красный светодиод LED 6 «Индикатор предупреждения» (4);

кнопка S1 «Количество копий» (5);

кнопка S2 «Плотность» (6);

кнопка S3 «Копия удостоверения личности» (7);

кнопка S4 «Сброс/Стоп» (8);

кнопка S5 «Пуск» (9).

Для подключения платы ПУ к плате форматера установлен разъем P704 (10 на рис. 1).

Плата форматера закреплена на правой металлической боковине. Она выполняет следующие функции:

обмен данными по интерфейсу USB 2.0;

обработку данных для печати;

формирование команд управления блоком лазера;

управление двигателем узла подачи и транспорта бумаги;

управление соленоидом муфты подачи бумаги;

анализ состояния датчиков МФУ;

управление источниками высоких напряжений;

управление узлом термозакрепления;

управление планшетным сканером устройства.

На плате форматера расположены следующие разъемы:

Рис. 2

P001 платы источников питания (1);

P002 платы высоковольтных источников питания (2);

P003 датчика крышки картриджа (3);

P011 двигателя привода редуктора (4);

Р012 соленоида подачи бумаги (5);

Р013 датчика начала листа (6);

Р014 датчика лотка выхода бумаги (7);

P021 платы управления светодиодом блока лазера (8);

P022 платы управления двигателем привода зеркала блока лазера (9);

P041 термистора узла термозакрепления и датчика выхода бумаги (10);

P104 платы ПУ (11);

P107 сканирующей линейки блока сканера (12);

P109 двигателя привода каретки блока сканера (13);

CN101 — USB-разъем подключения МФУ к компьютеру (14).

Плата ИП расположена на задней металлической крышке устройства. На ней размещены низковольтные источники питания напряжением +5 и +24 В, а также схема высоковольтной части управления узлом термозакрепления. На плате также расположены следующие компоненты:

Рис. 3

разъем CN101 (1) подключения нагревательного элемента (галогенной лампы) узла термозакрепления;

разъем CN202 (2) подключения жгута от платы форматера;

разъем CN201 (3) подачи питания (220 В) на МФУ;

SW101 (4) — выключатель питания устройства.

Плата высоковольтных ИП закреплена на левой металлической боковине устройства. На ней реализованы источники высоких напряжений, необходимые для питания элементов картриджа и вала переноса. На ней расположены: разъем (1 на рис. 4) подключения жгута от платы форматера и четыре контактных площадки (2 и 3). Подача высоких напряжений на элементы картриджа реализована контактными площадками (2 на рис. 4). Напряжение на вал переноса подается через контактную площадку (3 на рис. 4).

Рис. 4

Индикация панели управления и назначение клавиш

На панели управления размещены следующие элементы:

Рис. 5

2-разрядный светодиодный экран (1 на рис. 5) отображения количества копий или кода ошибки устройства.

Клавиша «Количество копий» (2) для изменения количества копий при копировании.

Экран указания плотности (3) для отображения одного из трех уровней плотности (светлее, норма, темнее).

Клавиша «Плотность» (4) для установки плотности распечатываемого документа.

Клавиша «Копия удостоверения личности» (5) для копирования удостоверения личности.

Клавиша «Сброс/Стоп» (6) для отмены выполняемого задания на печать.

Клавиша «Пуск» (7) — для начала копирования и возобновления печати после ее остановки по причине израсходования бумаги или неправильной настройки ее параметров.

«Индикатор питания» (8) загорается синим цветом при включении питания аппарата и светится постоянно при готовности устройства к приему данных от компьютера. При приеме данных, сканировании или выполнении задания печати индикатор мигает.

«Индикатор предупреждения» (9) загорается красным цветом, если в аппарате закончилась бумага, параметры бумаги не соответствуют установкам драйвера, а также при обнаружении неисправности или других отклонений от нормы.

Диагностика МФУ в автономном режиме при включении

Примечание. В рассматриваемом МФУ не предусмотрена распечатка демонстрационной страницы с ПУ. Исходными условиями для выполнения диагностики устройства в автономном режиме при включении являются закрытая крышка доступа к картриджу. При выполнении диагностики МФУ без крышки доступа к картриджу необходимо активировать датчик крышки (микропереключатель). Также необходимо учитывать, что при включении МФУ не выполняется проверка работоспособности платы высоковольтных источников, датчика передней крышки (лотка), интерфейса USB 2.0 и установки картриджа. При включении МФУ выходит в состояние «Готов» при частичной или полной неработоспособности вышеперечисленных блоков и узлов.

