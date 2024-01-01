Компания Maxim расширяет элементную базу для построения сильноточных источников питания с представлением полумостовых драйверов затворов на 125В, 2А и контроллера максиселектора для параллельного соединения источников для питания общей шины

Компания Maxim объявила о расширении номенклатуры ИС источников питания с представлением высоковольтных, высокоскоростных драйверов полумоста на n-канальных МОП-транзисторах MAX5062 и MAX5063, предназначенных для построения мощных прямоходовых преобразователей, и контроллера максиселектора MAX5079, управляющего низкоомным МОП-транзистором, исключающего необходимость применения диодов Шотки, и, как следствие, связанных с их применением проблем в сильноточных приложениях (чрезмерный нагрев, необходимость применения теплоотвода).

Драйверы MAX5062A и MAX5063A совместимы по расположению выводов со стандартными драйверами HIP2100 и HIP2101, соответственно. Выход верхнего драйвера HS может работать при напряжении до 125В. Для сравнения, у конкурирующих изделий максимальное напряжение на этом выводе составляет 105В. Источник питания может проектироваться с учетом допустимого уровня входного напряжения 125В, что привносит существенный запас в 100В и выше для телекоммуникационных приложений.

Выходы драйверов MAX5062 и MAX5063 могут быть нагружены импульсным током 2А, как на втекание, так и на вытекание, при этом задержка распространения составляет всего 35 нс, что способствует проектированию мощных источников питания с высокой частотой преобразования. Кроме этого, разброс задержек распространения между верхним и нижним драйверами составляет не более 8 нс. Уровень входных логических сигналов может быть до 15В, независимо от уровня питания V+. Имеются несколько исполнений с различной логикой работы драйверов: инвертирующая или неинвертирующая. Также при выборе, необходимо учесть какой тип входных уровней должен поддерживать драйвер: ТТЛ или КМОП. MAX5062 и MAX5063 рассчитаны на работу в автомобильном температурном диапазоне -40°C…+125°C и выпускаются в стандартном или термоустойчивом 8-выв. корпусе SO.

MAX5079 -контроллер максиселектора для источников питания с избыточностью или параллельным соединением нескольких модулей питания. MAX5079 позволяет отказаться от традиционных схем на диодах Шотки, применение которых в сильноточных приложениях, даже, несмотря на малую величину прямого падения напряжения, приводит к чрезмерному нагреву и, как следствие требует применения теплоотводов. В итоге, это приводит к увеличению габаритов и стоимости источника питания. В данной ИС реализована идея использовать низкоомный МОП-транзистор для подключения нужного канала к шине питания, при этом на MAX5079 возлагается функция определения условия включения или отключения транзистора. Для обеспечения возможности управления n-канальным МОП-транзистором в верхнем уровне в состав ИС встроена схема подкачки заряда для повышающего преобразования напряжения. Использование n-канального МОП-транзистора, который характеризуется более низким значением сопротивления открытого канала позволяет избавится от избыточных потерь энергии и исключить необходимость применения дополнительного теплоотвода.

Диапазон входного напряжения для MAX5079 составляет 2.75…13.2В. Если на вход вспомогательного питания имеется возможность подать смещение 2,75В или выше, то диапазон входного напряжения может быть расширен до 1…13.2В.

Микросхема отвечает самым жестким требованиям высоконадежных систем. При исчезновении входного напряжения VIN MAX5079 запитывается от шины VBUS или вспомогательного источника для быстрого отключения МОП-транзистора, тем самым гарантируя изоляцию шины от неисправного источника питания. Кроме того, микросхема выявляет и реагирует на снижение напряжения питания и перенапряжение на шине. Если выполняется условие снижения напряжения VIN ниже VBUS, то MAX5079 выключает внешний МОП-транзистор с током разряда затвора 3А, что гарантирует время отключения 200 нс. Данная функция предотвращает снижение напряжения VBUS и поддерживает неразрывность напряжения шины, даже при возникновении аварийных ситуаций. Возможность задания порога отключения при отрицательном перепаде входного и выходного напряжений исключает ложные срабатывания при возникновении выбросов на шине VBUS. Дополнительные замедленный компаратор и задержка срабатывания исключают ложные переключения во время "горячей" коммутации параллельных источников питания.

MAX5079 работает в температурном диапазоне -40°C…+85°C и выпускается в компактном 14-выв. корпусе TSSOP с размерами 5мм x 6.5мм.

Источник:Rainbow Technologies