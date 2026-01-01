Взаимовыгодное сотрудничество с сайтом RadioRadar.net

Приглашаем к сотрудничеству радиолюбителей, авторов и разработчиков, пишущих по тематике нашего сайта (радиотехника и электроника). Примем в свою команду активных радиоэлектронщиков. Если Вы имеете соответствующие знания и возможности по развитию и наполнению разделов из любой другой области радиотехники и электроники воспользуйтесь приведенной ниже формой. Будем рады вашему участию в нашем проекте. Заранее благодарны.

Требования к материалам, предоставляемым для размещения на сайте

Для размещения на сайте принимаются любые материалы: статьи, программы, схемы, справочные материалы, ориентированные на тематику сайта - радиотехника и электроника.

Статьи должны быть оформлены в виде документа Word или Adobe Pdf, изображения желательно высылать отдельно от текста статьи, в виде jpg, gif или png изображений, в тексте должны быть пометки в местах, предназначенных для вставки изображений.