МФУ не включается, при включении какая-либо реакция со стороны устройства отсутствует (нет световой индикации включения и шума от работы механики МФУ)

Возможные причины:

отсутствует напряжение питания на входных цепях МФУ;

неисправен выключатель питания или разъем подачи питания на плату ИП;

неисправна плата источников питания;

неисправны разъемы и/или поврежден жгут, соединяющий платы ИП и форматера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют наличие напряжения в розетке подключения МФУ, исправность сетевого кабеля и разъема, расположенного на нем. Проверяют выключатель питания, разъем подключения сетевого кабеля к устройству и разъем подачи на плату ИП. Проверяют разъемы и жгут, соединяющий платы ИП и форматера. Последовательно проверяют платы ИП и форматера заменой на заведомо исправные.

МФУ включается, слышен шум работы механики устройства, нет индикации на панели управления

Возможные причины:

неисправен шлейф и/или разъемы подключения ПУ к плате форматера;

неисправна плата ПУ и/или плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют шлейф и разъемы подключения. Последовательно проверяют платы ПУ и форматера заменой на заведомо исправные.

МФУ включается. Загорается синий индикатор питания. Нет реакции устройства на нажатие одной или нескольких клавиш ПУ

Возможные причины:

неисправны кнопки, шлейф и/или разъемы подключения ПУ к плате форматера;

неисправна плата ПУ и/или форматера.

Порядок устранения:

Проверяют неработающие кнопки, шлейф и разъемы подключения. Последовательно проверяют платы ПУ и форматера заменой на заведомо исправные.

МФУ включается и загорается синий индикатор. Слышен шум работы механики устройства. Через некоторое время отключается механика устройства, загорается красный индикатор и код ошибки «Е0» на ПУ

Возможные причины:

повреждение или заклинивание флажка датчика выхода бумаги;

повреждение/зависание флажка датчика регистрации начала листа;

неисправен датчик выхода бумаги;

неисправен датчик регистрации начала листа;

неисправны жгуты и/или разъемы подключения датчиков к плате форматера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют целостность, исходное положение и легкость перемещения флажков датчиков выхода бумаги и регистрации начала листа. Проверяют работоспособность датчиков, жгутов и разъемов подключения датчиков выхода бумаги и регистрации начала листа к плате форматера. Проверяют плату форматера заменой на заведомо исправную.

МФУ включается и загорается синий индикатор. Слышен шум двигателя привода каретки сканера. Механика устройства не запускается. Кратковременно слышен шум двигателя призмы блока лазера. После отключения двигателя привода призмы блока лазера загорается красный индикатор и код ошибки «С6» на ПУ

Возможные причины:

заклинивание механических узлов (редуктор, картридж и т.д.);

неисправен двигатель привода редуктора;

неисправен жгут и/или разъемы подключения двигателя к плате форматера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют механику МФУ, для исключения неисправности картриджа (заклинивания) его вынимают из устройства или устанавливают заведомо исправный. Осматривают шестерни редуктора, при обнаружении механических повреждений их заменяют. Проверяют двигатель привода редуктора заменой на заведомо исправный. Проверяют жгут подключения двигателя к плате форматера. Проверяют плату форматера заменой на заведомо исправную.

МФУ включается и загорается синий индикатор. Слышен шум двигателя привода каретки сканера. Двигатели привода редуктора и призмы блока лазера не запускаются. Через некоторое время загорается красный индикатор и код ошибки «Е3» на ПУ

Возможные причины:

обломан выступ активации датчика на крышке доступа к картриджу;

неисправен датчик (микропереключатель) крышки доступа к картриджу на правой боковине устройства, разъем и/или жгут подключения датчика к плате форматера;

неисправны разъемы и/или повреждены жгуты, соединяющие платы ИП и форматера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют наличие выступа активации датчика на крышке доступа к картриджу, исправность микропереключателя крышки доступа к картриджу, разъема и жгута подключения датчика крышки к плате форматера. Проверяют жгут и разъемы, соединяющие платы ИП и форматера. Последовательно проверяют платы форматера и ИП заменой на заведомо исправные.

Если неисправность не связана с узлом термозакрепления, МФУ будет работать после выключения и последующего включения. При регистрации неисправности узла термозакрепления и последующем выполнении ремонта узла, для возобновления работоспособности МФУ необходимо выполнить сброс ошибки с помощью утилиты Smart Organizing Monitor, поставляемой в комплекте с МФУ (см. далее «Неисправности узла термозакрепления» и «Ошибки узла термозакрепления»).

