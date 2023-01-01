Особенности ЭСУД автомобилей DAEWOO MATIZ 2008-2012 годов выпуска с двигателями EURO-3 и EURO-4 (часть 2)

Датчик положения коленчатого вала

Датчик установлен в передней части картера сцепления на расстоянии около 1 мм от вершины зубца задающего диска, закрепленного на коленчатом валу двигателя. Задающий диск представляет собой колесо с зубьями, расположенными с шагом 6°, и впадиной для синхронизации, образованной отсутствием двух зубьев. При вращении задающего диска изменяется магнитный поток в магнитопроводе датчика и в обмотке датчика формируется импульсный сигнал.

ЭБУ определяет положение и частоту вращения коленчатого вала по количеству и частоте импульсов и рассчитывает фазу и длительность импульсов управления топливными форсунками и модулем зажигания.

При возникновении неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала двигатель прекращает работу и на щитке приборов загорается контрольная лампа нарушения работы ЭСУД (коды ошибок Р0335, Р0336, Р0337).

Датчик и его цепи питания можно проверить следующим образом:

-демонтируют корпус воздушного фильтра, воздухозаборника и резонатора, далее отсоединяют колодку жгута проводов, подходящих к датчику, не забывая снять фиксатор крепления колодки;

-для проверки датчика его выкручивают из корпуса картера сцепления (размер ключа/ головки 10 мм);

-подключают щупы омметра к выводам 1,2 датчика и измеряют сопротивление обмотки, оно должно быть в пределах 465...620 Ом. В случае несоответствия измеряемых параметров номиналу датчик заменяют.

На рис. 5 показано расположение датчика положения коленчатого вала на автомобиле.

Рис. 5. Расположение датчика положения коленчатого вала на автомобиле, где: 1 - задающий диск, 2 - корпус картера сцепления, 3 - датчик положения коленчатого вала, 4 - колодка жгута проводов датчика

Датчик положения распределительного вала

Датчик установлен в проставке головки блока цилиндров, в месте крепления крышки термостата (см. рис. 6). Он представляет собой датчикХолла, для срабатывания датчика на шкиве распределительного вала выполнен прилив. В зависимости от углового положения вала датчик формирует импульсы напряжения прямоугольной формы (нижний уровень - 0,5 В, верхний - 0,9 В), которые поступают на ЭБУ. Исходя из сигналов с датчиков положения распределительного вала и коленчатого вала ЭБУ устанавливает нужный угол опережения зажигания.

Рис. 6. Расположение датчика положения распределительного вала

При возникновении неисправности в цепи датчика положения распределительного вала на щитке приборов загорается контрольная лампа нарушения работы ЭСУД автомобиля, запуск двигателя невозможен (коды ошибок P0341, P0342).

Датчика и цепи его питания проверяют следующим образом:

- для проверки датчика выкручивают датчик из корпуса картера сцепления (размер ключа/ головки 12 мм);

- подключают щупы омметра к выводам 1, 2 датчика и измеряют сопротивление его обмотки, оно должно быть в пределах 0,5...0,6 кОм. В случае несоответствия измеряемых параметров номиналу датчик требует замены.

Также следует проверить состояние уплотнительного кольца на датчике, если оно деформировано или потеряло эластичность, кольцо заменяют.

Датчик детонации

Этот датчик пьезоэлектрического типа, он установлен на задней стороне блока цилиндров в зоне второго цилиндра. Датчик детонации обеспечивает контроль за детонацией в цилиндрах. При появлении детонационных колебаний с датчика на вход ЭБУ подается сигнал - переменное напряжение, вследствие чего ЭБУ регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива.

При выходе из строя датчика или его электрических цепей ЭБУ включает контрольную лампу на щитке приборов и переходит на резервный режим управления двигателем с поздним углом опережения зажигания. Этот режим характеризуется пониженной мощностью двигателя и увеличенным расходом топлива (код ошибки Р0325).

ЭСУД автомобиля может комплектоваться несколькими типами датчика детонации, на рис. 7 показаны примеры и их расположение на блоке цилиндров двигателя.

Рис. 7. Варианты расположения датчика детонации (1) на блоке цилиндров двигателя

Модуль зажигания

Модуль зажигания формирует импульсы высокого напряжения и подает их на свечи зажигания.

Конструктивно модуль зажигания состоит из нескольких катушек (трансформаторов): три для трехцилиндрового двигателя и два для четырехцилиндрового.

Отказы модуля зажигания сопровождаются пропусками зажигания, отсутствием запуска двигателя и его перебоями (коды ошибок Р0261, Р0262, Р0265, Р0267, Р0300).

Сопротивление первичных обмоток трансформаторов составляет 0,45...0,55 Ом, а вторичных обмоток - 4,7...5,5 кОм.

Следует отметить, что в моменты понижения напряжения в бортовой сети накопление энергии в катушках зажигания происходит немного медленнее,и форсунки открываются на большее время.

ЭБУ производит некоторую компенсацию падения напряжения в бортовой сети путем увеличения времени накопления энергии в катушке зажигания и длительности импульсов впрыска.

Соответственно, при возрастании напряжения в бортовой сети автомобиля ЭБУ уменьшает время накопления энергии в катушке зажигания и длительность импульсов впрыска.

Данный режим работы ЭСУД обеспечивает уверенную работу всей системы в холодное время года, а также при неэффективной работе аккумулятора или неисправностями стартера и генератора.

На рис. 8 показан фрагмент электрической схемы подключения модуля зажигания автомобиля DAEWOO MATIZ.

Рис. 8. Фрагмент электрической схемы подключения модуля зажигания в автомобиле DAEWOO MATIZ с двигателями объемом 0,8 л (а) и 1,0 л (б)

Диагностика ЭСУД автомобиля

Для предупреждения возникновения критических неисправностей в ЭСУД автомобиля DAEWOO MATIZ имеется встроенная диагностика. ЭБУ фиксирует все отклонения в работе двигателя по сигналам датчиков и регистрирует все возникающие ошибки. При возникновении какой-либо ошибки на комбинации приборов загорается контрольная лампа нарушения работы ЭСУД автомобиля.

Для связи с ЭБУ предусмотрен диагностический разъем, который расположен с правой стороны под панелью приборного щитка, на фиксаторе перчаточного ящика. На рис. 9 показано место расположения разъема передачи данных на автомобиле.

Рис. 9. Место расположения диагностического разъема на автомобилях DAEWOO MATIZ с двигателями стандартов EURO-2 (1) и EURO-3/4 (2)

Отметим, что диагностический разъем, в зависимости от года выпуска и протокола передачи данных, имеет различную конструкцию. В статье [1] описывается принцип считывания кодов ошибок без применения специализированного диагностического прибора на автомобилях DAEWOO MATIZ с экологическим стандартом EURO-2.

Автомобили поздних лет выпуска с экологическим стандартом EURO-3, EURO-4 оснащены системой диагностики, работающей по протоколу OBD II (On-Board Diagnostic), считывание кодов ошибок обеспечивается с помощью автотестера или с помощью специализированного оборудования.

Среди автолюбителей и профессионалов с хорошей стороны зарекомендовал себя адаптер для диагностики типа ELM 327. Данный адаптер является универсальным, с его помощью можно диагностировать большинство известных марок автомобилей, в том числе и DAEWOO MATIZ.

Литература

1. Н. Пчелинцев. Диагностика системы управления двигателем автомобиля DAEWOO MATIZ. Ремонт & Сервис, № 10, 2007.

Автор: Николай Пчелинцев (г. Тамбов)

Источник: Ремонт и сервис