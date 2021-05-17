Аудио и видеотехника ремонт и диагностика неисправностей

25.11.2022 - 19:59

Особенности плазменных телевизоров SAMSUNG 8-й серииВ 2012 году компанией SAMSUNG было выпущено несколько новых линеек телевизоров на основе плазменных панелей (PDP), в том числе, и модели 8-й серии. Телевизоры этой серии выпускались и в 2013 году, а в 2014 была выпущена модель ТВ с индексом F8500 на платформе FOX (с использованием более мощног...