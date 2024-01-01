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Диагностика и ремонт антиблокировочной системы тормозов BOSCH ABS 9.0

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15 часов назад

Диагностика и ремонт антиблокировочной системы тормозов BOSCH ABS 9.0 на примере автомобиля LADA GRANTA (часть 2)

Несоответствие напряжения питания гидроагрегата АБС

При возникновении ошибок, связанных с питанием гидроагрегата АБС (520016 - низкое напряжение питания гидроагрегата АБС, 52001С - напряжение питания ниже или выше рабочего диапазона), проверяют исправность предохранителей цепей питания АБС, надежность соединения гидроагрегата АБС с "массой" автомобиля, состояние аккумулятора и исправность генератора. При возникновении ошибки 520017 (высокое напряжение питания гидроагрега та АБС) проверяют исправность генератора автомобиля и напряжение бортовой сети.

 

Отказ в цепи реле включения напряжения питания ЭМК

При возникновении ошибки 520549 проверяют предохранитель F26 и надежность подключения цепей питания электромагнитных клапанов (контакты "25" и "38") к соответствующим цепям автомобиля.

 

Отказ в цепи выключателя сигнала торможения

При возникновении ошибки 521501 проверяют предохранитель F25, исправность выключателя сигнала торможения и его цепей на обрыв/замыкание.

 

Напряжение питания ЭВН ниже рабочего диапазона

При возникновении ошибки 521916 проверяют предохранитель 40 А и исправность цепей питания ЭВН гидроагрегата (контакты 1, 13 разъема гидроагрегата).

 

Ошибки цепей CAN

При возникновении ошибок С00187 и С00188 устраняют обрыв или короткое замыкание в цепях линии CAN, используемых для подключения гидроагрегата системы АБС.

 

 

Особенности диагностики и ремонта автомобилей, оснащенных системой контроля курсовой устойчивости

В случае если автомобиль оснащен электронной системой контроля устойчивости (ЭКУ или англ. - ESP), она берет на себя функции АБС. Для своей работы система ЭКУ использует те же датчики, что и АБС (датчики скорости каждого колеса), в дополнение к которым устанавливаются датчик угла поворота рулевого колеса и выключатель системы курсовой устойчивости. В автомобилях LADA GRANTA используется датчик углаповорота рулевого колеса в составе соединителя с устройством вращающимся (каталожный номер 21700-3709315-10) и выключатель системы ЭКУ 21900-3710080.

Таблица 3. Назначение контактов разъема гидроагрегата системы ЭКУ

Цепь

Назначение

1

Напряжение питания ЭВН гидроагрегата (подключено к клемме "30")

4

Сигнальный вход ДСК правого переднего колеса

8

Сигнальный вход ДСК левого переднего колеса

13

"Земля" питания ЭВН гидроагрегата (подключено к "массе")

14

Шина CAN, L-линия

16

Напряжение питания ДСК переднего правого колеса

17

Напряжение питания ДСК заднего правого колеса

18

Сигнальный вход ДСК заднего левого колеса

19

Напряжение питания ДСК переднего левого колеса

22

Вход от выключателя системы контроля курсовой устойчивости

25

Напряжение питания ЭМК гидроагрегата (подключено к клемме "30")

26

Шина CAN, Н-линия

28

Напряжение питания ЭБУ гидроагрегата (подключено к клемме "15")

29

Сигнальный вход ДСК заднего правого колеса

30

Сигнальный вход выключателя сигнала торможения

31

Напряжение питания ДСК заднего левого колеса

32

"Земля" датчика угла поворота рулевого колеса

35

Напряжение питания датчика угла поворота рулевого колеса

36

Вход SASB от датчика угла поворота рулевого колеса

37

Вход SASA от датчика угла поворота рулевого колеса

38

"Земля" ЭМК и ЭБУ гидроагрегата (подключено к "массе")

 

Технически система ЭКУ во многом аналогична рассмотренной выше системе ABS 9.0, однако в состав используемого в ней гидроагрегата (см. таблицу 3) входят датчики поперечного, продольного и углового ускорений, а также и инерционный датчик ускорения. Для индикации работы системы ЭКУ используются сигнализаторы приборной панели - ESC и ESC OFF. Первый датчик указывает на неисправность системы ЭКУ, а второй - на ее отключение посредством соответствующего выключателя.

