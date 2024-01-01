Система кондиционирования и климат-контроля автомобиля LADA VESTA (часть 1)

В этой статье автор предлагает ознакомиться с устройством и особенностями конструкции системы кондиционирования автомобиля LADA VESTA.

Климатическая система кондиционирования воздуха в автомобиле обеспечивает комфортные условия для водителя и пассажиров, при этом, несомненно, повышается безопасность управления автомобилем.

Система кондиционирования состоит из следующих основных узлов: компрессора, конденсатора, испарителя и трубопроводов. Управление работой климатической системой осуществляется при помощи модуля управления и датчиков системы. Состав климатической системы кондиционирования автомобиля LADA VESTA приведен на рис. 1.

Рис. 1. Состав системы кондиционирования автомобиля LADA VESTA, где: 1 - конденсатор; 2 - трубопровод, соединяющий компрессор с испарителем; 3 - трубопровод, соединяющий конденсатор с испарителем; 4 - трубопровод, соединяющий компрессор с испарителем; 5 - терморегулирующий вентиль; 6 - испаритель;

7 - компрессор; 8 - датчик давления

Компрессор представляет собой нагнетатель аксиально-поршневого типа, он обеспечивает циркуляцию хладагента в системе. На автомобиле LADA VESTA компрессор установлен на двигателе под генератором, вращение шкива обеспечивает поликлиновый ремень ГРМ через электромагнитную муфту.

Электромагнитная муфта осуществляет механическую связь между компрессором и работающим двигателем автомобиля. Она состоит из ременного шкива с подшипником, подпружиненного диска со ступицей и электромагнитной катушки. Подпружиненный диск со ступицей жестко монтируются на приводном валу компрессора, при этом ременный шкив вращается на подшипнике, закрепленном на корпусе компрессора.

Диапазон скоростей вращения компрессора составляет от 0 до 6000 об/мин, при этом производительность работы климатической системы в целом определяется частотой оборотов двигателя. Согласование работы компрессора с частотой оборотов двигателя, температурой наружного воздуха и задаваемой водителем температурой воздуха в салоне обеспечивается автоматически, при помощи включения и выключения электромагнитной муфты компрессора. Общий вид компрессора, установленного на автомобиле LADA VESTA, показан на рис. 2.

Рис. 2. Общий вид компрессора на автомобиле LADA VESTA, где: 1 - ремень ГРМ; 2 - электромагнитная муфта; 3 - компрессор

Конденсатор выполнен из изогнутых алюминиевых трубок, соединенных перегородками, и установлен на рамке радиатора. Внешне конденсатор кондиционера похож на радиатор охлаждения двигателя, эти узлы размещены непосредственно за вентилятором системы охлаждения двигателя. Конденсатор выполняет функцию теплообмена, который происходит вследствие его обдува мощным воздушным потоком при движении автомобиля, а также создаваемый вентилятором системы охлаждения.

С компрессора под давлением подается горячий газообразный хладагент, его температура достигает 70°С. Проходя по трубкам и ламелям конденсатора, горячий хладагент остывает от проходящего воздушного потока.

Далее охлажденный хладагент конденсируется и переходит в жидкое состояние.

Ресивер-осушитель предназначен для демпфирования колебаний потока хладагента

Также данное устройство удаляет (осушает) влагу, которая попала в контур хладагента кондиционера. Количество воды, с которым благополучно "справляется" осушитель, может составлять от 6 до 14 г. Ресивер-осушитель смонтирован на конденсаторе, в него встроен съемный фильтр-осушитель.

Испаритель встроен непосредственно в корпус отопителя. Поступивший в испаритель хладагент расширяется, при этом сильно охлаждается и переходит в газообразное состояние с последующим кипением, при этом температура в испарителе лежит ниже точки замерзания воды.

Продолжение следует

Автор: Антон Игроев (г. Орел)

Источник: Ремонт и сервис