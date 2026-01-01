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Принципиальные электрические схемы телефонов

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Электрические схемы и service manuals телефонов

Схемы электрические и service manuals сотовых (мобильных) GSM CDMA телефонов, радиотелефонов, DECT телефонов, факс, АОН, обычных домашних телефонов
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НазваниеМодельОписание схемы, service manualСкачать
Cхемы смартфона Nokia 5530 XPressMusic / RM-504Nokia 5530 XPressMusic / RM-504В архиве приведены принципиальная и электромонтажная схемы смартфона Nokia 5530 XPressMusic / RM-504:1) Электромонтажная схема2) Камера3) Процессор RAPID, память SDRAM, интерфейс ММС, сенсоры4) Контроллер питания Betty, аудиоинтерфейс, AV-коннектор5) Дисплей, пользовательский интерфейс6) Мо...
Схемы телефона Samsung SGH-D840Samsung SGH-D840В архиве приведены некоторые электромонтажные схемы телефона Samsung SGH-D840
Схемы сотового телефона LG KP500Сотовый телефон LG KP500В архиве приведены схемы сотового телефона LG KP5001) Электромонтажная схема главной платы2) Электрические схемы
Cхемы смартфона Nokia 6600Nokia 6600В архиве приведены схемы смартфона Nokia 6600:1) Структурная схема тракта домодуляционной обработки;2) Принципиальная схема тракта домодуляционной обработки и основных интерфейсов;3) Принципиальная схема модуля управления энергопотреблением и интерфейса SIM-карты;4) Принципиальная схема ОЗУ и Flash-памяти;5...
Электромонтажная схема мобильного телефона Fly DS400Fly DS400В архиве приведена электромонтажная схема мобильного телефона Fly DS4001) Главная плата (вид сверху)2) Главная плата (вид снизу)
Блок-схема сотового телефона Samsung Galaxy Асе DuosSamsung Galaxy Асе DuosВ архиве представлена блок схема сотового телефона Samsung Galaxy Асе Duos
Принципиальная электрическая схема смартфона Nokia 5530 XPressMusic / RM-504Nokia 5530 XPressMusic / RM-504В архиве представлена принципиальная электрическая схема смартфона Nokia 5530 XPressMusic / RM-504:1) Камера2) Процессор RAPID, память SDRAM, интерфейс ММС, сенсоры3) Контроллер питания Betty, аудиоинтерфейс, AV-коннектор 4) Дисплей, пользовательский интерфейс 5) Модули Bluetooth+FM, WLAN 6) РЧ тракт (трансивер)&n...
Схемы радиотелефонов Panasonic KX-8051PDB, KX-TG806FXBPanasonic KX-8051PDB KX-TG806FXBВ архиве представлена принципиальная схема  радиотелефонов Panasonic KX-8051PDB, KX-TG806FXB:1) Принципиальная электрическая схема базового блока2) Принципиальная электрическая схема трубки3) Структурная схема базового блока
Принципиальная электрическая схема смартфона Samsung GT-I5500Samsung GT-I5500В архиве представлена принципиальная электрическая схема смартфона Samsung GT-I5500:1) Интерфейсные разъемы дисплея и камеры. Датчик ускорения и компас. Клавиатура2) Ресивер3) Интерфейс Bluetooth, Wi-Fi, GPS, FM-радио4) Процессор5) Контроллер питания. Интерфейсы карт MicroSD и SIM6) Аудиоинтерфейс. Вибромотор. Контроллер питания LED-под...
Схемы радиотелефона Panasonic KX-TG8321Panasonic KX-TG8321В архиве представлена схема радиотелефона Panasonic KX-TG8321:1) Блок-схема базового блока2) Блок-схема базового трубки3) Принципиальная электрическая схема базового блока4) Принципиальная электрическая схема трубки
Принципиальная электрическая схема сотового телефона NOKIA Х6-00NOKIA Х6-00В архиве представлена принципиальная электрическая схема сотового телефона NOKIA Х6-00:1) Звуковой тракт, соединитель AV2) БИС RAPIDO, интерфейсы USB и сенсорной панели 3) Комбинированная память, Flash-пэмять еММС 32 Гб 4) Контроллеры питания BETTY и AVILMAS, соединители аккумуляторной батареи и SIM-карты 5) Контролле...