МФУ включается и загорается синий индикатор. Слышен шум двигателя привода каретки сканера. Двигатели привода редуктора и призмы блока лазера не запускаются. Через некоторое время загорается красный индикатор и код ошибки «С7» на ПУ

Возможные причины:

неправильно установлен датчик температуры узла термозакрепления;

неисправен датчик температуры узла термозакрепления;

неисправны разъемы и/или поврежден жгут, соединяющий датчик температуры с платой форматера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют расположение и фиксацию датчика температуры узла термозакрепления. Проверяют датчик, жгут и разъемы подключения датчика к плате форматера. Проверяют плату форматера заменой на заведомо исправную.

МФУ включается и загорается синий индикатор. Слышен шум двигателя привода каретки сканера. Двигатели привода редуктора и призмы блока лазера не запускаются. Через некоторое время загорается красный индикатор и код ошибки «С8» на ПУ

Возможные причины:

неисправна галогенная лампа узла термозакрепления;

неисправен термостат;

неисправны разъемы и/или повреждены жгуты, соединяющие галогенную лампу с термостатом и платой ИП;

неисправна плата ИП;

неисправны разъемы и/или жгуты, соединяющие платы ИП и форматера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Последовательно проверяют галогенную лампу и термостат. Проверяют жгут и разъемы подключения лампы к плате ИП. Проверяют жгут между платами ИП и форматера. Последовательно проверяют плату ИП и форматера заменой на исправные.

МФУ включается и загорается синий индикатор. Слышен шум двигателя привода каретки сканера. Двигатели привода редуктора и призмы блока лазера не запускаются. Через некоторое время загорается красный индикатор и код ошибки «С9» на ПУ

Ошибка «С9» вызвана превышением температуры (более 225...230 °С в течение 1 с) узла термозакрепления. МФУ автоматически заблокируется после третьего обнаружения ошибки.

Возможные причины:

неисправен датчик температуры узла термозакрепления;

неисправна плата ИП;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют работу схемы управления нагревательным элементом узла термозакрепления (меняют плату источников питания на заведомо исправную). Проверяют исправность, расположение и фиксацию датчика температуры и цепи его подключения к плате форматера. Проверяют плату форматера заменой на исправную.

МФУ включается и загорается синий индикатор. Слышен шум двигателя привода каретки сканера. Двигатели привода редуктора и призмы блока лазера не запускаются. Через некоторое время загорается красный индикатор и код ошибки «С1» на ПУ

Ошибка «С1» вызвана превышением температуры (более 250 °С в течение 1 с) узла термозакрепления.

Возможные причины:

неисправен датчик температуры узла термозакрепления;

неисправна плата ИП;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют работу схемы управления нагревательным элементом узла термозакрепления (заменяют плату ИП на заведомо исправную). Проверяют исправность, расположение и фиксацию датчика температуры и цепи его подключения к плате форматера. Проверяют плату форматера заменой на исправную.

МФУ включается и загорается синий индикатор. Слышен шум двигателя привода каретки сканера. Двигатели привода редуктора и призмы блока лазера не запускаются. Через некоторое время загорается красный индикатор и код ошибки «С2» на ПУ

Галогенная лампа остается включенной более 9 с после достижения рабочей температуры узла термозакрепления.

Возможные причины:

неисправен датчик температуры узла термозакрепления;

неисправна плата ИП;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют работу схемы управления нагревательным элементом узла термозакрепления (заменяют плату ИП на заведомо исправную). Проверяют исправность, расположение и фиксацию датчика температуры и цепи его подключения к плате форматера. Проверяют плату форматера заменой на исправную.

МФУ включается, не запускается двигатель привода каретки блока сканера и привода призмы блока лазера. Кратковременно запускается двигатель привода редуктора. На ПУ загорается красный индикатор и код ошибки «С6»

Возможные причины:

неисправен двигатель привода каретки сканера;

заклинена каретка и/или редуктор привода каретки;

неисправен жгут и/или разъемы подключения двигателя каретки к плате форматера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют двигатель, разъемы и жгуты подключения к плате форматера. Проверяют редуктор и легкость перемещения каретки блока сканера. Проверяют плату форматера заменой на исправную.

