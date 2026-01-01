Ремонт блока питания телевизора: пошаговая диагностика

Блок питания - самый частый виновник того, что ЖК- или LED-телевизор не включается, сам выключается или щёлкает при запуске. Ниже описан порядок диагностики, который подходит для большинства моделей Samsung, LG, Philips, Sony, Vestel и других производителей. В конце статьи собраны ссылки на разборы конкретных блоков питания со схемами.

Техника безопасности

Сетевой конденсатор фильтра даже после отключения от сети долго держит напряжение около 310 В, а при работающем корректоре мощности (PFC) - до 380–400 В. Перед работой разрядите его резистором 1–10 кОм мощностью не менее 2 Вт и проверьте вольтметром.

Первичная ("горячая") часть блока гальванически связана с сетью. Осциллограф подключайте к ней только через разделительный трансформатор.

Первый пуск после ремонта делайте через лампу накаливания 60–100 Вт, включённую последовательно с сетевым шнуром. Если в блоке остался пробой, лампа загорится ярко и ограничит ток, и новые детали не сгорят.

Рис. 1. Первое включение блока питания через лампу накаливания

Из чего состоит блок питания телевизора

В большинстве современных телевизоров блок питания выполнен отдельной платой или объединён с драйвером подсветки (такие платы часто называют IP board). Типовая структура:

Входные цепи: предохранитель, помехоподавляющий фильтр, термистор NTC, диодный мост. Корректор мощности (PFC): повышающий преобразователь, который после включения телевизора поднимает напряжение на сетевом конденсаторе примерно до 380–400 В. Есть не во всех блоках. Дежурный источник (standby): маломощный обратноходовой преобразователь, который выдаёт напряжение дежурного режима (обычно 5 В, иногда 3,3 В) сразу после подключения к сети. Основной источник: чаще всего резонансный полумостовой (LLC) преобразователь. Он формирует основные напряжения, обычно 12 В и/или 24 В, и запускается по команде с главной платы. Драйвер подсветки: питает светодиодные линейки. Он может быть на той же плате или отдельным модулем.

Команда на включение приходит с главной платы по линии ON/OFF (её также обозначают PS_ON, STB_ON, POWER_ON). Подсветка включается отдельной командой - BL_ON (BACKLIGHT_ON) - и регулируется сигналом яркости DIM (PWM_DIM).

Рис. 2. Структурная схема блока питания ЖК/LED-телевизора

Неисправность по симптомам

Симптом Вероятная причина Что проверить в первую очередь Индикатор не горит, реакции нет дежурный источник, предохранитель, пробой в первичной цепи предохранитель, 310 В на сетевом конденсаторе, напряжение дежурного источника Предохранитель сгорел с почернением короткое замыкание в первичной цепи диодный мост, ключ PFC, ключи основного источника, конденсаторы помехоподавления Индикатор горит, но телевизор не включается не запускается основной источник или PFC, нет команды с главной платы сигнал ON/OFF, напряжение PFC, выходы 12/24 В Включается и сразу выключается, индикатор мигает срабатывает защита: перегрузка, неисправность подсветки, просадка выходного напряжения выходные конденсаторы, светодиоды подсветки, выходы под нагрузкой Щёлкает, циклически перезапускается высыхание электролитических конденсаторов, нестабильная обратная связь конденсаторы дежурного и основного источника, оптрон и TL431 в цепи обратной связи Звук есть, изображения нет (экран тёмный) не работает подсветка или её драйвер см. статью "Как проверить светодиодную подсветку LED телевизора" Свист или писк дроссели и трансформаторы, высохшие конденсаторы, работа блока на холостом ходу конденсаторы, крепление обмоточных элементов

Пошаговая диагностика

Рис. 3. Алгоритм диагностики блока питания, если телевизор не включается

1. Внешний осмотр

Снимите плату и осмотрите её при хорошем свете. Ищите:

вздутые или потёкшие электролитические конденсаторы, особенно на выходе дежурного источника;

потемнения текстолита возле силовых резисторов и ключей;

кольцевые трещины пайки на выводах трансформаторов, дросселей и разъёмов;

следы пробоя и треснувшие корпуса деталей.

Замена конденсаторов, у которых визуально всё в порядке, но которые потеряли ёмкость или имеют высокое ESR, - одна из самых частых причин успешного ремонта. Проверяйте их ESR-метром.

2. Предохранитель и первичная цепь

Если предохранитель сгорел, менять его на новый без поиска причины нельзя: почернение колбы означает короткое замыкание. Прозвоните диодный мост, силовой ключ PFC, ключи основного источника и полевой транзистор дежурного источника (либо микросхему со встроенным ключом). О проверке транзисторов подробно написано в статье "Проверка исправности транзисторов без демонтажа их из устройства". Ставить "жучок" вместо предохранителя нельзя.

3. Напряжение на сетевом конденсаторе

Подключите блок через лампу и измерьте постоянное напряжение на сетевом конденсаторе. В дежурном режиме оно должно быть около 310 В (сетевое напряжение 220–230 В × 1,41). Если напряжения нет, проверьте термистор, мост и дорожки после предохранителя.

4. Дежурный источник

Измерьте напряжение дежурного режима на выходном разъёме (обычно 5 В, на плате оно подписано STB, 5V_STB или 5VS). Если напряжения нет или оно заметно ниже нормы, проверьте:

выходной конденсатор и диод дежурного источника;

цепь питания ШИМ-контроллера (конденсатор, резистор запуска);

оптрон и регулируемый стабилитрон TL431 в цепи обратной связи.

Если дежурный источник выдаёт напряжение без нагрузки, но оно проседает при подключении главной платы, проверьте нагрузку: возможно, короткое замыкание на главной плате.

5. Команда включения с главной платы

Включите телевизор пультом и проследите, приходит ли на блок питания сигнал ON/OFF. Активный уровень и напряжение зависят от модели, поэтому сверяйтесь со схемой или с надписями у разъёма. Если сигнал не приходит, причина, скорее всего, на главной плате, а не в блоке питания.

Для проверки блока отдельно от телевизора линию ON/OFF можно подключить к выходу дежурного источника через резистор 1–10 кОм, если сигнал активен высоким уровнем. Подключите на выходы нагрузку, например автомобильную лампу 12 В к выходу 12 В. Без нагрузки многие блоки работают нестабильно или не запускаются.

6. Корректор мощности (PFC)

После команды включения напряжение на сетевом конденсаторе должно подняться примерно до 380–400 В. Если оно осталось на уровне 310 В, а PFC в блоке есть, проверьте ключ PFC, диод, контроллер и его питание. Часто питание PFC и основного источника появляется только после команды включения через отдельный транзисторный ключ или реле.

7. Основной источник и выходы

Измерьте выходные напряжения под нагрузкой. Если источник запускается и уходит в защиту, проверьте выходные диоды Шоттки, конденсаторы, а также цепь защиты от перенапряжения (OVP). Типичная причина, по которой телевизор выключается через несколько секунд, - неисправность светодиодов подсветки: драйвер фиксирует обрыв или замыкание в линейке и выключает телевизор.

Разборы конкретных блоков питания на RadioRadar

Samsung

Philips

LG, Sony, Vestel и другие

Принципиальные схемы блоков питания и шасси ищите в разделе "Схемы телевизоров", а даташиты на ШИМ-контроллеры и силовые ключи - в поиске даташитов.