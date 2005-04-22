Ремонт, схемотехника измерительной аппаратуры

12.02.2010 - 06:57

Одноканалыный осциллограф-мупьтиметр С1 -112А (рис. 1) имеет полосу пропускания 0...10 МГц и предназначен для исследования сигналов в режиме осциллографа в диапазоне амплитуд входных сигналов от 5 мВ до 250 В (при этом чувствительность по входу У состав-ляет от 5 мВ/дел до 5 В/дел с шагом 1,2,5) и во временном диапазоне - от 0,1 мкс до 0,5 с (с диа...