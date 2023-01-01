ТВЧ, используя технологию фирмы FREESCALE, избавляется от проводов и переходит на ультраширокополосную радиосвязь

Компания HAIER Corp продемонстрировала новейшее оборудование для телевидения высокой чёткости (ТВЧ) на жидких кристаллах и цифровой медиа сервер, которые применяют ультраширокополосную технологию фирмы FREESCALE для вещательных видео и аудио потоков.

Фирмы HAIER Corp и FREESCALE SEMICONDUCTOR достигли знаменательной вехи в деле создания беспроводных домашних средств развлечения и продемонстрировали первый телевизор высокой чёткости на жидких кристаллах со встроенной ультрашироковещательной (UWB) связью и цифровой медиа сервер на форуме технологий фирмы FREESCALE.

Демонстрируя возможности UWB-связи, председатель и глава фирмы FREESCALE Michel Mayer и исполнительный вице-президент фирмы Haier Shariff Kan организовали беспроводное вещание потоков ТВЧ и аудио от цифрового медиа сервера на 37-дюймовый телевизор высокой чёткости фирмы HAIER, расположенный на удалении. "Ультрашироковещательное решение фирмы FREESCALE обеспечивает беспроводное решение проблем потребителей", - сказал Yu Zi Da, вице-президент фирмы HAIER. - "UWB-связь даёт возможность пользователям свободы установки телевизора в любое место в комнате, при этом не требуется физическая связь с телевизионной приставкой, цифровым видеомагнитофоном или медиа сервером. В течение последних двух лет мы тесно сотрудничали с фирмой FREESCALE, внедряя UWB-связь, и сейчас рассматриваем возможность продолжить совместную деятельность с различными изделиями для пользователей".

Фирма HAIER, являющаяся одним из самых больших китайских производителей бытовой электроники, свяжет цифровой медиа сервер и ТВЧ в единое беспроводное решение и предоставит его китайским пользователям чуть позже в этом году, а пользователи США получат его в 2006 году.

"Первое бытовое изделие с UWB-связью положило начало внедрению нового потребительского качества", - сказал Franz Fink, старший вице президент и главный менеджер группы беспроводных и мобильных систем фирмы FREESCALE. - "UWB-связь в настоящее время является отработанной технологией, которая создана для улучшения потребительских свойств за счёт реализации беспроводной связи, обеспечивая при этом требуемые скорость и качество".

UWB техника фирмы FREESCALE способна передавать параллельные видео потоки высокой чёткости в формате MPEG со скоростью до 110 Мбит/с на расстояние до 20 м, предоставляя свободу размещения аппаратуры домашнего театра.

Существующие решения беспроводной передачи видео не обеспечивают ширину полосы, требуемую для ТВЧ или передачи потоков в формате MPEG2, каждый из которых требует скорости передачи данных не менее 20 Мбит/с. Фактически, имеющиеся Wi-Fi решения способны поддерживать вещание всего лишь стандартной чёткости, требующей скорости потоков данных 5-7 Мбит/с.

Телевизор и цифровой медиа сервер ожидаются в розничной продаже в Китае в четвёртом квартале 2005 года. Несмотря на то, что система имеет подтверждение для применения в США, фирма HAIER первоначально намечает этот продукт для китайского рынка, используя лицензию, предоставленную китайским правительством.

Фирма HAIER сейчас планирует к выпуску изделия со встроенной UWB-связью для других регионов, включая США, в 2006 году.

Телевизор фирмы HAIER имеет размер по диагонали 37 дюймов, выполнен на жидких кристаллах, обеспечивает высокую чёткость изображения с разрешающей способностью 1080 точек на дюйм. Он поддерживает как стандартную чёткость, так и высокую и использует компонентный и интерактивный цифровой видео (DVI) интерфейс. UWB антенна фирмы FREESCALE встроена внутри телевизора и невидима пользователю. Никакого дополнительного оборудования не требуется и пользователю достаточно подать напряжение питания, как для обычного телевизора.

Цифровой медиа сервер по размерам подобен стандартному DVD плееру, но имеет, помимо возможности беспроводной передачи медиа потоков для ТВЧ, функции персонального видео плеера (PVR), возможность воспроизведения DVD дисков и встроенный тюнер. Цифровой медиа плеер может быть размещён на расстоянии до 20 м от телевизора, создавая тем самым значительную свободу в размещении домашнего театра.

Источник:terraelectronica