Ambarella представила автономный edge-ускоритель ИИ X7, предназначенный для добавления современных возможностей инференса в существующие встраиваемые системы на базе процессоров Arm и x86. Микросхема работает как сопроцессор и позволяет производителям внедрять компьютерное зрение, робототехнику и промышленный контроль без перепроектирования основной платформы или замены хост-процессора.

Ambarella X7 — автономный edge-ускоритель ИИ

Основные характеристики

Архитектура: CVflow третьего поколения (компьютерное зрение и глубокое обучение)

CVflow третьего поколения (компьютерное зрение и глубокое обучение) Поддерживаемые модели: CNN, vision transformers, multimodal transformers и гибридные нейросетевые архитектуры

CNN, vision transformers, multimodal transformers и гибридные нейросетевые архитектуры Потребляемая мощность: 2–5 Вт в текущих проектах заказчиков

2–5 Вт в текущих проектах заказчиков Интерфейсы с хостом: PCIe Gen 3 (одна линия) или USB 3.2

PCIe Gen 3 (одна линия) или USB 3.2 Отображается для хоста как стандартное устройство PCIe

Планирование моделей и управление памятью для многомодельных конвейеров

Поддержка Cooper Model Garden

ПО: Cooper Developer Platform (компиляция, квантование, профилирование, runtime API на C++ и Python)

Cooper Developer Platform (компиляция, квантование, профилирование, runtime API на C++ и Python) Существующие perception-конвейеры Ambarella переносятся с минимальными изменениями ПО

Референсная платформа (XCalibur): Форм-фактор M.2 2280 с памятью LPDDR5 Поддержка нескольких видеопотоков и моделей ИИ одновременно Пропускная способность PCIe > 840 МБ/с

Планируются полные файлы референсного дизайна для разработки производственных модулей

Работая как маломощный сопроцессор, X7 позволяет добавлять современные нейросетевые возможности в уже развёрнутые или чувствительные к стоимости платформы, оставаясь в жёстких ограничениях по питанию и теплу.

Целевые применения

Промышленный контроль и интеллектуальное производство

Физическая безопасность и критическая инфраструктура

Мобильные роботы и дроны

Интеллектуальный транспорт

Шлюзы, киоски и локальные edge-системы ИИ

Корпоративные edge-вычисления

X7 находится на стадии sampling; оценочные комплекты доступны квалифицированным заказчикам.

Источник: Electronics For You