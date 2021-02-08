Автотехника
Компоненты для ремонта электроники автотехники
- Электронная система управления двигателями A15SMS автомобилей Lanos, Chance, Daewoo Nexia, Doninvest Assol (часть 2)18.11.2023 - 23:37Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Этот датчик вклеен в воздухопроводящий рукав (рис. 8), соединяющий корпус воздушного фильтра и впускной коллектор двигателя. Принцип действия датчика аналогичен датчику температуры охлаждающей жидкости. Датчик используется при расчете угла опережения зажигания. При отказе датчика температуры воздух...
- Электронная система управления двигателями A15SMS автомобилей Lanos, Chance, Daewoo Nexia, Doninvest Assol (часть 1)28.10.2023 - 20:38В статье рассмотрены вопросы, связанные с диагностикой и ремонтом автомобилей, оснащенных двигателем A15SMS, а также особенности и отличия электронных систем управления двигателем (ЭСУД) автомобилей разных годов выпуска. Двигатели A15SMS устанавливались на автомобили Daewoo Lanos (и их модификации - Chevrolet Lanos, ZAZ Lanos, ZAZ Chance, Doninvest...
- Особенности ЭСУД автомобилей DAEWOO MATIZ 2008-2012 годов выпуска с двигателями EURO-3 и EURO-4 (часть 2)27.10.2023 - 21:25Датчик положения коленчатого валаДатчик установлен в передней части картера сцепления на расстоянии около 1 мм от вершины зубца задающего диска, закрепленного на коленчатом валу двигателя. Задающий диск представляет собой колесо с зубьями, расположенными с шагом 6°, и впадиной для синхронизации, образованной отсутствием двух зубьев. При вра...
- 30.09.2023 - 23:39Управляющий (1-й) и диагностический (2-й) датчики кислорода (ДК) (лямбда-зонды), эти датчики установлены, соответственно, до и после каталитического нейтрализатора.В двигателе 21129 используются датчики кислорода (ДК) с принудительным подогревом чувствительного элемента (для эффективной работы температура чувствительного элемента датчика кислорода...
- 02.09.2023 - 23:17В статье рассмотрены особенности электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 21129 с электронным блоком управления (ЭБУ) М86, применяемой на автомобилях LADA VESTA с нормами токсичности ЕВРО-5. Также статья может быть полезна для получения общей информации об электронных системах управления бензиновыми двигателями внутреннего сгорания....
- Особенности ЭСУД автомобилей DAEWOO MATIZ 2008-2012 годов выпуска с двигателями EURO-3 и EURO-4 (часть 1)26.08.2023 - 23:54В этом материале рассматриваются изменения в ЭСУД автомобиля, которые произошли за время перехода двигателей на новые экологические стандарты. Автор приводит примеры распространенных отказов ЭСУД и их устранение, а также диагностику этого узла автомобиля. Общие сведения об ЭСУДАвтомобили DAEWOO MATIZ 2008-2012 годов выпуска оснащаю...
- 04.02.2023 - 11:01Принципиальная схема входных и предварительных усилителей, фильтров и компаратора показана на рис. 5 (см. в архиве здесь).В качестве входных усилителей сигналов правого (INPUT R CH) и левого (INPUT L CH) каналов, подаваемых через разъемы RCA101-A/B, используются два операционных усилителя (ОУ) U101-A/B (TL072CP). Входные сигналы на их инве...
- 02.02.2023 - 21:46Фирма JBL уже более шестидесяти лет выпускает аудиотехнику для различных применений и смогла добиться хороших показателей "цена/качество" на всю номенклатуру продукции. Эти показатели справедливы и для серии GTO, включающей в себя полную линейку моделей автомобильных усилителей.В статье рассматривается одноканальный усилитель мощности...
- 21.10.2022 - 22:47Шина данных CANНачиная с 2007 года в автомобиле FIAT DOBLO для обмена данными между электронными блоками, некоторыми датчиками и узлами используется двухпроводная шина данных CAN. Эта шина данных была специально разработана для применения в автоэлектронике.Интерфейс CAN состоит из следующих компонентов: контроллера, трансивера(приемо-переда...
