Высоковольтные интегральные схемы управления затвором на 1200V и 600V

Оно состоит из интегральных схем управления затвором 1200V и 600V, а также интегральных схем интерфейсов измерения тока. Элементы разработаны для инверторов в приводах двигателей, схем универсальных инверторов, импульсных источников питания (SMPS) систем бесперебойного питания (USV), а также подобных приложений.

Поставляются пять схем управления затвором 1200V, изготовленные по HVIC-технологии компании IR. IR22381 является аналоговой, трехфазной схемой управления IGBT-затворами.

600V-HVIC

Для приводов двигателей бытовых приборов, а также широкого спектра схем универсальных инверторов поставляются как 1200-V-HVIC, так и исполнения на 600V. При этом IR21381 является аналоговой трехфазной схемой управления, подобно IR22381. IR2177 и IR21771 являются 600V-версиями IR2277 и IR22771. IR2114 и IR21141 являются 600V-вариантами IR2214 и IR22141.

Поддержка проектирования В качестве поддержки разработки в распоряжение предоставляются:

-Demo-Board IRMD22381Q для IR22381 и IR21381

-Комплектная схема управления для бесщеточных моторов с 30A-модулем мощности

-Оценочная плата IRMD2214SS для IR2214, IR22141, IR2114 и IR21141

-Комплект базовой разработки IRCS2277S для IR2277 и IR2177

Источник:Rainbow Technologies