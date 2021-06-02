Компоненты для ремонта бытовой техники

07.01.2023 - 23:43

Электроинструмент сейчас есть практически в каждом доме. При этом всё большее предпочтение отда муляторным питанием. Он более удобен, никак не ограничивает нас в пространстве, а масса литиевых аккумуляторов не так значительна, да и по мощности зачастую не уступает электроинструменту с питанием от сети 230 В. Но у аккумуляторного инструмента ес...