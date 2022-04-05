Автотехника
Компоненты для ремонта электроники автотехники
- 13.04.2024 - 22:48Терморегулирующий вентиль/клапан (ТРВ) предназначен для регулирования подачи хладагента из конденсатора в испаритель, он установлен перед испарителем (см. рис. 3).Рис. 3. Терморегулирующий вентиль/клапан (1) и испаритель (2) В состав климатической системы кондиционирования автомобиля также входят многочисленные трубопровод...
- Диагностика и ремонт антиблокировочной системы тормозов BOSCH ABS 9.0 на примере автомобиля LADA GRANTA (часть 2)05.04.2024 - 23:26Несоответствие напряжения питания гидроагрегата АБСПри возникновении ошибок, связанных с питанием гидроагрегата АБС (520016 - низкое напряжение питания гидроагрегата АБС, 52001С - напряжение питания ниже или выше рабочего диапазона), проверяют исправность предохранителей цепей питания АБС, надежность соединения гидроагрегата АБС с "массой&...
- 30.03.2024 - 23:43В этой статье автор предлагает ознакомиться с устройством и особенностями конструкции системы кондиционирования автомобиля LADA VESTA.Климатическая система кондиционирования воздуха в автомобиле обеспечивает комфортные условия для водителя и пассажиров, при этом, несомненно, повышается безопасность управления автомобилем.Система кондиционир...
- Диагностика и ремонт антиблокировочной системы тормозов BOSCH ABS 9.0 на примере автомобиля LADA GRANTA (часть 1)30.03.2024 - 21:09В статье рассмотрены вопросы, связанные с диагностикой и ремонтом антиблокировочной системы тормозов ABS 9.0, устанавливаемой на автомобилях ВАЗ. Рассматриваемая система применяется на моделях автомобилей LADA семейств GRANTA, KALINA, PRIORA. Общие принципы работы системы ABS 9.0Антиблокировочная система (АБС или англ. - ABS)...
- 06.01.2024 - 23:02В резервной Li-Ion батарее аккумуляторов NEOLINE, предназначенной для аварийного запуска автомобильного двигателя, вышла из строя плата узла управления, индикации уровня зарядки и питания USB-устройств, а собственно батарея с защитным контроллером осталась исправной. Выяснилось, что зарядку батареи можно осуществлять через выходные контакты, для че...
- Электронная система управления двигателями A15SMS автомобилей Lanos, Chance, Daewoo Nexia, Doninvest Assol (часть 2)18.11.2023 - 23:37Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Этот датчик вклеен в воздухопроводящий рукав (рис. 8), соединяющий корпус воздушного фильтра и впускной коллектор двигателя. Принцип действия датчика аналогичен датчику температуры охлаждающей жидкости. Датчик используется при расчете угла опережения зажигания. При отказе датчика температуры воздух...
- Электронная система управления двигателями A15SMS автомобилей Lanos, Chance, Daewoo Nexia, Doninvest Assol (часть 1)28.10.2023 - 20:38В статье рассмотрены вопросы, связанные с диагностикой и ремонтом автомобилей, оснащенных двигателем A15SMS, а также особенности и отличия электронных систем управления двигателем (ЭСУД) автомобилей разных годов выпуска. Двигатели A15SMS устанавливались на автомобили Daewoo Lanos (и их модификации - Chevrolet Lanos, ZAZ Lanos, ZAZ Chance, Doninvest...
- Особенности ЭСУД автомобилей DAEWOO MATIZ 2008-2012 годов выпуска с двигателями EURO-3 и EURO-4 (часть 2)27.10.2023 - 21:25Датчик положения коленчатого валаДатчик установлен в передней части картера сцепления на расстоянии около 1 мм от вершины зубца задающего диска, закрепленного на коленчатом валу двигателя. Задающий диск представляет собой колесо с зубьями, расположенными с шагом 6°, и впадиной для синхронизации, образованной отсутствием двух зубьев. При вра...
- 30.09.2023 - 23:39Управляющий (1-й) и диагностический (2-й) датчики кислорода (ДК) (лямбда-зонды), эти датчики установлены, соответственно, до и после каталитического нейтрализатора.В двигателе 21129 используются датчики кислорода (ДК) с принудительным подогревом чувствительного элемента (для эффективной работы температура чувствительного элемента датчика кислорода...
