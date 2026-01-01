Недорогое семейство ARM7-микроконтроллеров LPC2101/02/03

26 сентября 2005 года Philips анонсировал три новые модели ARM микроконтроллеров серии LPC2000 - LPC2101, LPC2102, LPC2103, которые будут отличаться экстремально низкой ценой.

Микроконтроллеры выполнены по технологии 0.16мкм, обладают широкой 128-битной шиной доступа к Flash памяти, что обеспечивает выполнение кода непосредственно из Flash до рабочих частот ядра порядка 70МГц (63MIPs). При этом реализована защита Flash от несанкционированного доступа и JTAG может быть отключен для воспрепятствования внешнего доступа к памяти микроконтроллера.

Особенностью микроконтроллеров LPC2101, LPC2102 и LPC2103 является наличие функции Fast I/O, которая позволяет выбрать режим работы портов ввода/вывода с частотой до 17.5МГц, что в 4 раза выше частоты работы портов ARM-микроконтроллеров других производителей. Также реализованы новейшие технологии снижения энергопотребления, в частности, потребление часов реального времени составляет менее 10мкА.

Среди периферии есть в наличии два UART (совместимы со стандартом 16С550), две быстрых шины I2C (400 Кбит/сек), два SPI/SSP интерфейса, 4 таймера с ШИМ (PWM) и 10-разрядный АЦП.

LPC210x можно программировать как с помощью программаторов, так и посредством ISP через интерфейс UART.

Микроконтроллеры LPC210x выполнены в стандартных корпусах - LQFP48 и PLCC44.

Образцы будут доступны уже в ноябре 2005 года.

Цены на данные модели уже сопоставимы с ценами на 8-разрядные микроконтроллеры, что должно стимулировать производителей переходить на более высокоскоростные и производительные ARM-микроконтроллеры. Например, выполнение операции умножения с сохранением значения в аккумуляторе с помощью встроенного в LPC210x 32-разрядного модуля MAC будет производиться в 4 раза быстрее, чем в 16-разрядном микроконтроллере при той же частоте.

Philips Semiconductors co своим семейством LPC2000 является признанным лидером в области ARM-микроконтроллеров.

Источник:MT system