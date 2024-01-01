1 МГц 50 А обратноходовой контроллер с легко перестраиваемой конфигурацией, формирующий одно или два выходных напряжения

Maxim Integrated Products представляет MAX5066 - обратноходовой ШИМ контроллер для источников питания с малым количеством внешних элементов, способных обеспечить высокий выходной ток. При формировании двух выходных напряжений MAX5066 обеспечивает максимальный выходной ток по каждому выходу 25 А. Вывод MODE позволяет настроить прибор на формирование одного выходного напряжения, обеспечивая максимальный выходной ток 50 А и более. Эта характеристика позволяет использовать прибор в различных источниках питания, внося при этом минимальные отличия в конструкцию.

Встроенный стабилизатор напряжения MAX5066 позволяет работать от источника питания от 4.5 до 5.5 В или от 5 до 28 В, что делает его идеальным при работе от свободно регулируемой 12 В промежуточной шины питания. Выходное напряжение регулируется в пределах от 0.6 до 5.5 В.

Используемая в MAX5066 схема контроля среднего тока позволяет конструкторам обеспечить точность ограничения тока и перераспределения тока между фазами не хуже +10 %. Точное ограничение тока позволяет использовать миниатюрные индуктивности и внешние МОП транзисторы, что позволяет снизить размеры и стоимость источника питания. Частота переключений программируется внешне в пределах от 100 кГц до 1 МГц, что позволяет оптимизировать размеры и КПД источника питания.

К другим отличительным особенностям прибора можно отнести: вход включения/выключения, возможность внешней синхронизации, защиту от перегрева и контроль кратковременных аварийных режимов. MAX5066 доступен в двух модификациях: с рабочим температурным диапазоном от -40°C до +85°C и от -40°C до +125°C. MAX5066 упакован в 28 контактный TSSOP корпус.

Источник:Rainbow Technologies