- 02.09.2023 - 23:17В статье рассмотрены особенности электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 21129 с электронным блоком управления (ЭБУ) М86, применяемой на автомобилях LADA VESTA с нормами токсичности ЕВРО-5. Также статья может быть полезна для получения общей информации об электронных системах управления бензиновыми двигателями внутреннего сгорания....
- Особенности ЭСУД автомобилей DAEWOO MATIZ 2008-2012 годов выпуска с двигателями EURO-3 и EURO-4 (часть 1)26.08.2023 - 23:54В этом материале рассматриваются изменения в ЭСУД автомобиля, которые произошли за время перехода двигателей на новые экологические стандарты. Автор приводит примеры распространенных отказов ЭСУД и их устранение, а также диагностику этого узла автомобиля. Общие сведения об ЭСУДАвтомобили DAEWOO MATIZ 2008-2012 годов выпуска оснащаю...
- 04.02.2023 - 11:01Принципиальная схема входных и предварительных усилителей, фильтров и компаратора показана на рис. 5 (см. в архиве здесь).В качестве входных усилителей сигналов правого (INPUT R CH) и левого (INPUT L CH) каналов, подаваемых через разъемы RCA101-A/B, используются два операционных усилителя (ОУ) U101-A/B (TL072CP). Входные сигналы на их инве...
- 02.02.2023 - 21:46Фирма JBL уже более шестидесяти лет выпускает аудиотехнику для различных применений и смогла добиться хороших показателей "цена/качество" на всю номенклатуру продукции. Эти показатели справедливы и для серии GTO, включающей в себя полную линейку моделей автомобильных усилителей.В статье рассматривается одноканальный усилитель мощности...
- 21.10.2022 - 22:47Шина данных CANНачиная с 2007 года в автомобиле FIAT DOBLO для обмена данными между электронными блоками, некоторыми датчиками и узлами используется двухпроводная шина данных CAN. Эта шина данных была специально разработана для применения в автоэлектронике.Интерфейс CAN состоит из следующих компонентов: контроллера, трансивера(приемо-переда...
- 24.09.2022 - 23:23Управляющий датчик концентрации кислорода предназначен для коррекции расчетов длительности импульсов впрыска топлива при наличии определенной концентрации кислорода в отработанных газах.Во время работы двигателя датчик формирует сигналы в виде высокого и низкого уровней для ЭБУ: высокий уровень до 1 В - богатая смесь, низкий уровень от 0,1 В -...
- 06.08.2022 - 22:39В этой статье автор дает описание принципа работы ЭСУД автомобиля Fiat Doblo Panorama, его системы комфорта и безопасности, а также разберет некоторые распространенные неисправности электрооборудования.Электрооборудование автомобиля Fiat Doblo Panorama выполнено по однопроводной схеме, минусовые выводы источников питания и потребителей соединен...
- 14.05.2022 - 22:49Диагностика неисправностей ЭСУД и рекомендации по их устранениюПри возникновении неисправности или нештатной ситуации в работе ЭСУД автомобиля включается в работу штатная система самодиагностики, которая сигнализирует об этом включением сигнальной лампы, расположенной на приборной панели.После запуска двигателя при исправной системе ЭСУД си...
- 06.05.2022 - 23:35В этой статье автор рассматривает устройство и принцип работы электронной системы управления двигателем (ЭСУД) автомобиля Daewoo Gentra, а также приводит примеры типовых неисправностей электрооборудования и ЭСУД. Описание основных элементов ЭСУДЭлектрооборудование автомобиля выполнено по однопроводной системе, минусовые выводы исто...
- 06.04.2022 - 23:29В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием смартфонов и планшетов, работающих под управлением операционной системы Android, для диагностики электронных блоков управления двигателями автомобилей, поддерживающих протокол OBD 2.Первые разработки в области встроенных средств диагностики систем управления автомобильными двигат...
- 05.04.2022 - 22:18В автомобиле Toyota Carina E 1997 года выпуска установлены электронные часы на микросхеме с маркировкой "94702-00 ELMOS10801B". Автор полагает, что подобными часами комплектовались и другие автомобили Toyota. Во время эксплуатации автомобиля на дисплее перестали отображаться цифры, иногда при запуске "проскакивали" отдельны...