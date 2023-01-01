Электронная система управления двигателями A15SMS автомобилей Lanos, Chance, Daewoo Nexia, Doninvest Assol (часть 1)

В статье рассмотрены вопросы, связанные с диагностикой и ремонтом автомобилей, оснащенных двигателем A15SMS, а также особенности и отличия электронных систем управления двигателем (ЭСУД) автомобилей разных годов выпуска. Двигатели A15SMS устанавливались на автомобили Daewoo Lanos (и их модификации - Chevrolet Lanos, ZAZ Lanos, ZAZ Chance, Doninvest Assol), а также на обновленный Daewoo Nexia (с 2007 года).

Особенности двигателя A15SMS

Двигатель A15SMS представляет собой модернизированный вариант 4-цилиндрового 8-клапанного двигателя G15MF, хорошо известного по автомобилям Daewoo Racer/Nexia, прототипом которых являлся Opel Kadett E. Основными отличиями A15SMS от базового двигателя является переход от датчика-распределителя зажигания к модулю зажигания и появление дополнительных датчиков, в том числе позволивших обеспечить соответствие этого мотора экологическим нормам ЕВРО-3. Мощность двигателя A15SMS составляет 86 л.с. (63 кВт).

Привод распределительного вала в двигателе - ременный, зазоры клапанов регулируются гидрокомпенсаторами. Корректное взаимное расположение коленчатого и распределительного валов достигается натяжением ремня газораспределительного механизма путем поворота корпуса насоса системы охлаждения двигателя на нужный угол. Датчик положения распределительного вала в системе управления двигателем A15SMS не предусмотрен. Для управления двигателем A15SMS использовались электронные блоки управления (ЭБУ) KDAC (Lanos, ЕВРО-2, до 2007 года) и MF140 (Lanos, Nexia, Евро-3). ЭБУ KDAC располагался в салоне автомобиля, ЭБУ MR140 - под капотом на моторном щите.

Для информации о наличии сбоев, зафиксированных системой управления двигателем, служит контрольная лампа приборной панели. Детальная информация о неисправностях может быть считана через диагностический разъем. В автомобилях Daewoo/Chevrolet Lanos и ZAZ Chance он расположен возле правой ноги водителя (рис. 1а), а в автомобилях Daewoo Nexia - возле правой ноги пассажира (рис. 1б).

Рис. 1. Расположение диагностического разъема в автомобилях Daewoo/Chevrolet Lanos (а) и Daewoo Nexia (б)

В указанных автомобилях могут использоваться как стандартные диагностические разъемы OBD2 (для автомобилей, выпущенных после 2008 года, рис. 2б), так и диагностические разъемы GM12 (рис. 2а). Для диагностики автомобилей в обоих случаях используется интерфейс K-Line. Однако если при использовании разъема OBD2 линия K-Line диагностического прибора подключается к контакту 7 разъема OBD2 (контакт 16 - напряжение бортовой сети, контакты 4,5 - общий), то в автомобилях с разъемом GM12 линия K-Line сканера подключается к контакту "M" диагностического разъема.

Рис. 2. Диагностические разъемы GM12 (а) и OBD2 (б)

Работы, связанные с электрооборудованием автомобиля, следует проводить при отключенной отрицательной клемме аккумулятора. Кроме того, временное отключение аккумулятора на несколько минут позволяет, при отсутствии соответствующего оборудования, сбросить ошибки, накопленные в электронном блоке управления двигателем. Отключение аккумулятора следует выполнять только при выключенном зажигании.

Практика показывает, что частой причиной неисправностей автомобилей на базе двигателя A15SMS служат плохие контакты в жгуте проводов электронного блока управления двигателем. Подобные неисправности наиболее присущи автомобилям Cherolet Lanos / ZAZ Chance (соответствуют нормам токсичности ЕВРО-3) с электронным блоком управления двигателем MR-140, расположенным на моторном щите. Одним из частных проявлений неисправности является "зависание" холостых оборотов двигателя на уровне 2500...4000 оборотов. Для устранения неисправности следует отсоединить разъемы жгутов проводов от ЭБУ и обжать/пропаять имеющиеся в жгуте соединения проводов.

Основные датчики ЭСУД двигателя A15SMS

На двигателе A15SMS установлены следующие датчики:

Датчик положения коленчатого вала. Он размещен в передней части двигателя со стороны блока ремней газораспределительного механизма, напротив задающего диска на шкиве коленчатого вала (рис. 4). Задающий диск представляет собой зубчатое колесо с равноудаленными впадинами, на котором для создания импульса синхронизации срезаны два зуба. По сигналу датчика положения коленчатого вала ЭБУ двигателя определяет положение верхней мертвой точки (ВМТ) для 1-го и 4-го цилиндров. В двигателе A15SMS используется датчик индуктивного типа. При вращении коленчатого вала магнитное поле датчика изменяется, что позволяет ЭБУ двигателя определить частоту вращения и управлять подачей топливной смеси в цилиндры двигателя (управление форсунками) и системой зажигания. Также датчик положения коленчатого вала является источником сигнала для тахометра приборной панели (при его наличии). При отказе датчика положения коленчатого вала запуск двигателя невозможен.

