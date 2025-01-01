National Semiconductor представляет первый в промышленности контроллер импульсного преобразователя в корпусе SOT-23

Топология LM1770 с постоянным временем включения исключает необходимость в компонентах компенсации для реализации данного высокоэффективного импульсного контроллера

Компания National Semiconductor представила первый в промышленности контроллер понижающего импульсного преобразователя в корпусе SOT-23 - LM1770. Данный контроллер содержит схему управления с постоянным временем включения, что позволяет упростить схему включения за счет исключения компонентов для компенсации.

LM1770 размещен в миниатюрном корпусе SOT23-5 и предназначен для построения локализованных к нагрузке узлов стабилизации напряжения с питанием от стандартного напряжения 5В и 3.3В в приложениях с ограниченным пространством, например, ТВ-приставки, кабельные модемы, цифровые видеорекордеры и принтеры. Данное универсальное решение также позволяет заменить импульсные стабилизаторы и линейные стабилизаторы с малым минимальным перепадом напряжения в таких приложениях, как серверы и системы компьютеризации учета в розничной торговле, которые критичны к к.п.д.

"С помощью LM1770 компания National Semiconductor продолжает устанавливать стандарты по преобразованию питания, предлагая продукцию с эталонными характеристиками и простой в использовании, что позволяет нашим клиентам ускорить вывод их продукции на рынок", - сказал Пауль Гринланд, директор по стратегическому маркетингу группы преобразователей питания при National Semiconductor. - "LM1770 позволяет разработчикам решить проблему локализованной к нагрузке стабилизации путем применения решения с малым занимаемым на плате местом, которое снижает потребляемую мощность и исключает элементы для компенсации".

Краткое описание LM1770

LM1770 - контроллер понижающего импульсного стабилизатора, предназначенного для преобразования низковольтных напряжений. К особенностям и преимуществам LM1770 относятся:

Управление с постоянным интервалом включения: простая в использовании топология, не требующая внешней компенсации Синхронная работа: P-канальный верхний ключ и N-канальный нижний ключ обеспечивают высокий к.п.д., что снижает потери мощности

Быстрый переходной процесс: позволяет применить в фильтре меньшее количество конденсаторов или конденсаторы меньших типоразмеров

Входной диапазон 2.8В..5.5В: идеален для локализованной к нагрузке стабилизации с питанием от шин 3.3В или 5В

Выходное напряжение от 0.8В и выше: поддержка приложений с линиями питания менее 1В

Встроенная схема плавного старта: ограничивает пусковой ток и позволяет управлять запуском

Защита от короткого замыкания: предотвращает повреждение.

Три исполнения с разными длительностями интервала включения: позволяет выбрать диапазон рабочей частоты Малогабаритный корпус SOT23-5: идеален для приложений с ограниченным пространством.

Источник:chipdoc