Схема электрических соединений ABS 9.0 на автомобиле LADA GRANTA

Рис. 3. Схема электрических соединений ABS 9.0 на автомобиле LADA GRANTA, оснащенном системой ЭКУ, где: 11 - основной блок предохранителей; 12 - генератор; 47-дополнительное реле; 63 - предохранитель 7,5 А (F5); 97 - датчик угла поворота рулевого колеса; 113 - выключатель зажигания; 118 - комбинация приборов; 148 - контроллер ЭСУД; 150 - колодка диагностики; 151 - предохранитель 10 А (F25); 155 - выключатель сигнала торможения; 173 - предохранитель 25 А (F26); 174 - предохранитель 10 А (F19); 175 - ДСК переднего левого; 176 - ДСК переднего правого; 177 - ДСК заднего левого; 178 - ДСК заднего правого; 179 - ЭБУ гидроагрегатом АБС; 180 - выключатель системы контроля курсовой устойчивости

 

Коды ошибок системы ЭКУ можно считать с помощью соответствующего сканера. Для системы ЭКУ актуальны приведенные в таблице 2 коды ошибок системы ABS 9.0 и соответствующие методики устранения неисправности, а также дополнительные коды ошибок, перечисленные в таблице 4.

Таблица 4. Коды неисправностей системы ЭКУ

Код

Описание

403129

Недостоверный сигнал переднего левого ДСК

403429

Недостоверный сигнал переднего правого ДСК

403В29

Недостоверный сигнал о скорости 3-х колес

403В64

Отсутствие сигнала с двух ДСК

404701

Отказ в цепи датчика давления гидроагрегата ЭКУ

404729

Недостоверный сигнал датчика давления гидроагрегата ЭКУ

40511С

Напряжение питания датчика угла поворота рулевого колеса ниже или выше рабочего диапазона

405129

Недостоверный сигнал датчика угла поворота рулевого колеса

406129

Недостоверный сигнал датчика поперечного ускорения

406229

Недостоверный сигнал датчика продольного ускорения

406329

Недостоверный сигнал датчика углового ускорения

406349

Внутренняя неисправность датчика углового ускорения

406А29

Недостоверный сигнал инерционного датчика ускорения

406А49

Отказ в цепи инерционного датчика ускорения

406А54

Не откалиброван инерционный датчик ускорения

520601

Отказ в цепи питания клапана высокого давления 1

520701

Отказ в цепи питания клапана высокого давления 2

520801

Отказ в цепи питания управляющего клапана 1

520901

Отказ в цепи питания управляющего клапана 2

521196

Неисправность ЭБУ

521255

Отсутствие варианта кодирования гидроагрегата ЭКУ

521502

Отказ выключателя сигнала торможения

521529

Недостоверный сигнал выключателя сигнала торможения

522095

Неправильное подсоединение жгутов к ДСК

D70186

Недостоверный сигнал, передаваемый по шине CAN, с контроллера ЭСУД

D71186

Недостоверный сигнал, передаваемый по шине CAN, с контроллера АКП

 

При ошибках 403129, 403429, 403В29 выполняют проверку состояния ДСК (см. методику "Отказ или недостоверный сигнал ДСК"). При ошибках, связанных с гидроагрегатом или его датчиками (404701,404729, 405129, 406129, 406229,406329,406349, 406А29, 406А49, 520601,520701,520801, 520901) выполняют замену гидроагрегата в сборе.

При ошибке 521196 проверяют надежность подключения цепей питания к гидроагрегату ЭКУ, если эти меры не принесли результата, заменяют гидроагрегат.

 

Напряжение питания датчика угла поворота рулевого колеса ниже или выше рабочего диапазона

При возникновении ошибки 40511С проверяют исправность генератора и аккумулятора (при необходимости выполняют зарядку аккумулятора) и надежность соединения гидроагрегата с "массой" автомобиля.

 

Не откалиброван инерционный датчик ускорения

При возникновении ошибки 406А54 с помощью диагностического прибора выполняют калибровку инерционного датчика ускорения через подменю "Тип автомобиля - Анти-блок. система - BOSCH АВS 9.0 - 4: Доп. испытания - 5: Калибр. отклон.". Если после калибровки датчика ошибка остается активной, заменяют гидроагрегат ЭКУ.

 

Отказ или недостоверный сигнал выключателя сигнала торможения

При возникновении ошибок 521502, 521529 проверяют правильность установки выключателя сигнала торможения, его исправность и правильность подключения. Если указанные меры не принесли эффекта, заменяют выключатель сигнала торможения.

 

Неправильное подсоединение жгутов к ДСК

При возникновении ошибки 522095 проверяют правильность подключения датчиков скорости колес.

 

Недостоверный сигнал, передаваемый по шине CAN

При возникновении ошибок D70186 и D71186 проверяют состояние линий CAN, к которым подключен гидроагрегат системы ЭКУ.

Литература и интернет-источники

1. АнтиБлокировочнаяСистема // Интернет-портал Лада Гранта Клуб - http://www.lada-granta.net/ forumdisplay.php?f=165

Автор: Антон Игроев (г. Орел)

Источник: Ремонт и сервис

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