Keysight Technologies представила Functional Interconnect Test Solutions (FITS)-16CH — систему валидации ошибок на цифровом уровне для оптических, активных медных и пассивных медных интерконнектов. С 16 каналами передачи и 16 каналами приёма (вдвое выше плотности FITS-8CH) платформа предназначена для проверки полных сборок интерконнектов, используемых в инфраструктуре ИИ и сетей.

Keysight FITS-16CH — цифровая система тестирования интерконнектов

Основные характеристики

Каналы: 16 TX + 16 RX (плотность в 2 раза выше, чем у FITS-8CH)

16 TX + 16 RX (плотность в 2 раза выше, чем у FITS-8CH) Поддерживаемые скорости линий: 106G и 212G для интерконнектов 800G и перспективных технологий 1.6T

106G и 212G для интерконнектов 800G и перспективных технологий 1.6T Типы измерений: коэффициент битовых ошибок (BER) и прямое исправление ошибок (FEC) на цифровом уровне

коэффициент битовых ошибок (BER) и прямое исправление ошибок (FEC) на цифровом уровне Поддерживаемые интерконнекты: Full-retimed optics (FRO) Active optical cables (AOC) Linear-retimed optics (LRO) Linear pluggable optics (LPO) Active copper cables (ACC) Active electrical cables (AEC) Passive direct attach cables (DAC) Высокоскоростные медные flyover-кабели

Две Module Compliance Boards (MCB) с независимыми группами каналов для одновременного тестирования нескольких линий

Большой запас по вносимым потерям для тестирования через lossy-каналы и пользовательские фикстуры

Графический интерфейс Windows 11 с интеграцией анализатора Keysight DCA-X

Автоматическая настройка линий: расчёт оптимальных коэффициентов TX FIR-фильтра для открытия «глаза» (сокращает время настройки с часов/дней до минут)

Сочетание измерений BER/FEC на цифровом уровне, высокой плотности каналов и автоматического открытия «глаза» позволяет FITS-16CH проводить системную валидацию полных сборок интерконнектов в условиях, близких к реальным, выходя за рамки традиционного тестирования только физического уровня.

Целевые применения

НИОКР, проектирование и производство интерконнектов для сетей ИИ и дата-центров

Валидация кремниевых чипов, сетевого оборудования и кабельных сборок

Бенчмаркинг производительности до и после производства операторами дата-центров

Источник: Electronics For You