Диагностика и ремонт антиблокировочной системы тормозов BOSCH ABS 9.0 на примере автомобиля LADA GRANTA (часть 2)

Несоответствие напряжения питания гидроагрегата АБС

При возникновении ошибок, связанных с питанием гидроагрегата АБС (520016 - низкое напряжение питания гидроагрегата АБС, 52001С - напряжение питания ниже или выше рабочего диапазона), проверяют исправность предохранителей цепей питания АБС, надежность соединения гидроагрегата АБС с "массой" автомобиля, состояние аккумулятора и исправность генератора. При возникновении ошибки 520017 (высокое напряжение питания гидроагрега та АБС) проверяют исправность генератора автомобиля и напряжение бортовой сети.

Отказ в цепи реле включения напряжения питания ЭМК

При возникновении ошибки 520549 проверяют предохранитель F26 и надежность подключения цепей питания электромагнитных клапанов (контакты "25" и "38") к соответствующим цепям автомобиля.

Отказ в цепи выключателя сигнала торможения

При возникновении ошибки 521501 проверяют предохранитель F25, исправность выключателя сигнала торможения и его цепей на обрыв/замыкание.

Напряжение питания ЭВН ниже рабочего диапазона

При возникновении ошибки 521916 проверяют предохранитель 40 А и исправность цепей питания ЭВН гидроагрегата (контакты 1, 13 разъема гидроагрегата).

Ошибки цепей CAN

При возникновении ошибок С00187 и С00188 устраняют обрыв или короткое замыкание в цепях линии CAN, используемых для подключения гидроагрегата системы АБС.

Особенности диагностики и ремонта автомобилей, оснащенных системой контроля курсовой устойчивости

В случае если автомобиль оснащен электронной системой контроля устойчивости (ЭКУ или англ. - ESP), она берет на себя функции АБС. Для своей работы система ЭКУ использует те же датчики, что и АБС (датчики скорости каждого колеса), в дополнение к которым устанавливаются датчик угла поворота рулевого колеса и выключатель системы курсовой устойчивости. В автомобилях LADA GRANTA используется датчик углаповорота рулевого колеса в составе соединителя с устройством вращающимся (каталожный номер 21700-3709315-10) и выключатель системы ЭКУ 21900-3710080.

Таблица 3. Назначение контактов разъема гидроагрегата системы ЭКУ

Цепь Назначение 1 Напряжение питания ЭВН гидроагрегата (подключено к клемме "30") 4 Сигнальный вход ДСК правого переднего колеса 8 Сигнальный вход ДСК левого переднего колеса 13 "Земля" питания ЭВН гидроагрегата (подключено к "массе") 14 Шина CAN, L-линия 16 Напряжение питания ДСК переднего правого колеса 17 Напряжение питания ДСК заднего правого колеса 18 Сигнальный вход ДСК заднего левого колеса 19 Напряжение питания ДСК переднего левого колеса 22 Вход от выключателя системы контроля курсовой устойчивости 25 Напряжение питания ЭМК гидроагрегата (подключено к клемме "30") 26 Шина CAN, Н-линия 28 Напряжение питания ЭБУ гидроагрегата (подключено к клемме "15") 29 Сигнальный вход ДСК заднего правого колеса 30 Сигнальный вход выключателя сигнала торможения 31 Напряжение питания ДСК заднего левого колеса 32 "Земля" датчика угла поворота рулевого колеса 35 Напряжение питания датчика угла поворота рулевого колеса 36 Вход SASB от датчика угла поворота рулевого колеса 37 Вход SASA от датчика угла поворота рулевого колеса 38 "Земля" ЭМК и ЭБУ гидроагрегата (подключено к "массе")

Технически система ЭКУ во многом аналогична рассмотренной выше системе ABS 9.0, однако в состав используемого в ней гидроагрегата (см. таблицу 3) входят датчики поперечного, продольного и углового ускорений, а также и инерционный датчик ускорения. Для индикации работы системы ЭКУ используются сигнализаторы приборной панели - ESC и ESC OFF. Первый датчик указывает на неисправность системы ЭКУ, а второй - на ее отключение посредством соответствующего выключателя.

