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Ambarella X7 маломощный edge-ускоритель ИИ для любого процессора

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1 день назад

Ambarella X7 — edge-ускоритель ИИ, добавляющий physical AI к любому процессору

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Ambarella представила автономный edge-ускоритель ИИ X7, предназначенный для добавления современных возможностей инференса в существующие встраиваемые системы на базе процессоров Arm и x86. Микросхема работает как сопроцессор и позволяет производителям внедрять компьютерное зрение, робототехнику и промышленный контроль без перепроектирования основной платформы или замены хост-процессора.

Ambarella X7 edge AI accelerator

Ambarella X7 — автономный edge-ускоритель ИИ

Основные характеристики

  • Архитектура: CVflow третьего поколения (компьютерное зрение и глубокое обучение)
  • Поддерживаемые модели: CNN, vision transformers, multimodal transformers и гибридные нейросетевые архитектуры
  • Потребляемая мощность: 2–5 Вт в текущих проектах заказчиков
  • Интерфейсы с хостом: PCIe Gen 3 (одна линия) или USB 3.2
  • Отображается для хоста как стандартное устройство PCIe
  • Планирование моделей и управление памятью для многомодельных конвейеров
  • Поддержка Cooper Model Garden
  • ПО: Cooper Developer Platform (компиляция, квантование, профилирование, runtime API на C++ и Python)
  • Существующие perception-конвейеры Ambarella переносятся с минимальными изменениями ПО
  • Референсная платформа (XCalibur):
    • Форм-фактор M.2 2280 с памятью LPDDR5
    • Поддержка нескольких видеопотоков и моделей ИИ одновременно
    • Пропускная способность PCIe > 840 МБ/с
  • Планируются полные файлы референсного дизайна для разработки производственных модулей

Работая как маломощный сопроцессор, X7 позволяет добавлять современные нейросетевые возможности в уже развёрнутые или чувствительные к стоимости платформы, оставаясь в жёстких ограничениях по питанию и теплу.

Целевые применения

  • Промышленный контроль и интеллектуальное производство
  • Физическая безопасность и критическая инфраструктура
  • Мобильные роботы и дроны
  • Интеллектуальный транспорт
  • Шлюзы, киоски и локальные edge-системы ИИ
  • Корпоративные edge-вычисления

X7 находится на стадии sampling; оценочные комплекты доступны квалифицированным заказчикам.

Источник: Electronics For You

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