Аудио и видеотехника
Аудио и видеотехника ремонт и диагностика неисправностей
- 26.03.2026 - 10:35Типовая неисправность ЖК телевизоров Samsung 5000-й серии — отсутствие изображения при работающей подсветке. Причина: отказ ИМС ISL98602IRAAZ на плате T-CON RUNTK5351TP. Описаны диагностика, замена микросхемы и нюансы работы с китайскими аналогами
- 11.02.2023 - 23:31Статья является логическим продолжением предыдущей статьи автора [1], в которой описываются схемотехнические решения плазменных SMART-телевизоров SAMSUNG 8-й серии. В этом материале автор делится своим большим практическим опытом ремонта этих ТВ. Типовые неисправности системы питанияТелевизор не включается, светодиодный индикатор н...
- 21.01.2023 - 23:40Блок питанияПлата блока питания PSPF381501A (рис. 4) включает в себя источник питания (ИП) дежурного режима, корректор коэффициента мощности (ККМ или PFC), ИП рабочего режима и схему формирования напряжений Vs, Va.Рис.4. Внешний вид платы блока питания PSPF381501A Каждый из этих узлов имеет свою систему запуска и управ...
- Схемотехника и ремонт блока питания LGP4750-13PL2 (EAX64905501(2.2)) ЖК телевизоров LG на шасси LD31B (часть 3)26.11.2022 - 19:30Рабочий источник питанияЭтот источник формирует постоянные стабилизированные напряжения 12 В (1,4 А), 24 В (0,6 А) и 76 В (1 А) для питания всех узлов ТВ в рабочем режиме. Он построен на основе ШИМ контроллера IC101 типа SSC9522S фирмы SANKEN (см. блок-схему на рис. 8). Микросхема представляет собой контроллер полумостового резонансного преобра...
- 25.11.2022 - 19:59Особенности плазменных телевизоров SAMSUNG 8-й серииВ 2012 году компанией SAMSUNG было выпущено несколько новых линеек телевизоров на основе плазменных панелей (PDP), в том числе, и модели 8-й серии. Телевизоры этой серии выпускались и в 2013 году, а в 2014 была выпущена модель ТВ с индексом F8500 на платформе FOX (с использованием более мощног...
- Схемотехника и ремонт блока питания LGP4750-13PL2 (EAX64905501(2.2)) ЖК телевизоров LG на шасси LD31B (часть 2)03.11.2022 - 23:49Принципиальная электрическая схемаПринципиальная электрическая схема БП LGP4750-13P приведена на рис. 3 и 8.Рассмотрим функциональные узлы БП (см. блок-схему) более подробно по принципиальной электрической схеме.Сетевой фильтр (см. рис. 3 здесь) состоит из двух П-образных LC-фильтров CY101 CY102 CX101 CX102 LF101 и CY103 CY104 LF10...
- Схемотехника и ремонт блока питания LGP4750-13PL2 (EAX64905501(2.2)) ЖК телевизоров LG на шасси LD31B (часть 1)01.10.2022 - 23:55Блок питания (БП) LGP4750-13PL2 производится тайваньской фирмой Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd, специализация которой - источники питания LIPS (LCD Integrated Power Supply). Этим БП комплектовалась в 2013 году целая линейка (серия 32/42/47LA61**) жидкокристаллических (ЖК) телевизоров LG с краевой (англ. - Edge) светодиодной (LED) подсвет...
- 26.08.2022 - 22:32Управляющий МК IC603 сконструирован как система на кристалле (System on a Chip) специально для применения в многоформатных аудиосистемах. В рассматриваемом устройстве могут использоваться два типа МК, являющихся функциональными аналогами - это ВХ8805 фирмы MCSLOGIC или MLC3895 фирмы SAMSUNG.На самом деле к этой ИМС более точно подходит название...
- 06.07.2022 - 19:08На рис. 4 (см. в архиве ниже) приведена принципиальная электрическая схема фраг-мента основной платы с ОУ U103 и УМЗЧ U101.ИМС U103 питается через выв. 8 от источника +VCC, а ИМС U101 - от этого источника через транзистор Q135 (выв. 1) и от источника VCC-IN (выв. 12).Канал звука включается/выклю-чается сигналом POWER-ON/OFF с выв. 88 М...
- 01.07.2022 - 23:52Основные особенностиCD-аудиосистема Philips AZ1880/12 появилась на российском рынке в начале 2010 года.Основные технические характеристики аппарата приведены в таблице 1.Таблица 1. Основные технические характеристики CD-аудиосистемы Philips AZ1880/12ХарактеристикаЗначение...
