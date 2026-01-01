Как проверить транзистор мультиметром: биполярный и MOSFET

Проверить транзистор можно обычным цифровым мультиметром в режиме прозвонки диодов (значок диода на переключателе). В этом режиме прибор показывает падение напряжения на p-n переходе в милливольтах или вольтах, а «1» или OL на экране означает, что ток не идёт. Ниже описаны проверка биполярных и полевых транзисторов (MOSFET), определение выводов и ограничения проверки на плате.

Перед проверкой

Обесточьте устройство и разрядите конденсаторы, особенно в блоках питания.

Надёжнее всего проверять транзистор, выпаянный из платы. На плате параллельно переходам стоят другие детали и обмотки, и показания могут ввести в заблуждение.

Найдите распиновку в даташите. У транзисторов в одинаковых корпусах выводы могут располагаться по-разному. Даташит можно найти в поиске даташитов RadioRadar.

Красный щуп в режиме прозвонки обычно является плюсом. У большинства бытовых мультиметров это так, но для своего прибора это стоит проверить на заведомо исправном диоде.

Как проверить биполярный транзистор

Биполярный транзистор для мультиметра выглядит как два диода, соединённых в точке базы. У транзистора структуры n-p-n аноды «диодов» находятся на базе, у p-n-p — катоды.

Рис. 1. Биполярный транзистор в режиме прозвонки диодов

Транзистор n-p-n

Красный щуп (+) Чёрный щуп (−) Исправный транзистор показывает База Эмиттер 0,5–0,8 В (у кремниевых) База Коллектор 0,5–0,8 В, обычно чуть меньше, чем база–эмиттер Эмиттер База OL (обрыв) Коллектор База OL Коллектор Эмиттер OL Эмиттер Коллектор OL

Транзистор p-n-p

Всё то же самое, но с обратной полярностью: чёрный щуп ставят на базу, красный — поочерёдно на эмиттер и коллектор. В этих двух измерениях исправный транзистор показывает 0,5–0,8 В, во всех остальных — OL.

У германиевых транзисторов (например, старых МП-серий) падение напряжения на переходах меньше — примерно 0,15–0,35 В.

Признаки неисправности

Пробой: около 0 В и звуковой сигнал между любой парой выводов, обычно между коллектором и эмиттером.

около 0 В и звуковой сигнал между любой парой выводов, обычно между коллектором и эмиттером. Обрыв: OL в обоих направлениях на переходе, который должен проводить.

OL в обоих направлениях на переходе, который должен проводить. Утечка: переход «проводит» в обратном направлении, или между коллектором и эмиттером показывается какое-то значение вместо OL.

Как определить выводы биполярного транзистора

Найдите вывод, который «проводит» на два других при одной и той же полярности щупа. Это база. Если на базе при этом стоит красный щуп, транзистор n-p-n. Если чёрный — p-n-p. Сравните два показания: переход с чуть большим падением напряжения обычно база–эмиттер. Разница составляет единицы или десятки милливольт, поэтому для уверенности проверьте распиновку по даташиту. Если у мультиметра есть гнездо hFE, вставьте транзистор согласно найденной структуре. Правильное положение выводов даёт заметно большее значение коэффициента усиления.

Транзисторы, которые проверяются иначе

Составные (Дарлингтона): падение на переходе база–эмиттер около 1–1,4 В, потому что последовательно включены два перехода.

падение на переходе база–эмиттер около 1–1,4 В, потому что последовательно включены два перехода. Цифровые транзисторы со встроенными резисторами: между базой и эмиттером прибор покажет сопротивление, а не диод.

между базой и эмиттером прибор покажет сопротивление, а не диод. Мощные ключи строчной развёртки со встроенным демпферным диодом: между коллектором и эмиттером в одном направлении «проводит» диод, а между базой и эмиттером стоит резистор в десятки ом. Это нормально.

Как проверить полевой транзистор (MOSFET)

У MOSFET три вывода: затвор (G, gate), сток (D, drain) и исток (S, source). Затвор изолирован от канала, поэтому между затвором и другими выводами исправный транзистор всегда показывает OL. Между стоком и истоком у большинства силовых MOSFET есть встроенный (паразитный) диод.

Рис. 2. Проверка N-канального MOSFET мультиметром

N-канальный MOSFET

Разрядите затвор: на секунду замкните выводы G и S пинцетом или щупом. Проверьте встроенный диод: красный щуп на S, чёрный на D. Исправный транзистор показывает около 0,4–0,7 В. Поменяйте щупы местами: должно быть OL. Проверьте изоляцию затвора: G–S и G–D в обоих направлениях должны показывать OL. Откройте транзистор: коснитесь красным щупом G, а чёрным S. Мультиметр зарядит затвор. Проверьте открытый канал: красный щуп на D, чёрный на S. Если транзистор открылся, прибор покажет небольшое значение вместо OL. Закройте транзистор: замкните G и S. Канал D–S в этом направлении снова должен показывать OL.

Если транзистор открывается и закрывается, а затвор изолирован, он почти наверняка исправен.

P-канальный MOSFET

Порядок тот же, но полярность обратная. Встроенный диод проводит при красном щупе на D и чёрном на S. Чтобы открыть транзистор, на затвор подаётся чёрный щуп, а на исток — красный.

Если MOSFET не открывается от мультиметра

Напряжение в режиме прозвонки у бытовых мультиметров обычно составляет единицы вольт. Логическим (logic level) транзисторам этого достаточно, а MOSFET с пороговым напряжением 3–4 В могут открыться не полностью. В этом случае зарядите затвор от батареи 9 В через резистор 1–10 кОм (плюс на G, минус на S), а затем измерьте канал D–S. Не превышайте максимальное напряжение затвор–исток из даташита: обычно это ±20 В.

Признаки неисправного MOSFET

Около 0 В и звуковой сигнал между D и S в обоих направлениях при разряженном затворе — пробой канала. Это самая частая неисправность в импульсных блоках питания.

Любое показание между G и S или G и D вместо OL — пробой изоляции затвора.

Транзистор не закрывается после замыкания G и S.

Пробитый ключ в блоке питания часто тянет за собой резистор в цепи истока, драйвер или ШИМ-контроллер и предохранитель. Проверьте их тоже, прежде чем включать устройство после замены.

Как определить выводы полевого транзистора

У силовых MOSFET в корпусах TO-220 и TO-247 выводы чаще всего расположены как G–D–S (если смотреть на маркировку, выводы вниз), а металлическая площадка соединена со стоком. Это частый, но не обязательный вариант, поэтому сверяйтесь с даташитом.

Если даташита нет, найдите пару выводов со встроенным диодом: это D и S. Оставшийся вывод, который не «звонится» ни с одним другим, — затвор. Направление диода показывает, где сток и где исток, и определяет тип канала.

Можно ли проверить транзистор не выпаивая

Частично да. На плате мультиметр надёжно покажет короткое замыкание: если между коллектором и эмиттером или стоком и истоком около нуля, это повод выпаять транзистор и проверить его отдельно. Однако такой же результат может дать параллельная обмотка трансформатора или пробитая соседняя деталь. Методы и приставки для проверки на плате описаны в статье «Проверка исправности транзисторов без демонтажа их из устройства».

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