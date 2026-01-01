Схемы измерительной техники
Схемы и service manuals измерительной техники
Схемы и service manuals измерительной техники: осциллографов, вольтметров, частотомеров, генераторов и т.д.
|Название
|Модель
|Описание схемы, service manual
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|Электронный компас. Прошивка и исходники
|Электронный компас на Atmega8 и Arduino UNO
|В архивах приведены прошивка и исходники для реализация электронного компаса на ATmega8 и arduino72_HMC5883L.
|Схема и программа генератора прямоугольных импульсов на АРДУИНО
|Генератор тактовых импульсов, программа АРДУИНО
|В архиве приведён макет печатной платы генератора тактовых импульсов и программа на базе АРДУИНО
|Схемы блока питания на TL494
|Микросхема TL494
|В архиве приведены принципиальная схема блока питания на микросхеме TL494 и несколко других вариантов схем блока питания на данной микросхеме.
|Принципиальная электрическая схема источника бесперебойного питания АРС SMART UPS 2200/2200XL/3000
|АРС SMART UPS 2200/2200XL/3000
|В архиве представлена принципиальная электрическая схема источника бесперебойного питания АРС SMART UPS 2200/2200XL/3000:1) Силовая часть2) Узел управления3) Преобразователь4) Схема контроля
|Принципиальная схема осциллографа C1-72
|C1-72
|В архиве принципиальная схема осциллографа C1-72
|Генератор Г5-63
|Г5-63
|В архиве принципиальная схема генератора импульсов Г5-63:1) Делитель и устройство повышения амплитуды генератора импульсов Г5-632) Устройство задержки генератора импульсов Г5-633) Входной формирователь генератора импульсов Г5-634) Входное устройство генератора импульсов Г5-635) Устройство длительности генератора импульсов Г5-636) Схема...
|Принципиальная электрическая осциллографа С1-65
|С1-65
|В архиве принципиальная электрическая осциллографа С1-65:1) Структурная схема осциллографа С1-652) Схема принципиальная электрическая осциллографа С1-65
|Принципиальная электрическая схема источника питания Б5-71
|Б5-71
|В архиве принципиальная электрическая схема источника питания Б5-71:1) Элементы корпуса источника питания Б5-712) Схема индикатора АЛСЗЗЗГ13) Размещение блоков и узлов в источнике питания Б5-714) Электрическая схема межблочных соединений источника питания Б5-715) Принципиальная схема стабилизированного выпрямителя напряжения сети6) Прин...
|Осциллограф универсальный С1-125
|С1-125
|Принципиальная схема осциллографа универсального С1-125:1) Структурная схема осциллографа С1-1252) Принципиальная схема канала вертикального отклонения3) Принципиальная схема канала горизонтального отклонения4) Эпюры напряжений в контрольных точках блока развертки и синхронизации5) Принципиальная схема усилителя Z и схема управления ЭЛТ...
|Принципиальная схема низкочастотного генератора сигналов ГЗ-112/1
|ГЗ-112/1
|В архиве принципиальная схема низкочастотного генератора сигналов ГЗ-112/1:1) Структурная схема низкочастотного генератора сигналов ГЗ-112/12) Принципиальная схема задающего генератора, формирователя прямоугольных импульсов и усилителя мощности генератора ГЗ-112/1.3) Принципиальная схема соединений основных органов управления генератора ГЗ-11...
|Принципиальная схема универсального цифрового вольтметра В7-38
|В7-38
|В архиве принципиальная схема универсального цифрового вольтметра В7-38:1) Структурная схема универсального цифрового вольтметра В7-382) Расположение элементов на плате вольтметра
|Принципиальная схема осциллографа-мультиметра С1-112
|С1-112
|В архиве представлены схемы следующих узлов, а также временные диаграммы С1-112 :1) Принципиальная электрическая схема АЦП2) Принципиальная электрическая схема знакогенератора3) Временные диаграммы сигналов АЦП при измерении положительного напряжения4) Временные диаграммы сигналов АЦП при измерении отрицательного напряжения5) Времен...
|Осциллограф С1-94
|С1-94
|Принципиальная схема осциллографа С1-94
|Mastech M300
|M300
|Принципиальная схема мультиметра Mastech M300
|Mastech M320
|M320
|Принципиальная схема мультиметра Mastech M320
|Мультиметр Mastech M3900
|M3900
|Принципиальная схема мультиметра Mastech M3900
|Mastech M830C+
|M830C+
|Принципиальная схема мультиметра Mastech M830C+
|Mastech M93
|M93
|Принципиальная схема мультиметра Mastech M93
|Mastech M93A
|M93A
|Принципиальная схема мультиметра Mastech M93A
|Mastech M9502
|M9502
|Принципиальная схема мультиметра Mastech M9502