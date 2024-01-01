National Semiconductor представляет две однокристальные подсистемы звукоусиления серии BOOMER® с расширенными функциональными возможностями. Применение новых ИС LM4859 и LM4931 способствует снижению габаритов готовых изделий

Являясь разработчиком лучшей в своем классе серии звукоусилительных ИС, получившей наименование BOOMER®, корпорация National Semiconductor запустила в производство два новых представителя этой серии – ИС LM4859 и LM4931, обеспечивающих широкую гамму функциональных возможностей для мобильных телефонов и портативных устройств. ИС LM4859 объединяет УМЗЧ, регулятор громкости, микшер, схему управления питанием, схему улучшения объемного звучания и интерфейс управления I2C в одном малогабаритном корпусе. Полнофункциональная ИС LM4931 содержит стереофонический I2S ЦАП, встроенную ФАПЧ, кодек голосового диапазона, стереофонический усилитель головных телефонов, монофонический усилитель класса D для громкоговорителя, микрофонный предусилитель и подавитель местного эффекта – все это вместе с цифровым интерфейсом управления по шине I2C или SPI. Управление по I2C/SPI позволяет выбирать различные режимы работы, управлять громкостью и параметрами производительности.

"Интегрированные звуковые подсистемы LM4859 и LM4931 от National Semiconductor обеспечивают все потребности наших клиентов",– сказал Gary Adrig, маркетинговый директор отделения аудиоизделий фирмы National Semiconductor. "Эти системы предоставляют потребителю огромный набор возможностей в чрезвычайно компактном виде. Заключая в себе все возможности, которые могут понадобиться потребителю, в один корпус, ИС LM4859 и LM4931 обеспечивают снижение габаритов и себестоимости без ухудшения производительности. Это решение отличается изумительной чистотой звучания и широчайшим спектром доступных функций, которыми славится серия BOOMER от National Semiconductor".

ИС LM4859 является интегрированной звуковой подсистемой и работает от источника напряжением 2,7 – 5,5 В. Она состоит из стереофонического усилителя громкоговорителей, обеспечивающего выходную мощность 495 мВт/канал на нагрузке 8 Ом, и стереофонического усилителя головных телефонов, выдающий 25 мВт/канал в нагрузку 32 Ом при напряжении питания 3,3 В. Кроме того, ИС LM4859 переключает и микширует стереофонические и монофонические входы в 16 различных комбинациях по командам, передаваемым по шине I2C. К прочим возможностям ИС можно отнести наличие дежурного режима со сверхмалым потреблением тока и отключение при перегреве.

Интегрированная звуковая подсистема LM4931 поддерживает голосовые и цифровые аудиофункции. Полнодиапазонный музыкальный тракт I2S обеспечивает соотношение сигнал/шум 86 дБ при входном цифровом сигнале 18 бит, 48 кГц. Высокоэкономичный усилитель класса D обеспечивает на нагрузке 8 Ом выходную мощность 470 мВт, а стереоусилитель головных телефонов выдает 26 мВт в нагрузку 32 Ом при суммарном коэффициенте гармоник менее 1% и напряжении питания 3,3 В. Кроме того, ИС LM4931 содержит дополнительные функциональные блоки, снижающие энергопотребление и загрузку управляющего контроллера, а также схему подавления шумов переходных процессов ("щелчков").

В отличие от тяжелых в применении аудиокодеков, требующих разработки сложного программного обеспечения для работы и управления, обе новые ИС используют стандартный интерфейс, совместимый с I2C или SPI. Простые команды I2C/SPI используются для выбора одного из режимов работы либо для управления громкостью в определенном усилителе. Режимы работы определены заранее, в них учтены все потребности, могущие возникнуть при портативном использовании. LM4931 имеет 10 рабочих режимов, а LM4859 – 16 (из-за дополнительных режимов улучшения объемного звучания). Эти режимы обеспечивают не только легкость в применении, но также позволяют потребителю выключать неиспользуемые усилители с целью оптимизации энергопотребления системы.

Источник:chipdoc