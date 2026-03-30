Cхемы инвертора-плазмореза Telwin TECHNIKA PLASMA 34

Публикуемые материалы содержат схемы инвертора-плазмореза Telwin TECHNIKA PLASMA 34: внешний вид силовой платы и платы передней панели с обозначением основных узлов, схема соединений, принципиальные электрические схемы платы передней панели, силовой платы и платы управления.

Внешний вид плат

На рисунке ниже показан внешний вид силовой платы (Power board) с обозначением основных конструктивных элементов: первичный ЭМИ-фильтр (1), предзаряд (2), выпрямительный мост (3), фильтр (4), чоппер (5), драйвер (12), вторичные диоды (8), дроссель (9), вторичный ЭМИ-фильтр (10), воздушное реле (31), блок питания fly-back (11), силовой трансформатор (7), плата управления плазмой (Plasma Control Board).

Плата передней панели (Front panel card) содержит регулятор тока (18) и разъёмы подключения (17), (26), (30), (31).

Схема соединений

Схема соединений показывает взаимодействие основных блоков аппарата: платы управления (Control PCB), силовой платы (Power PCB), платы передней панели (Panel PCB), компрессора и резака (TO TORCH). Предусмотрено переключение питающего напряжения 115/230 В.

Принципиальная схема платы передней панели

Схема включает цепи индикации (светодиоды D2 Green 5mm, D35 Yellow 5mm, D26 Yellow 5mm, D4 Red 5mm), регулятор тока R1 (10K Lin 0W2 5%), а также защитные цепи на диоде D5 (1N4007) и резисторах R3–R5 (4K7 2W 5%).

Принципиальная схема силовой платы

Схема силовой платы выполнена в двух частях. Первая часть содержит входные цепи питания (115/230 В), схему предзаряда, первичный инвертор на транзисторах с драйвером VIPer20A (U2), цепи fly-back источника питания на трансформаторе T1 с выпрямителями на диодах BYV27-200, формирующими вспомогательные напряжения +12V_ISO, –VB, +VA, +VB, +0VA.

Вторая часть схемы силовой платы содержит основной силовой инвертор на IGBT-транзисторах с драйверами HGTG20N60A4 и HGTG10N60A4, силовой трансформатор T3, выходной выпрямитель на диодах DSEC120-12A, выходные фильтрующие цепи, а также узлы токовой защиты, схему SNAP и цепи управления.

Принципиальная схема платы управления

Схема платы управления также выполнена в двух частях. Первая часть содержит ШИМ-контроллер U2 (UC2845A), цепи термозащиты (TA+, TERM), цепи обратной связи по току (ISNS) и напряжению (VREF, VCCRIT), узлы сигнализации аварийных состояний (AL1, AL2, ALRM), схему управления электромагнитным клапаном EEV.

Вторая часть схемы платы управления включает схему формирования управляющих импульсов на элементах USF40106 и триггерах UNC4093, цепи защиты от перегрева (EPT1, EPT2), схему управления EAP и SNAP, формирователи сигналов ONPWM, RF, EEV на транзисторах BC817, а также выходной каскад управления с оптронами.