Ambarella представила автономный edge-ускоритель ИИ X7, предназначенный для добавления современных возможностей инференса в существующие встраиваемые системы на базе процессоров Arm и x86. Микросхема работает как сопроцессор и позволяет производителям внедрять компьютерное зрение, робототехнику и промышленный контроль без перепроектирования основной платформы или замены хост-процессора.
Основные характеристики
- Архитектура: CVflow третьего поколения (компьютерное зрение и глубокое обучение)
- Поддерживаемые модели: CNN, vision transformers, multimodal transformers и гибридные нейросетевые архитектуры
- Потребляемая мощность: 2–5 Вт в текущих проектах заказчиков
- Интерфейсы с хостом: PCIe Gen 3 (одна линия) или USB 3.2
- Отображается для хоста как стандартное устройство PCIe
- Планирование моделей и управление памятью для многомодельных конвейеров
- Поддержка Cooper Model Garden
- ПО: Cooper Developer Platform (компиляция, квантование, профилирование, runtime API на C++ и Python)
- Существующие perception-конвейеры Ambarella переносятся с минимальными изменениями ПО
- Референсная платформа (XCalibur):
- Форм-фактор M.2 2280 с памятью LPDDR5
- Поддержка нескольких видеопотоков и моделей ИИ одновременно
- Пропускная способность PCIe > 840 МБ/с
- Планируются полные файлы референсного дизайна для разработки производственных модулей
Работая как маломощный сопроцессор, X7 позволяет добавлять современные нейросетевые возможности в уже развёрнутые или чувствительные к стоимости платформы, оставаясь в жёстких ограничениях по питанию и теплу.
Целевые применения
- Промышленный контроль и интеллектуальное производство
- Физическая безопасность и критическая инфраструктура
- Мобильные роботы и дроны
- Интеллектуальный транспорт
- Шлюзы, киоски и локальные edge-системы ИИ
- Корпоративные edge-вычисления
X7 находится на стадии sampling; оценочные комплекты доступны квалифицированным заказчикам.
Источник: Electronics For You