При копировании слышен шум двигателя привода каретки сканера. На ПУ мигает синий индикатор. Нет звука двигателя привода редуктора. Далее на ПУ загорается красный индикатор и один из кодов ошибок «С1-С3»

Возможные причины:

нет контакта в разъеме Р022 (плата форматера) и/или в разъеме на плате драйвера двигателя привода призмы в блоке лазера;

неисправен блок лазера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют подключение шлейфа к разъемам (плата форматера, плата драйвера двигателя в блоке лазера). Проверяют шлейф омметром или заменой на исправный. Поочередно проверяют блок лазера и плату форматера методом замены.

Возможные причины в блоке лазера:

неисправен двигатель привода призмы и/или заклинивание ротора;

неисправна плата драйвера двигателя.

Порядок проверки и устранения:

Проверяют легкость вращения ротора двигателя привода призмы (прокручивают вручную). При необходимости (заедание при вращении ротора) выполняют профилактику двигателя привода призмы [1]. Заменяют плату управления в сборе с двигателем привода призмы или выполняют ее ремонт.

Примечание. При прокручивании ротора двигателя не допускают прикосновения к рабочим граням четырехугольной призмы.

При копировании слышен шум двигателя привода каретки сканера. На ПУ мигает синий индикатор. Запускается двигатель привода четырехугольной призмы в блоке лазера и, кратковременно, двигатель привода редуктора. Бумага с лотка в МФУ не подается. Отключается двигатель привода редуктора, загорается красный индикатор на панели управления и код ошибки «С4»

Возможные причины:

нет контакта в разъеме Р021 (плата форматера) и/или в разъеме на плате управления светодиодом, расположенной в блоке лазера;

неисправен жгут подключения платы управления светодиодом к плате форматера;

неисправен блок лазера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют подключение шлейфа к разъемам (плата форматера, плата управления светодиодом в блоке лазера). Проверяют шлейф омметром или заменой исправным. Проверяют блок лазера заменой. Проверяют плату форматера заменой на исправную.

Возможные причины в блоке лазера:

загрязнена оптика в блоке лазера;

неисправна плата управления светодиодом.

В данном случае убеждаются в отсутствии загрязнений оптики блока, а также светодиода лазера и датчика луча. В случае неисправности платы управления светодиодом заменяют блок лазера на исправный.

При нажатии кнопки копирования на ПУ загорается красный индикатор и выводится код ошибки «Е4». Слышен шум двигателя привода каретки сканера. Двигатели привода призмы блока лазера и редуктора не запускаются

Возможные причины:

неисправен датчик передней крышки (лотка выхода бумаги) на правой боковине МФУ;

неисправны (нет контакта) разъемы и/или поврежден жгут подключения датчика выходного лотка к плате форматера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют датчик, жгут и разъемы жгута, соединяющие датчик с платой форматера. Проверяют плату форматера заменой на заведомо исправную.

При копировании выходит чистый лист. На ПУ индикации ошибок нет. При выполнении стоп-теста на поверхности фотобарабана изображение отсутствует

Возможные причины:

неправильно установлена и/или неисправна плата высоковольтных ИП;

неисправны разъемы и/или жгут подключения платы высоковольтных ИП к плате форматера.

Порядок проверки и устранения:

Проверяют крепление и исправность платы высоковольтных ИП. Проверяют жгут и разъемы подключения платы к плате форматера.

При копировании бумага останавливается по уровню выходного вала транспорта бумаги. На ПУ загорается красный индикатор и выводится код ошибки «Е0». После трех попыток — сообщение «С3» на ПУ и МФУ блокируется

Возможные причины:

неисправен датчик выхода бумаги и/или жгута подключения датчика к плате форматера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют исправность датчика и жгута подключения к плате. Проверяют плату форматера заменой на исправную.

Примечание. При обнаружении третьего замятия датчиком выхода бумаги на ПУ выводится код ошибки «С3» и устройство блокируется. После устранения неисправности для возобновления работоспособности устройства необходимо выполнить сброс ошибки с помощью утилиты Smart Organizing Monitor, поставляемой в комплекте с МФУ (см. далее «Неисправности узла термозакрепления» и «Ошибки узла термозакрепления»).