- 21.06.2022 - 23:27Основные характеристики и возможностиОсновные характеристики и возможности ЖК телевизора LG 22LT360C приведены в таблице.Таблица. Основные характеристики и возможности ЖК телевизора LG 22LT360CХарактеристика, единица измерения и возможностиЗначение и описаниеТип ЖК панели...
- 20.05.2022 - 23:21Типовой неисправностью ЖК телевизоров Samsung серий, указанных в названии статьи является от сутствие подсветки ЖК панели. Проявляется она следующим образом: телевизор включается, есть звук, каналы переключаются (можно понять по смене звукового сопровождения), но изображение отсутствует. Если внимательно присмотреться под углом к экрану,...
- 04.04.2022 - 23:03Справка о применяемости шассиВнешний вид главной платы ТВ шасси 17MB95S-1 изображен на рис. 1. Список моделей ЖК телевизоров, которые выпускаются на рассматриваемом шасси VES2.2E LA (17MB95S-1), приведен в таблице.Таблица. Модели ЖК телевизоров, которые выпускаются на шасси VES2.2E LA (17MB95S-1)Пр...
- Схемотехника и ремонт ЖК телевизоров с LED-подсветкой Haier LE39M600SF/ LE46M600SF/LE50M600SF (часть 2)24.11.2021 - 23:00На рис. 3 приведена принципиальная схема блока питания для телевизоров с размером экрана по диагонали 39" и 46".Рис. 3. Принципиальная электрическая схема блока питания для телевизоров с размером экрана по диагонали 39" и 46" (по клику крупно) Напряжение питающей сети через контакты разъемов CON101 и CO...
- Схемотехника и ремонт ЖК телевизоров с LED-подсветкой Haier LE39M600SF/ LE46M600SF/LE50M600SF (часть 1)13.11.2021 - 21:22В этой статье подробно рассматривается схемотехника современных ЖК телевизоров одного из лидеров мирового производства бытовой электроники Haier, имеющих светодиодную (LED) подсветку панели и разрешение Full HD. Основные параметры и возможности телевизоровВ рассматриваемых телевизорах используется LED-технология задней подсветки и...
- Блоки питания PLDG-P005A и PLDE-P007A ЖК телевизоров LG и PHILIPS с краевой LED-подсветкой (часть 2)19.07.2021 - 23:49Рабочий источник питанияРабочий ИП вырабатывает постоянные стабилизированные и гальванически развязанные от сети напряжения (см. таблицу 1) для питания всех узлов ТВ в рабочем режиме. Основа этого источника - контроллер IC501 типа L6599 фирмы ST Microelectronics. ИМС предназначена для применения в резонансных конверторах с полумостовой топологи...
- 13.07.2021 - 23:35Теперь перейдем к рассмотрению реальной схемы LED-драйвера. В настоящее время LED-драйверы и DC/DC-преобразователи напряжения светодиодов физически размещаются на управляющей плате ЖК панели. Существуют и другие варианты, например, когда LED-драйвер расположен на основной плате монитора (рис. 7). Но такое решение не носит массового характера, поэто...
- 12.07.2021 - 23:41В жидкокристаллических (ЖК) мониторах (дисплеях) и телевизорах в качестве задней подсветки панелей используются светодиоды (LED). Эту технологию нельзя назвать ультрасовременной, но вопросов по работе задней подсветки и принципам управления светодиодами стало значительно больше, ведь все эти устройства стали поступать в ремонт. Об этом и пойде...
- Блоки питания PLDG-P005A и PLDE-P007A ЖК телевизоров LG и PHILIPS с краевой LED-подсветкой (часть 1)27.06.2021 - 22:20В этом материале описываются блоки питания PLDG-P005A и PLDE-P007A, которые используются в ЖК телевизорах со светодиодной (LED) краевой подсветкой LG, PHILIPS, и других производителей с диагональю панелей 32 и 40 дюймов. Конструктивная особенность этих блоков заключается в том, что на одной плате размещены все узлы - дежурный, рабочий источники и с...
- 17.05.2021 - 22:16Различия между исполнениями N-механизма сводятся, в основном, к использованию некоторых вариантных узлов:узла кассето-приемника в сборе (позиция 706), механизма без БВГ в сборе (позиция 713), БВГ и некоторых других элементов. Большинство деталей и узлов одинаковы для всех исполнений N-механизма, приведем вариантные данные узлов видеокамер с различн...