- 24.09.2022 - 23:23Управляющий датчик концентрации кислорода предназначен для коррекции расчетов длительности импульсов впрыска топлива при наличии определенной концентрации кислорода в отработанных газах.Во время работы двигателя датчик формирует сигналы в виде высокого и низкого уровней для ЭБУ: высокий уровень до 1 В - богатая смесь, низкий уровень от 0,1 В -...
- 06.08.2022 - 22:39В этой статье автор дает описание принципа работы ЭСУД автомобиля Fiat Doblo Panorama, его системы комфорта и безопасности, а также разберет некоторые распространенные неисправности электрооборудования.Электрооборудование автомобиля Fiat Doblo Panorama выполнено по однопроводной схеме, минусовые выводы источников питания и потребителей соединен...
- 14.05.2022 - 22:49Диагностика неисправностей ЭСУД и рекомендации по их устранениюПри возникновении неисправности или нештатной ситуации в работе ЭСУД автомобиля включается в работу штатная система самодиагностики, которая сигнализирует об этом включением сигнальной лампы, расположенной на приборной панели.После запуска двигателя при исправной системе ЭСУД си...
- 06.05.2022 - 23:35В этой статье автор рассматривает устройство и принцип работы электронной системы управления двигателем (ЭСУД) автомобиля Daewoo Gentra, а также приводит примеры типовых неисправностей электрооборудования и ЭСУД. Описание основных элементов ЭСУДЭлектрооборудование автомобиля выполнено по однопроводной системе, минусовые выводы исто...
- 06.04.2022 - 23:29В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием смартфонов и планшетов, работающих под управлением операционной системы Android, для диагностики электронных блоков управления двигателями автомобилей, поддерживающих протокол OBD 2.Первые разработки в области встроенных средств диагностики систем управления автомобильными двигат...
- 05.04.2022 - 22:18В автомобиле Toyota Carina E 1997 года выпуска установлены электронные часы на микросхеме с маркировкой "94702-00 ELMOS10801B". Автор полагает, что подобными часами комплектовались и другие автомобили Toyota. Во время эксплуатации автомобиля на дисплее перестали отображаться цифры, иногда при запуске "проскакивали" отдельны...
- 06.02.2022 - 12:50В этой статье рассматриваются устройство и принцип работы электронных систем управления основных узлов автомобиля Opel Astra J, а также приводятся примеры типовых неисправностей. Система управления двигателем, особенности конструкцииДвигатели ECOTEC оборудованы электронной системой управления двигателем (ЭСУД) с распределенным...
- 09.11.2021 - 22:31В предыдущем материале автора [1] был рассмотрен состав электрооборудования, ЭСУД и системы безопасности автомобиля Nissan Juke. Новая статья имеет практическую направленность. Бортовая диагностика электронных систем автомобиляЭСУД автомобиля Nissan Juke имеет средства самодиагностики, которые работают по протоколу OBD-II. При этом...
- Автомобиль LADA KALINA 2 с автоматической коробкой передач. Особенности работы ЭСУД с контроллером М74 (часть 3)29.05.2021 - 23:04Датчики и исполнительные устройства АКПДатчик числа оборотов первичного валаДатчик расположен в блоке клапанов управления АКП, он контролирует скорость вращения первичного вала - генерирует импульсный сигнал в соответствии с частотой вращения ротора.Датчик числа оборотов вторичного валаЭтот датчик установлен в верхней части картера...
- Автомобиль LADA KALINA 2 с автоматической коробкой передач. Особенности работы ЭСУД с контроллером М74 (часть 2)27.05.2021 - 23:37Система электронного управления автоматической коробкой передач автомобиля LADA KALINA 2Автомобиль комплектуется четырехступенчатой автоматической коробкой передач (АКП) фирмы JATCO AY-K3. Она выполнена по двухвальной схеме и объединена с дифференциалом и главной передачей. На АКП установлен 3-элементный одноступенчатый 2-фазный гидротрансформа...
- Автомобиль LADA KALINA 2 с автоматической коробкой передач. Особенности работы ЭСУД с контроллером М74 (часть 1)08.02.2021 - 11:33Одной из популярных моделей Волжского автозавода является LADA KALINA, ранее в статье [1] было подробно рассмотрено устройство и диагностика ЭСУД этого автомобиля. В конце 2013 года с конвейера сошел автомобиль LADA KALINA 2, оснащенный 1,6-литровым бензиновым двигателем, обеспечивающим нормы токсичности Euro-4. Двигатель может комплектоваться...