При копировании бумага из лотка не подается. Слышен звук работы двигателей привода каретки сканера, блока лазера и привода редуктора принтера. Нет звука срабатывания соленоида подачи. Ролик подачи бумаги не вращается. На ПУ загорается красный индикатор и выводится код ошибки «Е1»

Возможные причины:

неисправен соленоид подачи бумаги, жгута и/или разъема подключения жгута соленоида к плате форматера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют соленоид подачи, жгут и разъем подключения соленоида к плате форматера. Проверяют наличие напряжения +24 В на контакте 1 и сигнала управления на контакте 2 разъема Р012. Сигнал управления присутствует только во время подачи. При отсутствии управляющего сигнала выполняют замену или ремонт платы форматера.

Диагностика МФУ по сообщениям статус-монитора

Примечание. Необходимыми условиями для выполнения диагностики по сообщениям статус-монитора являются исправность USB-интерфейса компьютера и корректно установленное для данной модели МФУ ПО (драйверы и утилита «Smart Organizing Monitor», поставляемая в комплекте с устройством). Утилита позволяет отслеживать состояние МФУ и, в случае возникновения ошибок, выводит информационное сообщение на монитор компьютера.

«Выключено питание МФУ (ошибка связи)» (фактически МФУ включено, индикация включения на ПУ есть)

Возможные причины:

плохой контакт кабеля в USB-разъеме МФУ или системного блока;

неисправен USB-кабель или USB-разъем на интерфейсной плате МФУ;

«холодная» пайка выводов разъема USB-интерфейса на плате форматера;

неисправна интерфейсная плата.

Порядок устранения:

Проверяют исправность USB-разъема на МФУ и USB-кабеля между МФУ и системным блоком. Проверяют качество пайки выводов USB-разъема на плате форматера. Проверяют интерфейсную плату заменой на заведомо исправную.

Примечание. Замену USB-кабеля выполняют только при отключенном от МФУ сетевом кабеле.

«Открыта крышка. Закройте указанную крышку» (фактически крышка доступа к картриджу закрыта). На ПУ горит красный индикатор и код ошибки «Е3»

Возможные причины:

на крышке доступа к картриджу обломан выступ привода датчика крышки;

неисправен датчик (микропереключатель) крышки на правой боковине МФУ;

неисправны разъемы и/или поврежден жгут, соединяющий микропереключатель с платой форматера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют наличие выступа привода датчика на крышке доступа к картриджу. Проверяют исправность датчика, жгут и разъем жгута подключения микропереключателя к плате форматера. Проверяют плату форматера заменой на заведомо исправную.

«Закрыта передняя крышка. Откройте указанную крышку» (фактически передняя крышка, выполняющая роль выходного лотка, открыта). На ПУ горит красный индикатор и код ошибки «Е4»

Возможные причины:

неисправен датчик выходного лотка на боковине с правой стороны;

неисправен разъем и/или поврежден жгут подключения датчика передней крышки к плате форматера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют датчик, жгут и разъемы жгута, соединяющего датчик с платой форматера. Проверяют плату форматера заменой на заведомо исправную.

«Нет бумаги/Замятие» (фактически бумага в лотке есть и загружена правильно, замятия бумаги в принтере нет)

Примечание. В рассматриваемом принтере сообщение статус-монитора «Нет бумаги/Замятие» выводится на экран при любом нарушении временных интервалов прохождения бумаги в тракте устройства, зарегистрированное датчиками регистрации начала листа и выхода бумаги.

Ситуация 1. При отправке задания на печать бумага из лотка не подается. Слышен звук работы механики устройства. МФУ выполняет две попытки подачи бумаги из лотка. Ролик подачи бумаги вращается, и слышен звук двойного срабатывания соленоида подачи. На экран монитора выводится сообщение об ошибке. На ПУ загорается красный индикатор и код ошибки «Е1»

Возможные причины:

загрязнен, изношен/поврежден ролик подачи бумаги;

подающий лоток не прижимает бумагу к ролику (заедание или заклинивание подающего лотка).

Для устранения очищают рабочую поверхность ролика при ее загрязнении или заменяют резиновое кольцо ролика (ролик в сборе с валом) при его повреждении или износе. Проверяют прижим бумаги к ролику в момент подачи бумаги.

Ситуация 2. При отправке задания на печать бумага из лотка не подается. Слышен звук работы двигателя привода редуктора принтера и звук двойного срабатывания соленоида подачи. Ролик подачи бумаги не вращается. На экран монитора выводится сообщение об ошибке. На ПУ загорается красный индикатор и код ошибки «Е1»

Возможные причины:

неисправен редуктор принтера;

неисправны промежуточные шестерни привода вала ролика подачи бумаги;

неисправна муфта подачи бумаги (загрязнение, износ или деформация) и/или вал ролика подачи бумаги.

