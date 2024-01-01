Компания National Semiconductor выпустила на рынок аналоговые температурные датчики 1,5V с четырьмя выбираемыми уровнями усиления. Элементы LM94021 и LM94022 контролируют температуру в диапазоне от–50 °C до +150 °C. CMOS-сенсоры работают с рабочими напряжениями от 1,5 V до 5,5 V и вырабатывают выходные напряжения, обратно пропорциональные измеренной температуре. Для получения оптимальной точности пользователи могут выбрать один из четырех программируемых уровней усиления: –5,5 mV на °C, –8,2 mV на °C, –10,9 mV на °C или –13,6 mV на °C. LM94021 и LM94022 имеют ток покоя 9 µA и соответственно 5,4 µA

Источник:Rainbow Technologies