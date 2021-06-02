Бытовая техника
Компоненты для ремонта бытовой техники
- 16.02.2024 - 23:13Современная бытовая техника содержит много электронных компонентов, поэтому зачастую её ремонт сводится к поиску неисправности именно в электронной части с последующей заменой вышедших из строя компонентов. В статье приводится описание ремонта "на скорую руку" индукционной настольной плиты Kitfort KT-109. Эта плита двухконфорочная, и у не...
- 02.06.2023 - 00:27В холодильнике с автоматической "капельной" разморозкой вышли из строя термостат и подогреватель оттаивателя. Ремонт холодильника с доступом к задней стенке затруднён, поскольку он был встроен в мебель, которую сдвинуть оказалось нереально. В результате нужно было извлечь холодильник из шкафа, что было крайне неудобно, и был найден "...
- 07.01.2023 - 23:43Электроинструмент сейчас есть практически в каждом доме. При этом всё большее предпочтение отда муляторным питанием. Он более удобен, никак не ограничивает нас в пространстве, а масса литиевых аккумуляторов не так значительна, да и по мощности зачастую не уступает электроинструменту с питанием от сети 230 В. Но у аккумуляторного инструмента ес...
- 30.09.2022 - 14:342. Проблемы с изображением (основная плата BN94-06482H, T-CON V460HK1-CO1)2.1. Блок питания работает, подсветка есть, изображения нетЕсли при приеме сигнала с антенного входа изображения нет, а при включении ТВ появляется соответствующая заставка и с пульта ДУ можно включить пользовательское меню, то это значит, что видеосигнал проходит от...
- 19.08.2022 - 18:58Диагностика неисправностей и ремонтПроблемы с питаниемРассмотрим методику поиска и устранения неисправностей в системе питания ТВ на примере платы БП BN44-00483A Сетевой индикатор ТВ не светится, нет дежурного режимаПереводят ТВ принудительно в рабочий режим кнопкой на корпусе, если ТВ включится, то проверяют установки в се...
- 30.07.2022 - 23:46В этой части статьи приводятся коды ошибок газовых котлов Celtic, Daewoo, Electrolux, Fondital, Rinnai, Vaillant, Viessman, Binova/Biasi.Таблица 8. Коды ошибок отопительных котлов Celtic Код ошибки Описание А1Ошибка связи электронного модуля с панелью управления...
- 21.07.2022 - 23:38Схема управления ЖК панельюДля реализации режимов 3D и Full HD ИМС SDP1001 Parma формирует сигналы LVDS и по четырем каналам (24 витых пары) передает их на плату T-CON, внешний вид платы приведен на рис. 8.Рис. 8. Внешний вид платы T-CON На каждый канал приходится 4 витых пары, что соответствует 8-битовому представлению дан...
- 14.07.2022 - 12:33Схемотехника главной платыГлавная плата ТВ (обозначение SAMSUNG BN64-06482H) реализована на платформе X12 "Валенсия", внешний вид платы приведен на рис. 6. Назначение основных микросхем этой платы представлено в таблице 5.Рис. 6. Внешний вид главной платы BN64-06482H и основные компоненты на ней Таблица 5. Перечен...
- 09.07.2022 - 18:19Технические характеристикиОсновные технические характеристики ЖК телевизоров Samsung UExxD 6-й серии представлены в таблице 1.Таблица 1. Основные параметры и характеристики ТВ Samsung UExxD 6-й серииПараметрыХарактеристикиФормат экрана/разрешение16:9/ Full...
- 24.06.2022 - 23:56В этой части статьи приводятся коды ошибок газовых котлов Hermann, Navien, Protherm.Таблица 5. Коды ошибок отопительных котлов HermannКод ошибкиОписаниеНеобходимость перезапуска котла/ вмешательство специалистаE01Отсутствие розжига после 3 попыток. Ошибка...
