Компоненты для ремонта электроники автотехники

26.08.2023 - 23:54

В этом материале рассматриваются изменения в ЭСУД автомобиля, которые произошли за время перехода двигателей на новые экологические стандарты. Автор приводит примеры распространенных отказов ЭСУД и их устранение, а также диагностику этого узла автомобиля. Общие сведения об ЭСУДАвтомобили DAEWOO MATIZ 2008-2012 годов выпуска оснащаю...