Принципиальная электрическая схема радиотелефона DECT Panasonic KX-TCD500RUPanasonic KX-TCD500RUВ архиве предложена   принципиальная электрическая схема радиотелефона DECT Panasonic KX-TCD500RU:1) Структурная схема трубки радиотелефона Panasonic KX-TCD500RU2) Принципиальная электрическая схема трубки радиотелефона Panasonic KX-TCD500RU 3) Цоколевка выводов полупроводниковых элементов трубки 4) Электромонтажная схема...
Схемы сотового телефона Samsung SGH-E330Samsung SGH-E330В архиве представлена схема сотового телефона Samsung SGH-E330:1) Электромонтажная схема2) Принципиальная электрическая схема. Трансивер 3) Принципиальная электрическая схема. Цифровой и сигнальный процессор 4) Принципиальная электрическая схема. Камера. Flash-память. Музыкальный синтезатор 5) Принципиальная электриче...
Схемы мобильного телефона Nokia 5000Nokia 5000Принципиальные электрические схемы мобильного телефона Nokia 5000
Принципиальная электрическая схема ТА LG GS-5140LG GS-5140В архиве принципиальная электрическая схема ТА LG GS-5140:1) Принципиальная электрическая схема телефонного аппарата LG GS-51402) Электромонтажная схема ТА «LG GS-5140»
Принципиальная электрическая и электромонтажная схемы телефона VK Mobile VG207VK Mobile VG207В архиве принципиальная электрическая и электромонтажная схемы телефона VK Mobile VG207:1) Радиоинтерфейс2) FLASH-память. Межплатный разъем. Звуковой процессор3) Системный и клавиатурный разъемы. Интерфейс SIM-карты. Узел заряда АКБ4) Цифровой и аналоговый процессоры5) Разъемы главной платы и платы дисплея. Узел питания лампы подсветки LC...
Принципиальная электрическая схема телефона LG L1100LG L1100В архиве принципиальная электрическая схема телефона LG L1100:1) Цифровой процессор CALYPSO и аналоговый процессор IOTA2) Радиоинтерфейс3) Flash-память и ОЗУ4) Цифровая фотокамера5) Аудиотракт6) Клавиатура, подсветка клавиатуры, виброзвонок, детектор положения7) ЖК дисплей. Контроллер подсветки8) Интерфейсы SIM-карты и ИК порта, раз...
Схемы сотового телефона Nokia 6100Nokia6100В архиве представлены:1) Фильтр питания2) Структурная схема3) Сервисный соединитель, микрофон, питание4) Клавиатура, дисплей,подсветка, динамик, виброзвонок5) Разъем SIM-карты, фильтры6) Контроллер питания и интерфейсов, часы реального времени7) Системный микроконтроллер и цифровой сигнальный процессор8) Память FLASH и SRAM ...
Схемы смартфона Nokia N79Nokia N79В архиве принципиальные электрические схемы смартфона Nokia N79:1) Принципиальная электрическая схема. Трансивер2) Принципиальная электрическая схема. Контроллер питания. Контроллер аудиоинтерфейса. Музыкальный синтезатор и УМЗЧ3) Электромонтажная схема главной платы (Тор)4) Электромонтажная схема главной платы (Bottom)5) Принципиальная э...
Принципиальная электрическая схема сотового телефона Siemens M55Siemens M55Предлагается принципиальная электрическая схема сотового телефона Siemens M55:1) Специализированная интегральная микросхема питания (ASIC) D3612) Микроконтроллер и цифровой процессор D173) Кварцевый генератор Z950 (26 МГц). Усилитель мощности передатчика Z9004) Трансивер D800. Задающий генератор приемника/передатчика D890. ГУН Z85C5) Меха...
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