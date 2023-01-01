Электронная система управления двигателями A15SMS автомобилей Lanos, Chance, Daewoo Nexia, Doninvest Assol (часть 2)

Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Этот датчик вклеен в воздухопроводящий рукав (рис. 8), соединяющий корпус воздушного фильтра и впускной коллектор двигателя. Принцип действия датчика аналогичен датчику температуры охлаждающей жидкости. Датчик используется при расчете угла опережения зажигания. При отказе датчика температуры воздуха во впускном коллекторе двигатель работает по аварийным таблицам, в память ЭБУ записывается соответствующий код ошибки. При температуре -40 °C сопротивление датчика составляет 100 кОм, а при температуре 90 °C - 100 Ом.

Рис. 8. Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе

Рис. 9. Рабочий датчик концентрации кислорода (A15SMS, Lanos ЕВРО-3)

Рабочий датчик концентрации кислорода (первый лямбда-зонд). Он размещен на выпускном коллекторе (рис. 9) и используется для корректировки состава подающейся в двигатель топливной смеси. Датчик подключен к ЭБУ автомобиля по двухпроводной схеме, диапазон выходного напряжения составляет 0,1...0,9 В, что, в свою очередь, соответствует максимально обедненной и максимально обогащенной топливной смеси. Проверку исправности лямбда-зонда следует выполнять осциллографом. Для доступа к датчику потребуется снять защитный экран выпускного коллектора.

Рис. 10. Диагностический датчик концентрации кислорода (приемная труба отсоединена от катализатора, выхлопная система двигателя, соответствующего нормам токсичности ЕВРО-3)

Диагностический датчик концентрации кислорода (второй лямбда-зонд). Он устанавливается на автомобили, соответствующие нормам токсичности ЕВРО-3. Данный датчик размещен в приемной трубе системы выхода отработавших газов после каталитического нейтрализатора (рис. 10) и предназначен для определения его эффективности. При выходе из строя каталитического нейтрализатора в память ЭБУ записывается соответствующий код ошибки. Однако на практике частой причиной возникновения подобной ошибки является выход из строя самого датчика кислорода. В двигателях A15SMS с нормами токсичности ЕВРО-3 в качестве второго лямбда-зонда обычно используются 4-проводные датчики кислорода с принудительным подогревом чувствительного элемента.

Датчик скорости. Он размещен на коробке передач автомобиля и технически представляет собой датчик Холла, формирующий прямоугольные импульсы с частотой пропорциональной скорости вращения ведущих колес. Этот сигнал поступает на ЭБУ автомобиля.

Исполнительные механизмы ЭСУД двигателя A15SMS

Модуль зажигания. Он представляет собой катушку зажигания (рис. 11), управляемую ЭБУ. Для проверки исправности модуля зажигания проверяют сопротивление вторичных обмоток (между выводами "1" и "4", "2" и "3" соответственно), которое должно составлять 5,0...6,0 кОм.

Рис. 11. Модуль зажигания

Регулятор давления. Этот узел обеспечивает нужное давление в топливной рампе. В двигателе A15SMS используется механический регулятор давления, вакуумный шланг которого связан с впускной трубой. Стандартное давление топлива в рампе двигателя A15SMS на холостом ходу составляет 300 кПа. При отсоединении вакуумного шланга от регулятора давление в топливной рампе должно увеличиться на 20...70 кПа. В случае если давление в топливной рампе ниже нормы или регулятор не реагирует отсоединение вакуумного шланга, регулятор подлежит замене.

Форсунки. Они обеспечивают впрыск топлива в цилиндры двигателя. Неисправности форсунок могут проявляться в виде затрудненного пуска или неустойчивой работы двигателя, повышенной частоты оборотов холостого хода, провалов и рывков при разгоне, повышенного расхода топлива и т.д. Однако проявляющиеся подобным образом неисправности могут возникать и по другим причинам, например, из-за некорректной работы датчиков ЭСУД или при недостаточном давлении в топливной рампе. Исправность обмотки форсунки можно проверить мультиметром - номинальное значение ее сопротивления составляет 12,5...13,5 Ом. Проверку формы распыляемого факела и герметичности форсунок целесообразно производить на специальном стенде. При снятии топливной рампы и форсунок уплотняющие резинки подлежат обязательной замене.

Рис. 12. Расположение регулятора давления в топливной магистрали

Регулятор холостого хода. Он расположен в верхней части дроссельного узла (2 на рис. 5) и представляет собой двухполюсный шаговый электродвигатель, соединенный с конусным клапаном. Регулятор холостого хода регулирует подачу воздуха путем изменения ширины воздушного канала. Для проверки исправности регулятора холостого хода проверяют сопротивление между выводами A-B и C-D регулятора соответственно. Нормальное значение сопротивления - 40...80 Ом. Кроме того, следует обращать внимание на износ конусного клапана и отсутствие подклинивания при работе регулятора из-за загрязнений. Дополнительно при нестабильной работе двигателя A15SMS на холостых оборотах проверяют наличие загрязнений в воздушных каналах дроссельного узла, состояние дроссельной заслонки и чистоту системы рециркуляции картерных газов.

