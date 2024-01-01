Система кондиционирования и климат-контроля автомобиля LADA VESTA (часть 2)

Терморегулирующий вентиль/клапан (ТРВ) предназначен для регулирования подачи хладагента из конденсатора в испаритель, он установлен перед испарителем (см. рис. 3).

Рис. 3. Терморегулирующий вентиль/клапан (1) и испаритель (2)

В состав климатической системы кондиционирования автомобиля также входят многочисленные трубопроводы, которые связывают элементы климатической системы между собой посредством торцевых соединений через уплотнительные кольца с резьбовой фиксацией этих соединений.

Система кондиционирования управляется контроллером системы автоматического управления климатической установкой (САУКУ), сигналы на который поступают с датчиков температуры салона, давления и температуры окружающей среды. Кроме того, контроллер климатической системы управляет работой серводвигателей, контролирующих положение различных заслонок, управляющих циркуляцией воздушных потоков в салоне автомобиля.

Рис. 4. Общий вид органов управления контроллера САУКУ,

где: 1 - блок САУКУ; 2 - кнопки распределения воздушных потоков; 3 - рукоятка регулировки температуры воздуха в салоне; 4 - кнопка включения кондиционера; 5 - индикатор; 6 - кнопка включения режима

Контроллер САУКУ расположен в салоне автомобиля на консоли панели приборов.

Общий вид органов управления контроллера САУКУ показан на рис. 4., а упрощенная электрическая схема управления электромагнитной муфтой кондиционера - на рис. 5.

Рис. 5. Упрощенная электрическая схема управления электромагнитной муфтой кондиционера

Датчик температуры воздуха салона (ДТВС) контролирует температуру воздуха в салоне автомобиля и выдает сигнал на включение или выключение электромагнитной муфты компрессора.

Датчик давления (ДД) установлен на трубопроводе высокого давления. Он формирует сигнал на включение или выключение электромагнитной муфты компрессора при изменении давления в системе.

Техническое обслуживание системы кондиционирования

При проведении работ по техническому обслуживанию системы кондиционирования при обращении с хладагентом следует соблюдать технику безопасности.

Система заправлена хладагентом R134a. Особенно следует отметить, что хладагент не имеет запаха и цвета, он тяжелее воздуха и поэтому вытесняет кислород.

Запрещено производить паяльно-сварочные работы мягкими или твердыми припоями заполненных хладагентом частей климатической системы. Также следует учесть, что при проведении окрасочных работ и сушки лакокрасочного покрытия в сушильной камере температура не должна превышать 80°С.

Для качественного проведения технического обслуживания и при возникшей неисправности в работе климатической системы потребуется набор инструментов и приборов. При выполнении контрольно-смотровых работ по выявлению всевозможных утечек из системы потребуется электронный течеискатель, например типа Ls790b фирмы CPS (см. рис. 6), работа которого основана на определении места возможной утечки хладагента с помощью чувствительного сенсора.

Рис. 6. Внешний вид течеискателя Ls790b фирмы CPS

Частой причиной некачественной работы климатической системы является утечка хладагента вследствие нарушения герметичности трубопроводов и шлангов.

Система кондиционирования автомобиля заправлена хладагентом 1Т134а (тетрафторэтан), с нормой загрузки 390±20 г. Момент затяжки болтов крепления элементов системы кондиционирования составляет 6...8 Н·м (0,6...0,8 кгс·м).

Для проведения различных работ по измерению высокого и низкого давления, заправки системы имеются штуцеры, которые служат для присоединения сервисных стационарных рециркуляционных станций.

Рис. 7. Общий вид подкапотного пространства автомобиля с расположением некоторых узлов системы кондиционирования, 1 - штуцер низкого давления; 2 - штуцер высокого давления; 3 - трубопроводы и шланги кондиционера; 4 - ресивер-осушитель

На рис. 7 показан общий вид подкапотного пространства автомобиля с расположением некоторых узлов системы кондиционирования.

Также необходимо отметить, что для смазки всех движущихся частей в климатической системе применяется так называемое "холодильное масло" типа PAG K-105 или PS-D1 с нормой заправки 100 мл. Такое масло является нейтральным по отношению к хладагенту и при подмешивании к хладагенту не изменяет его свойства. Использование иного масла в системе кондиционирования недопустимо, иначе происходит образование отложений с дальнейшим преждевременным износом и разрушением движущихся частей системы.

