Диагностика и ремонт антиблокировочной системы тормозов BOSCH ABS 9.0 на примере автомобиля LADA GRANTA (часть 1)

В статье рассмотрены вопросы, связанные с диагностикой и ремонтом антиблокировочной системы тормозов ABS 9.0, устанавливаемой на автомобилях ВАЗ. Рассматриваемая система применяется на моделях автомобилей LADA семейств GRANTA, KALINA, PRIORA.

Общие принципы работы системы ABS 9.0

Антиблокировочная система (АБС или англ. - ABS) является элементом рабочей тормозной системы автомобиля, обеспечивающим автоматическое регулирование степени проскальзывания колес в направлении их вращения при торможении за счет изменения давления в рабочих тормозных цилиндрах. Основная функция АБС - сохранение управляемости и устойчивости автомобиля при торможении за счет исключения блокировки колес и срыва автомобиля в неуправляемое скольжение на заблокированных колесах. Кроме того, АБС берет на себя функцию распределения тормозных усилий по передней и задней осям автомобиля, а при торможении в повороте распределяет тормозные усилия по бортам автомобиля (левый/правый).

Технически антиблокировочная система ABS 9.0 состоит из гидроагрегата АБС и датчиков скорости колес (ДСК), устанавливаемых на каждое колесо автомобиля. Источником исходных данных для работы системы являются ДСК, определяющие скорость каждого из колес автомобиля и передающие эту информацию на входящий в состав гидроагрегата электронный блок управления (ЭБУ) системой АБС. Также в состав гидроагрегата входит гидромодулятор, содержащий электромагнитные клапаны (ЭМК), возвратный насос и электродвига тель возвратного насоса (ЭВН). Датчики скорости и роторы передних и задних колес отличаются. В автомобиле LADA GRANTA используется гидроагрегат АБС с каталожным номером 21900-3538010, датчики скорости передних колес 11180-3538350 и датчики скорости задних колес 11180-3538370. Обмен информацией между АБС и другими электронными блоками автомобиля, включая ЭСУД двигателя и комбинацию приборов, организован по цифровой шине CAN.

При работе системы АБС электронный блок управления гидроагрегатом обрабатывает информацию, поступающую от каждого ДСК (чрезмерное ускорение/замедление колеса), и управляет гидромодулятором на основании полученных данных. Задача гидромодулятора - регулировка давления тормозной жидкости в рабочих тормозных цилиндрах. Изменение давления тормозной жидкости в рабочих тормозных цилиндрах осуществляется за счет открытия/закрытия входящих в состав гидромодулятора ЭМК. При необходимости излишняя тормозная жидкость перекачивается возвратным насосом в главный тормозной цилиндр.

Неисправности системы ABS 9.0 и их устранение

Коды ошибок системы ABS 9.0

Самодиагностика системы АБС выполняется при каждом включении зажигания, длительность диагностики - около 2 секунд. Для информирования водителя о неисправности системы АБС используются сигнализаторы неисправности панели приборов: символ "ABS" оранжевого цвета, сигнализирующий о неисправности системы ABS, и символ "!" красного цвета, сообщающий о сбоях при проверке системы электронного распределения тормозных сил. Во время диагностики светятся оба сигнализатора, а при ее успешном завершении они гаснут. Управление сигнализаторами приборной панели выполняется по шине CAN. Считывание кодов ошибок производится с помощью диагностического тестера. Коды ошибок системы ABS 9.0 приведены в таблице 2.

Таблица 1. Назначение контактов разъема гидроагрегата системы ABS 9.0

Цепь Назначение 1 Напряжение питания электродвигателя возвратного насоса (ЭВН) гидроагрегата (подключено к клемме "30") 4 Сигнальный вход ДСК правого переднего колеса 8 Сигнальный вход ДСК левого переднего колеса 13 "Земля" питания ЭВН гидроагрегата (подключено к "массе") 14 Шина CAN, L-линия 16 Напряжение питания ДСК переднего правого колеса 17 Выход напряжения питания ДСК заднего правого колеса 18 Сигнальный вход ДСК заднего левого колеса 19 Напряжение питания ДСК переднего левого колеса 25 Напряжение питания ЭМК гидроагрегата (подключено к клемме "30") 26 Шина CAN, Н-линия 28 Напряжение питания ЭБУ гидроагрегата (подключено к клемме "15") 29 Сигнальный вход ДСК заднего правого колеса 30 Сигнальный вход выключателя сигнала торможения 31 Напряжение питания ДСК заднего левого колеса 38 "Земля" питания ЭМК и ЭБУ гидроагрегата (подключено к "массе")