Рис. 3. ЭБУ MR-140

Рис. 4. Расположение датчика положения коленчатого вала (вид со стороны арки колеса при снятой стойке передней подвески)

Датчик положения дроссельной заслонки. Он размещен на дроссельном узле со стороны кабины автомобиля (1 на рис. 5). Данный датчик представляет собой потенциометр (на крайние выводы поданы "общий" и напряжение 5 В), положение ползунка которого зависит от положения дроссельной заслонки. В автомобилях с двигателем A15SMS связь дроссельной заслонки и педали акселератора механическая, посредством тросового привода. Полностью закрытой дроссельной заслонке соответствует выходное напряжение датчика 0,5 В, а полностью открытой - более 4 В. По данным производителя регулировка начального положения датчика дроссельной заслонки не требуется, ЭБУ определяет его автоматически, принимая холостой ход двигателя за полностью закрытое положение дроссельной заслонки (нулевое положение).

Рис. 5. Дроссельный узел двигателя A15SMS, где: 1 - датчик положения дроссельной заслонки; 2 - регулятор холостого хода

Однако на практике часть владельцев автомобилей с двигателем A15SMS отмечают некоторое улучшение динамики автомобиля, если при полностью закрытой дроссельной заслонке выходное напряжение датчика положения соответствует 0,55...0,56 В. Регулировка датчика положения дроссельной заслонки выполняется путем корректировки его положения на корпусе дроссельного узла (его поворачивают вдоль оси вращения дроссельной заслонки). Для выполнения регулировки потребуется круглым надфилем расточить отверстия крепления датчика положения дроссельной заслонки к корпусу дроссельной заслонки. При отказе датчика положения дроссельной заслонки двигатель работает по аварийным таблицам, а в память ЭБУ записывается соответствующий код ошибки.

Для двигателя A15SMS доступны бесконтактные датчики положения дроссельной заслонки (артикул ZAZ 3102.3855), однако подобные датчики при отрицательной температуре (-20...-25°С и ниже) могут вызывать неисправность, проявляющуюся в виде повышенных оборотов холостого хода (до 1500...2000). Проверка автомобиля диагностическим сканером в этом случае покажет, что, согласно поступающему на ЭБУ сигналу датчика положения дроссельной заслонки, она открыта на 1,0...3,0% (при этом физически дроссельная заслонка закрыта полностью). При отключении разъема от датчика положения дроссельной заслонки холостые обороты приходят в норму, но не следует забывать, что в этом случае автомобиль будет работать по аварийным таблицам, что может проявляться ухудшением динамики и рывками при трогании автомобиля.

Датчик абсолютного давления. Он размещен на моторном щите автомобиля (рис. 6) и предназначен для определения разряжения во впускной трубе (ресивере) двигателя, с которой он соединен пластиковой трубкой. При незапущенном двигателе с помощью датчика абсолютного давления определяется атмосферное давление, а на рабочих режимах - нагрузка на двигатель. Показания датчика абсолютного давления используются для регулирования впрыска. Выходное напряжение датчика абсолютного давления при закрытой заслонке на холостом ходу составляет 1,3 В, а при полностью открытой заслонке - 4,9 В. При обрыве электрических цепей датчика абсолютного давления ЭБУ двигателя зафиксирует соответствующий код ошибки. Но на практике гораздо более частым случаем является выход из строя чувствительного элемента, преобразующего давление в электрический сигнал. Косвенным признаком неисправности датчика абсолютного давления двигателя A15SMS являются рывки при разгоне автомобиля, возникающие из-за того, что ЭБУ неверно определяет нагрузку на двигатель.

Рис. 6. Датчик абсолютного давления

Датчик температуры охлаждающей жидкости. Он установлен в системе охлаждения двигателя на головке блока цилиндров (рис. 7). Обратите внимание, в двигателе A15SMS установлено два датчика температуры охлаждающей жидкости: один из них связан с ЭБУ двигателем, а второй используется для отображения информации о температуре двигателя на приборной панели автомобиля. Датчик, используемый для индикации температуры охлаждающей жидкости на приборной панели, находится на впускном коллекторе автомобиля.

Рис. 7. Расположение датчика температуры охлаждающей жидкости на головке блока цилиндров

Датчик температуры охлаждающей жидкости, используемый при работе ЭСУД, размещен в торце головки блока цилиндров со стороны 4-го цилиндра под катушкой зажигания. Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом. При низкой температуре охлаждающей жидкости (-40 °C) его сопротивление составляет 100 кОм, при нагреве до + 130 °C - 70 Ом. К датчику подведено постоянное опорное напряжение. Выходное напряжение датчика максимально на холодном двигателе, по мере прогрева выходное напряжение сигнала датчика снижается. Показания датчика температуры охлаждающей жидкости используются при расчете параметров впрыска и зажигания. При отказе датчика температуры охлаждающей жидкости двигатель работает по аварийным таблицам, в память ЭБУ записывается соответствующий код ошибки.

Продолжение следует

Автор: Антон Игроев (г. Орел)

Источник: Ремонт и сервис