Электрические схемы и service manuals телефонов

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Схемы телефона Samsung SGH-D840 Samsung SGH-D840 В архиве приведены некоторые электромонтажные схемы телефона Samsung SGH-D840

Схемы сотового телефона LG KP500 Сотовый телефон LG KP500 В архиве приведены схемы сотового телефона LG KP5001) Электромонтажная схема главной платы2) Электрические схемы

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Электромонтажная схема мобильного телефона Fly DS400 Fly DS400 В архиве приведена электромонтажная схема мобильного телефона Fly DS4001) Главная плата (вид сверху)2) Главная плата (вид снизу)

Блок-схема сотового телефона Samsung Galaxy Асе Duos Samsung Galaxy Асе Duos В архиве представлена блок схема сотового телефона Samsung Galaxy Асе Duos

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Схемы радиотелефонов Panasonic KX-8051PDB, KX-TG806FXB Panasonic KX-8051PDB KX-TG806FXB В архиве представлена принципиальная схема радиотелефонов Panasonic KX-8051PDB, KX-TG806FXB:1) Принципиальная электрическая схема базового блока2) Принципиальная электрическая схема трубки3) Структурная схема базового блока

Принципиальная электрическая схема смартфона Samsung GT-I5500 Samsung GT-I5500 В архиве представлена принципиальная электрическая схема смартфона Samsung GT-I5500:1) Интерфейсные разъемы дисплея и камеры. Датчик ускорения и компас. Клавиатура2) Ресивер3) Интерфейс Bluetooth, Wi-Fi, GPS, FM-радио4) Процессор5) Контроллер питания. Интерфейсы карт MicroSD и SIM6) Аудиоинтерфейс. Вибромотор. Контроллер питания LED-под...

Схемы радиотелефона Panasonic KX-TG8321 Panasonic KX-TG8321 В архиве представлена схема радиотелефона Panasonic KX-TG8321:1) Блок-схема базового блока2) Блок-схема базового трубки3) Принципиальная электрическая схема базового блока4) Принципиальная электрическая схема трубки

Принципиальная электрическая схема сотового телефона NOKIA Х6-00 NOKIA Х6-00 В архиве представлена принципиальная электрическая схема сотового телефона NOKIA Х6-00:1) Звуковой тракт, соединитель AV2) БИС RAPIDO, интерфейсы USB и сенсорной панели 3) Комбинированная память, Flash-пэмять еММС 32 Гб 4) Контроллеры питания BETTY и AVILMAS, соединители аккумуляторной батареи и SIM-карты 5) Контролле...

Принципиальная электрическая схема радиотелефона DECT Panasonic KX-TCD500RU Panasonic KX-TCD500RU В архиве предложена принципиальная электрическая схема радиотелефона DECT Panasonic KX-TCD500RU:1) Структурная схема трубки радиотелефона Panasonic KX-TCD500RU2) Принципиальная электрическая схема трубки радиотелефона Panasonic KX-TCD500RU 3) Цоколевка выводов полупроводниковых элементов трубки 4) Электромонтажная схема...

Схемы сотового телефона Samsung SGH-E330 Samsung SGH-E330 В архиве представлена схема сотового телефона Samsung SGH-E330:1) Электромонтажная схема2) Принципиальная электрическая схема. Трансивер 3) Принципиальная электрическая схема. Цифровой и сигнальный процессор 4) Принципиальная электрическая схема. Камера. Flash-память. Музыкальный синтезатор 5) Принципиальная электриче...

Схемы мобильного телефона Nokia 5000 Nokia 5000 Принципиальные электрические схемы мобильного телефона Nokia 5000

Принципиальная электрическая схема ТА LG GS-5140 LG GS-5140 В архиве принципиальная электрическая схема ТА LG GS-5140:1) Принципиальная электрическая схема телефонного аппарата LG GS-51402) Электромонтажная схема ТА «LG GS-5140»

Принципиальная электрическая и электромонтажная схемы телефона VK Mobile VG207 VK Mobile VG207 В архиве принципиальная электрическая и электромонтажная схемы телефона VK Mobile VG207:1) Радиоинтерфейс2) FLASH-память. Межплатный разъем. Звуковой процессор3) Системный и клавиатурный разъемы. Интерфейс SIM-карты. Узел заряда АКБ4) Цифровой и аналоговый процессоры5) Разъемы главной платы и платы дисплея. Узел питания лампы подсветки LC...

Принципиальная электрическая схема телефона LG L1100 LG L1100 В архиве принципиальная электрическая схема телефона LG L1100:1) Цифровой процессор CALYPSO и аналоговый процессор IOTA2) Радиоинтерфейс3) Flash-память и ОЗУ4) Цифровая фотокамера5) Аудиотракт6) Клавиатура, подсветка клавиатуры, виброзвонок, детектор положения7) ЖК дисплей. Контроллер подсветки8) Интерфейсы SIM-карты и ИК порта, раз...

Схемы сотового телефона Nokia 6100 Nokia6100 В архиве представлены:1) Фильтр питания2) Структурная схема3) Сервисный соединитель, микрофон, питание4) Клавиатура, дисплей,подсветка, динамик, виброзвонок5) Разъем SIM-карты, фильтры6) Контроллер питания и интерфейсов, часы реального времени7) Системный микроконтроллер и цифровой сигнальный процессор8) Память FLASH и SRAM ...

Схемы смартфона Nokia N79 Nokia N79 В архиве принципиальные электрические схемы смартфона Nokia N79:1) Принципиальная электрическая схема. Трансивер2) Принципиальная электрическая схема. Контроллер питания. Контроллер аудиоинтерфейса. Музыкальный синтезатор и УМЗЧ3) Электромонтажная схема главной платы (Тор)4) Электромонтажная схема главной платы (Bottom)5) Принципиальная э...