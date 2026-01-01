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Реклама на сайте RadioRadar.net

RadioRadar - Радиоэлектроника, даташиты, схемы
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19 лет назад

Размещение рекламы на ресурсе RadioRadar.net

Оглавление

Уважаемые господа! Сайт RadioRadar.net, www.radioradar.net, рад предложить Вам свое сотрудничество. Размещая рекламу на RadioRadar.net, вы принимаете правильное решение.

По вопросам размещения рекламы и определения стоимости обращайтесь к администрации ресурса воспользовавшись формой обратной связи.

С 2003 года сайт RadioRadar.net предоставляет своим читателям объективную, полную, оперативную и самую интересную информацию в области и радиотехники и электроники.

Сегодня каждый день более 5 000 человек читают страницы нашего сайта. Ежемесячная аудитория RadioRadar.net - более 150 тыс. человек.

За прошедший год наш сайт посетило более 1 650 000 человек. Все эти люди интересовались электроникой, радиотехникой, электротехникой и могли бы стать Вашими потенциальными клиентами. В отличие от большинства других ресурсов интернета, сайт RadioRadar.net предлагает своим посетителям качественный контент по электронике и радиотехнике, поэтому реклама сервисов или товаров, связанных с радиоэлектроникой и эл. компонентами, на наших страницах имеет большую эффективность. Сейчас сайт посещает более 5 000 пользователей в день и это число постоянно растет. Благодаря нашей специализированной тематике, мы предоставляем уникальные услуги по доставке Вашей рекламы конкретным лицам, заинтересованным в ней.

Требования к размещению рекламы

На ресурсе RadioRadar.net  возможно размещение любой рекламы.

Если вы решили разместить рекламу на ресурсе RadioRadar.net, то помните:

Администрация RadioRadar.net оставляет за собой право вносить редакционные изменения в Ваши баннеры и программу Вашей рекламы.

Администрация RadioRadar.net оставляет за собой право отказаться от любой рекламы, которая не устраивает администрацию, без объяснения причин отказа.

Администрация RadioRadar.net прекращает сотрудничество с фирмами в случае, если они не выполняют своих обязательств, например, в части оплаты.

На сайте RadioRadar.net ни на каких условиях не размещается реклама наркотических веществ, огнестрельного оружия и порнографии.

Технические особенности размещения рекламы

Рекламные баннеры, предоставляемые для показа на страницах ресурса RadioRadar.net, должны соответствовать установленным техническим требованиям, направленным на обеспечение их корректного показа в системе показа баннеров RadioRadar.net. Кроме того, есть ряд общих требований.

Баннеры должны соответствовать стандартным размерам.

На сайте RadioRadar.net не размещаются баннеры с включенным звуком.

Все баннеры типа Flash должны открывать ссылку при клике (нажатии) по ним в новом окне браузера.

Рекомендуется прилагать к баннерам типа Flash альтернативный баннер формата gif или jpg.

Ограничения по размеру баннеров в килобайтах и символах:

При несвоевременном предоставлении баннеров реклама может быть установлена в более поздний срок. В этом случае сайт RadioRadar.net не гарантирует предоставление компенсации.

При замене рекламных баннеров в процессе рекламной кампании, новые баннеры должны быть предоставлены за 1 рабочий день до замены. Все замены производятся в течение суток с момента получения заказа.