Для предотвращения раннего выхода из строя узлов системы кондиционирования, а также комфортной эксплуатации требуется производить следующие регламентные работы системы кондиционирования.

При каждой мойке автомобиля следует снаружи промывать и продувать конденсатор, это избавит его от загрязнения и соли. Данную работу следует производить с особой осторожностью. Чтобы не деформировались тонкие ребра, струю сжатого воздуха или потока воды следует направлять перпендикулярно конденсатору с особой осторожностью. С требуемой периодичностью (30000 км пробега автомобиля или 1 раз в год) следует производить замену салонного фильтра.

Для демонтажа фильтрующего элемента, который расположен со стороны переднего пассажира, следует извлечь его из корпуса отопителя, при этом следует аккуратно потянуть его за нижний край вниз. После этого очищают посадочное место от пыли и мусора и устанавливают новый фильтр, соблюдая маркировку, указывающую на направление воздуха.

Возможные неисправности системы кондиционирования, их причины и методы устранения

Компрессор не работает

Проверяют работу электромагнитной муфты, реле включения электромагнитной муфты и ее цепей (коды неисправности Р0645, Р0646, Р0647). При неисправной электромагнитной муфте компрессор подлежит замене.

Данная неисправность также может быть связана с недостатком хладагента в системе кондиционирования и неисправностью переключателей на контроллере САУКУ.

Не включается вентилятор отопителя

Проверяют целостность предохранителя F69 (15 A), находящегося в моторном отсеке, возможно, неисправен контроллер САУКУ, регулятор частоты вращения вентилятора, электродвигатель вентилятора. Все проверяемые элементы при выявлении неисправности подлежат замене. Также следует проверить целостность электропроводки.

Повышенный шум при работе компрессора

Могут быть следующие причины такой неисправности: недостаток или избыток компрессорного масла в системе, ослаблены элементы крепления компрессора, ослаблен ремень ГРМ, избыток хладагента в системе, неисправен компрессор, пониженное напряжение питания электромагнитной муфты компрессора.

Испаритель покрыт льдом

Проверяют работу вентилятора отопителя и его цепей, проверяют работу ТРВ, а также очищают от загрязнений конденсатор. Частая причина такой неисправности - загрязнение картриджа ресивера-осушителя, требуется его замена.

Низкая эффективность системы кондиционирования

Данная неисправность может быть вызвана недостатком хладагента в системе, проскальзыванием ремня ГРМ, присутствием воздуха в системе. Также следует проверить состояние конденсатора и салонного фильтра.

При включении системы слышен щелчок и посторонние звуки

Причиной этого может быть износ подшипника компрессора.

Компрессор включается, но не создает необходимого давления в системе кондиционирования

Диагностику данной неисправности производят с помощью рециркуляционной станции. Прежде всего следует убедиться в том, что система кондиционирования заправлена необходимым количеством хладагента. Если все условия для работы кондиционера выполнены,вероятнее всего забит грязью ТРВ и фильтр-осушитель. Если эти узлы исправны, компрессор включается, но давление на стороне нагнетания или всасывания не соответствует нормативному, то, вероятнее всего, неисправен компрессор.

Диагностика неисправностей системы кондиционирования автомобиля

Для диагностики неисправностей системы охлаждения подключают к арматуре низкого и высокого давления манометры или рециркуляционную станцию. В таблице приведены возможные причины неисправностей системы по результатам измерений давления и температуры.

Данные для диагностики системы кондиционирования автомобиля

Давление в системе на стороне низкого давления Давление в системе на стороне высокого давления Температура в трубопроводе Возможная причина Низкое 1 Низкое 20...25°С Низкий уровень хладагента Высокое 2 Высокое Избыточный уровень хладагента Высокое Высокое 8...10°С Воздух в системе или избыточный уровень хладагента Нормальное 3 Нормальное 20...25°С Избыток влаги в системе Низкое Низкое Засор в системе на стороне высокого давления Высокое Низкое Неисправен компрессор Примечание: 1 - 21...28 psi; 2 - 206...213 psi; 3 - 100,..110 psi

Автор: Антон Игроев (г. Орел)

Источник: Ремонт и сервис