Рис. 3. Схема электрических соединений ABS 9.0 на автомобиле LADA GRANTA, оснащенном системой ЭКУ, где: 11 - основной блок предохранителей; 12 - генератор; 47-дополнительное реле; 63 - предохранитель 7,5 А (F5); 97 - датчик угла поворота рулевого колеса; 113 - выключатель зажигания; 118 - комбинация приборов; 148 - контроллер ЭСУД; 150 - колодка диагностики; 151 - предохранитель 10 А (F25); 155 - выключатель сигнала торможения; 173 - предохранитель 25 А (F26); 174 - предохранитель 10 А (F19); 175 - ДСК переднего левого; 176 - ДСК переднего правого; 177 - ДСК заднего левого; 178 - ДСК заднего правого; 179 - ЭБУ гидроагрегатом АБС; 180 - выключатель системы контроля курсовой устойчивости

Коды ошибок системы ЭКУ можно считать с помощью соответствующего сканера. Для системы ЭКУ актуальны приведенные в таблице 2 коды ошибок системы ABS 9.0 и соответствующие методики устранения неисправности, а также дополнительные коды ошибок, перечисленные в таблице 4.

Таблица 4. Коды неисправностей системы ЭКУ

Код Описание 403129 Недостоверный сигнал переднего левого ДСК 403429 Недостоверный сигнал переднего правого ДСК 403В29 Недостоверный сигнал о скорости 3-х колес 403В64 Отсутствие сигнала с двух ДСК 404701 Отказ в цепи датчика давления гидроагрегата ЭКУ 404729 Недостоверный сигнал датчика давления гидроагрегата ЭКУ 40511С Напряжение питания датчика угла поворота рулевого колеса ниже или выше рабочего диапазона 405129 Недостоверный сигнал датчика угла поворота рулевого колеса 406129 Недостоверный сигнал датчика поперечного ускорения 406229 Недостоверный сигнал датчика продольного ускорения 406329 Недостоверный сигнал датчика углового ускорения 406349 Внутренняя неисправность датчика углового ускорения 406А29 Недостоверный сигнал инерционного датчика ускорения 406А49 Отказ в цепи инерционного датчика ускорения 406А54 Не откалиброван инерционный датчик ускорения 520601 Отказ в цепи питания клапана высокого давления 1 520701 Отказ в цепи питания клапана высокого давления 2 520801 Отказ в цепи питания управляющего клапана 1 520901 Отказ в цепи питания управляющего клапана 2 521196 Неисправность ЭБУ 521255 Отсутствие варианта кодирования гидроагрегата ЭКУ 521502 Отказ выключателя сигнала торможения 521529 Недостоверный сигнал выключателя сигнала торможения 522095 Неправильное подсоединение жгутов к ДСК D70186 Недостоверный сигнал, передаваемый по шине CAN, с контроллера ЭСУД D71186 Недостоверный сигнал, передаваемый по шине CAN, с контроллера АКП

При ошибках 403129, 403429, 403В29 выполняют проверку состояния ДСК (см. методику "Отказ или недостоверный сигнал ДСК"). При ошибках, связанных с гидроагрегатом или его датчиками (404701,404729, 405129, 406129, 406229,406329,406349, 406А29, 406А49, 520601,520701,520801, 520901) выполняют замену гидроагрегата в сборе.

При ошибке 521196 проверяют надежность подключения цепей питания к гидроагрегату ЭКУ, если эти меры не принесли результата, заменяют гидроагрегат.

Напряжение питания датчика угла поворота рулевого колеса ниже или выше рабочего диапазона

При возникновении ошибки 40511С проверяют исправность генератора и аккумулятора (при необходимости выполняют зарядку аккумулятора) и надежность соединения гидроагрегата с "массой" автомобиля.

Не откалиброван инерционный датчик ускорения

При возникновении ошибки 406А54 с помощью диагностического прибора выполняют калибровку инерционного датчика ускорения через подменю "Тип автомобиля - Анти-блок. система - BOSCH АВS 9.0 - 4: Доп. испытания - 5: Калибр. отклон.". Если после калибровки датчика ошибка остается активной, заменяют гидроагрегат ЭКУ.

Отказ или недостоверный сигнал выключателя сигнала торможения

При возникновении ошибок 521502, 521529 проверяют правильность установки выключателя сигнала торможения, его исправность и правильность подключения. Если указанные меры не принесли эффекта, заменяют выключатель сигнала торможения.

Неправильное подсоединение жгутов к ДСК

При возникновении ошибки 522095 проверяют правильность подключения датчиков скорости колес.

Недостоверный сигнал, передаваемый по шине CAN

При возникновении ошибок D70186 и D71186 проверяют состояние линий CAN, к которым подключен гидроагрегат системы ЭКУ.

Литература и интернет-источники

1. АнтиБлокировочнаяСистема // Интернет-портал Лада Гранта Клуб - http://www.lada-granta.net/ forumdisplay.php?f=165

Автор: Антон Игроев (г. Орел)

Источник: Ремонт и сервис