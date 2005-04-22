Измерительная техника
Ремонт, схемотехника измерительной аппаратуры
- 09.09.2023 - 22:38После долгих лет эксплуатации мультиметра М-830В было замечено, что прибор в режиме измерения постоянного тока завышает показания, причём на всех пределах. Показания сравнивались с показаниями заведомо исправного контрольного мультиметра в режиме измерения постоянного тока. Во всех остальных режимах показания мультиметра оказались правильными.А...
- 17.11.2022 - 23:52В небольших пределах напряжение +8 кВ можно подрегулировать подбором сопротивления резистора П8 (У5-1) и ёмкости добавочного конденсатора С1'. При подборе ёмкости нужно следить, чтобы не было значительного увеличения потребляемого тока. Примерный интервал изменения сопротивления П8 (У5-1) - от 51 до 200 Ом. Генератор должен уверенно возбуждатьс...
- 07.11.2022 - 19:05В статье речь идёт о восстановлении высоковольтного (ВВ) блока осциллографа С1-76 и снижении уровня помех. Этот прибор, несмотря на относительно узкую полосу пропускания - по паспорту 1 МГц, но реально в пределах 2,5 МГц (кроме самого чувствительного предела, на котором полоса около 300 кГц), является весьма интересным. Этот осциллограф имеет высок...
- 12.02.2019 - 23:33Настоящая статья подготовлена на основании опыта единственного ремонта блока питания (БП) SPS-606 фирмы GOODWILL и не претендует на абсолютную полноту изложенного в ней материала. Основные технические характеристики и принцип работыБлок питания SPS-606 является представителем следующего ряда импульсных БП серии SPS: SPS-1230/...
- 29.03.2018 - 06:23Аналоговые мультиметры очень быстро были вытеснены с рынка приборами на АЦП (аналогово-цифровых преобразователях). Произошло это по ряду объективных причин (компактные размеры, высокая точность, наглядность предоставляемого результата, приемлемая стоимость и т.д.), однако, есть у таких измерительных устройств и ряд минусов.И самый значимый &nda...
- Восстановление принципиальной схемы преобразователя напряжения "ASTRA" по печатной плате и его ремонт (часть 2)17.12.2017 - 23:54И наконец, последний активный элемент прибора - микросхема U3 LM358L [5]. Это сдвоенный маломощный ОУ. Восстановление схемы содержащего её узла не вызвало никаких затруднений. Она изображена на рис. 15. Этот узел связан только с микросхемой U1, поэтому на полной принципиальной схеме прибора они, очевидно, будут расположены рядом.Рис. 15. Пр...
- Восстановление принципиальной схемы преобразователя напряжения "ASTRA" по печатной плате и его ремонт (часть 1)15.12.2017 - 23:43Совсем недавно каждый производитель электронной аппаратуры прикладывал к своему изделию принципиальную электрическую схему и другую документацию, помогающую профессионалам и радиолюбителям быстро найти неисправность в отказавшем аппарате и отремонтировать его. Сегодня ситуация иная. Схемы и подробную ремонтную документацию производители предоставля...
- Некоторые особенности конструкции и работы универсального программатора NM9215 фирмы МАСТЕР КИТ для программирования микросхем энергонезависимой памяти28.05.2015 - 23:56Компания МАСТЕР КИТ предлагает радиолюбителям и профессиональным ремонтникам наборы для сборки универсального программатора. Всего выпускается шесть таких наборов: NM9215 - базовый блок, NM9216/1 - адаптер для микроконтроллеров ATMEL, NM9216/2 - адаптер для микроконтроллеров PIC, NM9216/3 - адаптер для микросхем памяти 93-й серии, NM9216/4 - адапте...
- 06.05.2015 - 21:18Эта статья предназначена, в первую очередь, для специалистов и радиолюбителей, в арсенале которых имеется одна из версий весьма распространенного программатора PonyProg 2000. Автор дает описание простого дополнительного адаптера для этого программатора, позволяющего расширить его возможности при минимальных материальных затратах. Кроме того, в стат...
- 24.03.2015 - 22:11Компания Agilent Technologies представила ручные токоизмерительные клещи серии U1210, способные проводить измерения больших токов (до 1000 A) в кабелях диаметром до 2 дюймов. Кроме того, компания выпустила целый ряд приборов эконом-класса, которые выпускаются в ярко-оранжевой цветовой гамме.Рис. 1. Токоизмерительные клещи серии U1210 компан...
- 28.01.2015 - 20:31Широкое внедрение средств автоматизации как в промышленности, так и в бытовой и офисной технике повышает требования к устройствам сбора технологической информации, в том числе и по увеличению точности измерения параметров, снижению габаритов и стоимости приборов.Прецизионные однокристальные системы сбора информации ADuC8xx фирмы Analog Device [...
- 05.09.2014 - 22:36В комплект мультиметра M890G входит пара выносных щупов. Они достаточно надёжны и удобны, однако через некоторое время соединительный провод переламывается и его приходится заменять. Но если разборка собственно щупа не составляет труда, то отремонтировать штырь, который вставляется в гнездо прибора, довольно сложно, поскольку он опрессован пластмас...
- 28.06.2014 - 09:00Компактный осциллограф HPS40 очень удобно использовать для диагностики, например, датчиков автомобиля. Однако в случае питания осциллографа от бортовой сети автомобиля необходимо помнить, что его максимальное напряжение питания не должно превышать 12 В, другими словами, проверка датчиков возможна только при неработающем двигателе. В случае запуска...
- 12.02.2010 - 06:57Одноканалыный осциллограф-мупьтиметр С1 -112А (рис. 1) имеет полосу пропускания 0...10 МГц и предназначен для исследования сигналов в режиме осциллографа в диапазоне амплитуд входных сигналов от 5 мВ до 250 В (при этом чувствительность по входу У состав-ляет от 5 мВ/дел до 5 В/дел с шагом 1,2,5) и во временном диапазоне - от 0,1 мкс до 0,5 с (с диа...
- 22.04.2005 - 00:00Принципиальную схему осциллографа C1-94 можно скачать здесь.Многим специалистам, а особенно радиолюбителям, хорошо известен осциллограф С1-94 (рис. 1). Осциллограф, при своих достаточно неплохих технических характеристиках, имеет весьма небольшие габариты и вес, а также относительно невысокую стоимость. Благодаря этому модель сразу завоевала попу...