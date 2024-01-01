Ремонт индукционной плиты Kitfort KT-109

Современная бытовая техника содержит много электронных компонентов, поэтому зачастую её ремонт сводится к поиску неисправности именно в электронной части с последующей заменой вышедших из строя компонентов. В статье приводится описание ремонта "на скорую руку" индукционной настольной плиты Kitfort KT-109. Эта плита двухконфорочная, и у неё вышла из строя одна из конфорок. Но пока немного о конструкции. Обе конфорки - полностью независимые, и каждая состоит из основной платы, с которой соединена индукционная катушка, и платы управления и индикации. На каркасе индукционной катушки установлен резистивный датчик температуры, который с помощью теплопроводящей пасты имеет тепловой контакт со стеклянной варочной панелью.

Рис. 1.

На основании плиты установлен охлаждающий вентилятор. На основной плате с маркировкой XR-M03-B (рис. 1) размещены маломощный импульсный блок питания (ИБП), управляющий микроконтроллер и элементы мощного выпрямителя. Диодный мост мощного выпрямителя и мощный транзистор установлены на ребристом теплоотводе.

Маломощный ИБП собран на микросхеме DZ-12A в корпусе DIP-8 (аналог - микросхема VIPer12A) обеспечивает стабилизированным напряжением 5 В микроконтроллер и плату индикации и управления, а напряжением 18 В - вентилятор и транзисторный драйвер, управляющий мощным транзистором.

Измерения показали, что упомянутые напряжения отсутствуют, что говорит о неисправности ИБП. Неисправной оказалась микросхема DZ-12A. Прозвонка показала, что выводы 3 и 4 этой микросхемы внутри закорочены с выводами 1 и 2. В наличии такой микросхемы или её аналога не было, а приобрести их быстро можно не везде и не всегда. Кроме того, в импульсных блоках питания выход из строя одного элемента часто приводит к порче других, в результате поиск неисправностей и их устранение могут затянуться. Поэтому для ускорения процесса ремонта было решено применить дополнительный автономный ИБП с соответсвующим выходным напряжением. При этом на неисправной плате произвести минимальные доработки, например не перерезать печатные проводники, чтобы после приобретения требуемой микросхемы всё можно было бы привести в исходное состояние без больших хлопот. Схема входной части ИБП и необходимые доработки (выделены синим цветом) показаны на рис. 2.

Рис. 2.

Нумерация элементов приведена в соответствии с маркировкой на плате. Здесь потребуется удалить неисправную микросхему, а также отпаять и поднять над платой один из выводов резистора (рис. 3).

Рис. 3.



Поскольку ремонтируемая плита содержит две одинаковые конфорки, можно запитать неисправную плату от второй исправной. Однако как при этом поведёт себя исправный ИБП, проверять не хотелось. Поэтому был начат поиск подходящего малогабаритного ИБП, который можно было использовать. Но сначала потребовалось разобраться, какие напряжения необходимы для питания основной платы. Дело в том, что напряжение 18 В для питания драйвера и вентилятора поступает непосредственно с выпрямителя, подключённого к одной из обмоток импульсного трансформатора ИБП. Напряжение 5 В снимается с выхода стабилизатора напряжения на микросхеме 78L05, которая питается от другого выпрямителя с выходным напряжением около 10 В. Поэтому было принято решение использовать одно напряжение 16 В, которого должно хватить для всех потребителей. Это упростило бы дополнительный ИБП.

Рис. 4.

Рис. 5.

Под рукой оказалось старое исправное зарядное устройство (ЗУ) от сотового телефона с выходным напряжением 6 В и током до 400 мА (рис. 4). Оно собрано по классической схеме на транзисторе, импульсном трансформаторе и с транзисторным оптроном в цепи обратной связи. Плата ЗУ была извлечена из корпуса. Чтобы увеличить выходное напряжение этого ЗУ, последовательно со стабилитроном VD2 (рис. 5) надо установить дополнительный стабилитрон на напряжение 10 В. Нумерация элементов произвольная. Поскольку светодиодная индикация теперь не нужна, резистор R1 или светодиод HL1 удаляют. Можно отпаять и поднять над платой один из выводов резистopa R1.

Рис. 6.

Расположение стабилитрона VD2 показано на рис. 6. Удачным в этом случае оказалось то, что применены конденсаторы С1 и С2 с номинальным напряжением 25 В, что не потребовало их замены на более высоковольтные. При аналогичной доработке других ЗУ от сотового телефона это следует учесть.

Поскольку использованное ЗУ будет работать на пределе своих возможностей, такой ремонт следует считать как временное решение. Для надёжной продолжительной работы мощность дополнительного блока питания должна быть 5 Вт и более.

Рис. 7.

Теперь надо подключить доработанное ЗУ к основной плате. Схема подключения показана на рис. 7, все изменения показаны цветом. Кроме того, надо подать сетевое напряжение на вход доработанного ЗУ. Места подключений к основной плате показаны на рис. 8. Максимальный ток, потребляемый основной платой, - около 180 мА, при этом большая часть приходится на вентилятор.

Рис. 8.

Рис. 9.

Плата ЗУ легко помещается в корпусе плиты, лучше всего закрепить её на задней стенке корпуса (рис. 9), чтобы она обдувалась потоком воздуха от вентилятора.

Так получился ремонт на "скорую руку", он занял всего несколько часов. После приобретения микросхемы можно провести настоящий ремонт, но, возможно, кто-то захочет оставить плиту и с такой доработкой. Очевидно, что так можно временно отремонтировать и некоторые другие электронные бытовые приборы.

Автор: И. Нечаев, г. Москва