Таблица 2. Коды ошибок системы ABS 9.0

Код Описание 401001 Отказ в цепи впускного переднего левого ЭМК 401101 Отказ в цепи выпускного переднего левого ЭМК 401401 Отказ в цепи впускного переднего правого ЭМК 401501 Отказ в цепи выпускного переднего правого ЭМК 401801 Отказ в цепи впускного заднего левого ЭМК 401901 Отказ в цепи выпускного заднего левого ЭМК 401С01 Отказ в цепи впускного заднего правого ЭМК 401D01 Отказ в цепи выпускного заднего правого ЭМК 402049 Внутренняя неисправность ЭВН 403029 Отказ или недостоверный сигнал переднего левого ДСК 403101 Отказ в цепи переднего левого ДСК 40314A Неправильный тип переднего левого ДСК 403329 Отказ или недостоверный сигнал переднего правого ДСК 403401 Отказ в цепи переднего правого ДСК 403429 Недостоверный сигнал переднего правого ДСК 40344A Неправильный тип переднего правого ДСК 403629 Отказ или недостоверный сигнал заднего левого ДСК 403701 Отказ в цепи заднего левого ДСК 403729 Недостоверный сигнал заднего левого ДСК 403929 Отказ или недостоверный сигнал заднего правого ДСК 403А01 Отказ в цепи заднего правого ДСК 403А29 Недостоверный сигнал заднего правого ДСК 403В02 Недостоверный сигнал о скорости с двух и более колес 403В29 Недостоверный сигнал о скорости 403С19 Отказ в цепи ДСК 407841 Отсутствие в ЭСППЗУ данных о длине окружности колеса 421149 Внутренняя неисправность ЭБУ 520016 Низкое напряжение питания гидроагрегата АБС 520017 Высокое напряжение питания гидроагрегата АБС 52001С Напряжение питания ниже или выше рабочего диапазона 520549 Отказ в цепи реле включения напряжения питания ЭМК 521149 Внутренняя неисправность ЭБУ 521501 Отказ в цепи выключателя сигнала торможения 521916 Напряжение питания ЭВН ниже рабочего диапазона С00187 Повреждение шины CAN С00188 Короткое замыкание шины CAN

Отказ в цепи электромагнитного клапана

При возникновении неисправностей, связанных с цепями впускных или выпускных электромагнитных клапанов гидроагрегата автомобиля (ошибки 401001,401101, 401401,401501,401801,401901, 401С01,401D01), выполняется замена гидроагрегата системы АБС.

Внутренняя неисправность ЭВН, внутренняя неисправность ЭБУ

При возникновении ошибки 402049, свидетельствующей о неисправности возвратного насоса, и ошибок 421149, 521149 (внутренняя неисправность ЭБУ) выполняют замену гидроагрегата системы АБС.

Отказ или недостоверный сигнал ДСК

При возникновении ошибок 403029, 403329, 403429, 403629, 403729, 403929, 403A29, 403В29, 403B02 действуют в следующем порядке:

1.Проверяют соответствие шин и колес рекомендованным заводом изготовителем. В случае несоответствия выполняют замену шин/ колес.

2.Проверяют состояние ротора соответствующего колеса. При необходимости выполняют его очистку от загрязнений.

3.Проверяют зазор между ротором (задающим диском) и датчиком скорости колеса. Нормативное значение зазора для передних ДСК составляет 0,45...1,55 мм, для задних ДСК - 0,2...2,3 мм. При отклонении от указанных значений проверяют отсутствие деформаций и механических повреждений ротора (задающего диска), кронштейна крепления и самого ДСК. При необходимости выполняют замену поврежденных элементов и подтягивают винт крепления ДСК к кронштейну.

4.Проверяют состояние электрической цепи (обрыв, замыкание) между ЭБУ системы АБС и соответствующим датчиком скорости.

5.Выполняют замену соответствующего ДСК на заведомо исправный.

6.Заменяют гидроагрегат системы АБС.

Отказ в цепи ДСК

При возникновении ошибок 403101, 403401, 403701, 403А01 действуют в следующем порядке:

1.Проверяют состояние электрической цепи (обрыв, замыкание) между ЭБУ системы АБС и соответствующим датчиком скорости.

2.Выполняют замену соответствующего ДСК на заведомо исправный.

3.Заменяют гидроагрегат системы АБС. Неправильный тип ДСК При возникновении ошибок 40314A, 40344A проверяют маркировку ДСК соответствующего колеса и заменяют на заведомо исправный ДСК нужного типа. Недостоверный сигнал о скорости При возникновении ошибки 403В29 действуют в следующем порядке: 1.Проверяют соответствие шин и колес рекомендованным заводом-изготовителем. В случае несоответствия выполняют замену шин/колес. 2.Проверяют состояние электрической цепи (обрыв, замыкание) между ЭБУ АБС и датчиками скорости. 3.Проверяют чистоту роторов (задающих дисков) колес и зазоры между ними и датчиками скорости. Нормативное значение зазора для передних ДСК - 0,45...1,55 мм, для задних ДСК - 0,2...2,3 мм. Отказ в цепи ДСК При возникновении ошибки 403С19 проверяют электрическую цепь между ЭБУ АБС и датчиками скорости на наличие замыкания на шину питания. При обнаружении поврежденных элементов их заменяют на исправные. Отсутствие в ЭСППЗУ данных о длине окружности колеса При возникновении ошибки 407841 необходимо указать в ЭБУ АБС данные об окружности колеса. Операция выполняется с помощью диагностического прибора через подменю "Тип автомобиля - Антиблок. система - BOSCH АВБ 9.0 - 4: Доп.испытания - 4: Размерность шин". После выбора шин нужной размерности сохраняют их в ЭСППЗУ ЭБУ АБС автомобиля. Продолжение следует

Автор: Антон Игроев (г. Орел)

Источник: Ремонт и сервис