Порядок устранения:

Осматривают шестерни редуктора и промежуточные шестерни вала ролика подачи бумаги, при обнаружении механических повреждений их заменяют. Очищают муфту от загрязнений и проверяют ее работу, при выявлении повреждений или некорректной работе муфту заменяют. Осматривают вал ролика подачи бумаги, при обнаружении повреждений вал заменяют.

Ситуация 3. При отправке задания на печать бумага из лотка не подается. Слышен звук работы двигателя привода редуктора принтера. Нет звука срабатывания соленоида подачи. Ролик подачи бумаги не вращается. На экран монитора выводится сообщение об ошибке. На ПУ загорается красный индикатор и код ошибки «Е1»

Возможные причины:

неисправен соленоид подачи бумаги, жгута и/или разъема подключения жгута к плате форматера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют соленоид подачи, жгут и разъем подключения соленоида к плате форматера. Проверяют наличие напряжения +24 В на контакте 1 и сигнала управления на контакте 2 разъема Р012. Сигнал управления присутствует только во время подачи. При отсутствии управляющего сигнала заменяют или ремонтируют плату форматера.

Ситуация 4. При отправке задания на печать слышен звук работы механики устройства. Бумага из лотка подается в устройство на несколько см (3…5) и останавливается. Ролик подачи бумаги вращается. Принтер выполняет две попытки подачи бумаги из лотка (слышен звук двойного срабатывания соленоида подачи). На экран монитора выводится сообщение об ошибке. На ПУ загорается красный индикатор и код ошибки «Е1»

Возможные причины:

загрязнен, изношен/поврежден вал транспорта бумаги;

повреждены шестерни привода вала транспорта;

повреждены (заклинивание) прижимные ролики вала транспорта;

недостаточный прижим прижимных роликов к валу транспорта.

Порядок устранения:

Очищают рабочую поверхность вала транспорта бумаги от загрязнений. При обнаружении повреждений или износе вал заменяют. Очищают от загрязнений прижимные ролики вала транспорта бумаги, проверяют правильность установки, усилие прижима и легкость их вращения.

Примечание. Вал транспорта бумаги изготовлен из пластмассы монолитно с шестерней привода вала.

Ситуация 5. При отправке задания на печать бумага из лотка подается в устройство на 12-13 сантиметров и останавливается. На экран монитора выводится сообщение об ошибке. На ПУ загорается красный индикатор и код ошибки «Е0»

Возможные причины:

повреждены шестерни привода фотобарабана картриджа;

повреждены шестерни привода и/или заклинен вал переноса.

Порядок устранения:

Осматривают шестерни привода фотобарабана и вал переноса, при обнаружении механических повреждений их заменяют. Очищают от загрязнений бушинги вала и вал переноса. Проверяют легкость вращения вала в бушингах и перемещение бушингов в направляющих.

Ситуация 6. При отправке задания на печать бумага из лотка подается в устройство и останавливается перед датчиком выхода бумаги. На экран монитора выводится сообщение об ошибке. На ПУ загорается красный индикатор и код ошибки «Е1»

Возможные причины:

поврежден или заклинен флажок датчика начала листа;

неисправны или загрязнены оптические элементы датчика начала листа;

неисправен разъем и/или поврежден жгут, соединяющий датчик начала листа с платой форматера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют износ (повреждение), легкость перемещения и исходное положение флажка датчика начала листа. Проверяют датчик и цепи его подключения к плате форматера. Проверяют плату форматера заменой на заведомо исправную.

Ситуация 7. При отправке задания на печать бумага из лотка подается в устройство и останавливается по уровню вала выхода бумаги. На экран монитора выводится сообщение об ошибке. На ПУ загорается красный индикатор и код ошибки «Е0»

Возможные причины:

повреждение или зависание флажка датчика выхода бумаги;

не вращается выходной вал транспорта бумаги;

неисправен датчик выхода бумаги и/или жгута его подключения к плате форматера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют износ (повреждение), легкость перемещения и исходное положение флажка датчика выхода бумаги. Проверяют выходной вал и шестерни привода, при обнаружении повреждений их заменяют. Проверяют датчик выхода бумаги и цепи его подключения к плате форматера. Проверяют плату форматера заменой на заведомо исправную.

(Окончание следует)