Рис. 13. Клапан системы рециркуляции отработавших газов

(электромеханический, Lanos, ЕВРО-3)

Клапан системы рециркуляции отработавших газов. Он установлен на впускной трубе (рис. 13). На двигателе A15SMS клапан может быть пневматическим, элекромагнитным или электромеханическим (для автомобилей, соответствующих нормам токсичности ЕВРО-3, после 2008 года). Клапан системы рециркуляции отработавших газов снижает токсичность выхлопа за счет уменьшения образования окиси азота. Обратите внимание, клапан рециркуляции системы отработавших газов (клапан EGR) открывается только при высоких оборотах двигателя (за исключением полностью открытой дроссельной заслонки) и на прогретом моторе.

В случае использования электромеханического клапана его открытие производится по команде ЭБУ. Как правило, негерметичность клапана рециркуляции отработавших газов негативно сказывается на динамике автомобиля. При отсутствии возможности замены неисправного клапана системы рециркуляции отработавших газов его можно заменить соответствующей заглушкой. Для пневматического клапана понадобится заглушить соответствующую трубку, а для электромагнитного или электромеханического - отключить его программным путем, внеся соответствующие коррективы в программное обеспечение ЭСУД.

Обобщенная методика проверки исправности системы управления двигателем

Примечание.Если загорается контрольная лампа "Check Engine", то с помощью диагностического сканера (в его качестве может выступать компьютер/ смартфон/планшет с соответствующим адаптером и программным обеспечением) считывают ошибки из памяти ЭБУ и принимают меры по их устранению. Также диагностический сканер полезен для считывания поступающих на ЭБУзначений выходного сигнала датчиков ЭСУД автомобиля.

Двигатель не запускается или глохнет сразу после запуска

1.Если на автомобиле установлена сигнализация, блокирующая запуск двигателя без снятия с охраны и/или иммобилайзер, то проверяют его исправность.

2.Проверяют исправность электрического бензонасоса (установлен в топливном баке, для доступа к бензонасосу снимают заднее сиденье) и соответствующих цепей управления. При включении зажигания топливный насос включается примерно на 2 секунды. В случае если этого не происходит, проверяют исправность реле бензонасоса и наличие соответствующих управляющих сигналов.

3.Проверяют исправность системы зажигания, включая свечи, высоковольтные провода и модуль зажигания.

4.Проверяют надежность соединения ЭБУ и двигателя с "массой" автомобиля.

5.Проверяют исправность датчика положения коленчатого вала.

6.В случае если автомобиль запускается с выжатой педалью акселератора, проверяют регулятор холостого хода.

Двигатель запускается, но не развивает номинальной мощности, разгон - вялый, может сопровождаться рывками/провалами (предполагается, что сцепление - исправно, компрессия в цилиндрах двигателя - в норме), может наблюдаться нестабильная работа на холостом ходу

1.Проверяют состояние воздушного фильтра и системы вентиляции картера.

2.Проверяют исправность элементов системы зажигания и, с помощью стробоскопа, корректность установки угла опережения зажигания.

3.Проверяют соединение ЭБУ и двигателя с "массой" автомобиля.

4.Проверяют напряжение бортовой сети автомобиля. На контакте "B" генератора его величина должна быть не менее 13 В. Если оно ниже, проверяют исправность генератора.

5.Проверяют состояние высоковольтных проводов (их сопротивление не должно превышать 30 кОм), правильность установки перемычки октан-корректора (в автомобилях Lanos перемычка находится под передним пассажирским сиденьем), а также исправность датчика температуры охлаждающей жидкости. Значение его показаний можно считать через ЭБУ с помощью бортового компьютера (при его наличии) или диагностическим сканером. Одним из проявлений неисправностей этих узлов могут быть детонационные стуки при разгоне автомобиля.

6.Проверяют исправность датчиков положения дроссельной заслонки и абсолютного давления, а также регулятора холостого хода. При неисправности датчика абсолютного давления может наблюдаться "троение" на холостом ходу. Исправность датчика абсолютного давления целесообразно проверять заменой на заведомо исправный. Убеждаются в отсутствии заедания привода дроссельной заслонки, а также выполняют очистку воздушных каналов системы холостого хода в дроссельном узле.

7.Проверяют исправность рабочего датчика кислорода.

8.Проверяют корректность работы клапана системы рециркуляции отработанных газов и отсутствие перепускания при закрытом клапане.

9.Проверяют давление в топливной рампе и исправность форсунок двигателя.

В случае если перечисленные меры не принесли желаемого результата, выполняют замену ЭБУ на заведомо исправный.

Автор: Антон Игроев (г. Орел)

Источник: Ремонт и сервис