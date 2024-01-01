Самые маленькие двойные цифровые 256-позиционные потенциометры в 3x3 мм TQFN корпусе

Maxim Integrated Products представляет и MAX5487/MAX5488/MAX5489- самые маленькие двойные цифровые 256- позиционные потенциометры со встроенной EEPROM памятью, которые упакованы в 3x3 мм TQFN корпус. Встроенная энергонезависимая память дает возможность приборам работать подобно механическим потенциометрам, сохраняя положение движка даже при отключенном питании. Эта характеристика позволяет обеспечить размер намного меньший, чем у механических потенциометров. MAX5477/MAX5478/MAX5479 и MAX5487/MAX5488/MAX5489 имеют температурные коэффициенты коэффициента деления и сквозного сопротивления менее 5 ppm/C и 50 ppm/C, соответственно.

Эти новые приборы снижают потребление за счет того, что в дежурном режиме они потребляют менее 1 мкА, работая от однополярного источника питания от 2.7 до 5.5 В. Приборы выпускаются в модификациях со сквозным сопротивлением 10, 50 и 100 кОм. MAX5477/MAX5478/MAX5479 используют адресуемый I2C интерфейс, а MAX5487/MAX5488/MAX54889 - SPI интерфейс.

Источник:Rainbow Technologies