- 21.05.2022 - 23:07Подобные электронные системы, помимо своего основного предназначения, выполняют и сервисные функции, предназначенные для быстрой локализации возникающих дефектов. Одной из подобных функций является отображение кодов ошибок при возникновении различных дефектов в работе отопительной системы в целом. У каждого бренда, серии или модели имеются свои спе...
- 04.04.2022 - 23:28Минимойки Karcher пользуются заслуженной популярностью у российских автолюбителей благодаря их относительно невысокой стоимости и неплохим характеристикам. Но рано или поздно любая техника выходит из строя. В этом материале автор делится опытом ремонта подобной техники, а именно, модели "Karcher К4.650". Надеемся, что методика, приведенна...
- 11.03.2022 - 23:26Недавно знакомые принесли два неработающих фонаря осветительных специальных ФОС 3-5/6: один - в ремонт, второй - как оплату за работу. Поскольку один фонарь нужно было сделать срочно в течение часа, а владельцу требовалось только включение-отключение без всяких излишеств, типа мигания, то была применена простейшая схема включения через фиксируемую...
- 10.08.2021 - 23:03При неисправностях, чтобы произвести осмотр и нужные измерения, необходимо разобрать термопот. Разборку SC-ET10D02, отключив его от сети и слив воду, начинают со снятия крышки для залива воды. Отвёрткой отжимают защёлку её крепления и снимают крышку. Затем, перевернув термопот вверх ногами, отвёрткой отжимают крышку из фиксаторов на дне и вынимают...
- 04.08.2021 - 23:43Наличие принципиальной, монтажной схем и описания изделия облегчает его ремонт. В статье предложено описание модели термопота Scarlett SC-ET10D02, особенности его схемы, управление работой, возможные неисправности и их устранение. Схема термопота показана на рис. 1. Обозначения элементов, их тип и надписи на схеме взяты с плат. Необозначенным на пл...
- Postal programmer — умный программатор. Работа c с 8-битными микроконтроллерами ATmega, ATtiny фирмы Atmel и примеры подключения к модулям стиральных машин (часть 2)01.07.2021 - 22:26Работа с управляющей программой Postal3 на компьютере в режиме Atmel AVRЧтобы выбрать режим работы программы Postal3 с микроконтроллерами Atmel, нужно в окне "Settings" выбрать вкладку "Other". Затем выбирают режим "Jtag/SPI" и в выпадающем списке слева - "Atmel AVR". При этом выше появится выпадающий спи...
- 24.06.2021 - 23:46Общие сведения. Комплекс отладки BDMВ журнале [1] уже публиковались материалы об особенностях программирования МК Freescale (Motorola) с помощью отладочного интерфейса MON08. Наряду с относительной простотой программно-аппаратных средств отладки MON08 для данной системы существует ряд существенных ограничений (см. [2]). Перечислим некоторые из...
- Postal programmer — умный программатор. Работа c с 8-битными микроконтроллерами ATmega, ATtiny фирмы Atmel и примеры подключения к модулям стиральных машин (часть 1)20.06.2021 - 07:41Может показаться, что существует великое множество программаторов для контроллеров ATmega и ATtiny, и незачем "изобретать велосипед". Однако простые программаторы капризны и неудобны, а сложные пугают плохой ремонтопригодностью при случайном повреждении (особенно при работе с неисправными модулями стиральных машин). В очередной раз наш пр...
- 13.06.2021 - 14:09На рис. 12 приведена полная принципиальная электрическая схема печи, а на рис. 13 - схема включения универсальной микросхемы STCC02-BD5, входящей в состав платы питания и управления POWER AND CONTROL CIRCUIT BOARD.Рис. 12. Полная принципиальная электрическая схема печи (по клику крупно) Рис. 13. Схема включения универсально...
- 02.06.2021 - 23:37Общие сведенияБюджетная микроволновая печь LG VS-2042G появилась на российском рынке в конце 2008 г.Судя по отзывам потребителей, она хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации. Исполнение и функционал печи практически не имеют отличий от стандартного списка "бюджетного" аппарата: микропроцессорное управление, светодиодный...