Keysight Technologies представила Functional Interconnect Test Solutions (FITS)-16CH — систему валидации ошибок на цифровом уровне для оптических, активных медных и пассивных медных интерконнектов. С 16 каналами передачи и 16 каналами приёма (вдвое выше плотности FITS-8CH) платформа предназначена для проверки полных сборок интерконнектов, используемых в инфраструктуре ИИ и сетей.
Основные характеристики
- Каналы: 16 TX + 16 RX (плотность в 2 раза выше, чем у FITS-8CH)
- Поддерживаемые скорости линий: 106G и 212G для интерконнектов 800G и перспективных технологий 1.6T
- Типы измерений: коэффициент битовых ошибок (BER) и прямое исправление ошибок (FEC) на цифровом уровне
- Поддерживаемые интерконнекты:
- Full-retimed optics (FRO)
- Active optical cables (AOC)
- Linear-retimed optics (LRO)
- Linear pluggable optics (LPO)
- Active copper cables (ACC)
- Active electrical cables (AEC)
- Passive direct attach cables (DAC)
- Высокоскоростные медные flyover-кабели
- Две Module Compliance Boards (MCB) с независимыми группами каналов для одновременного тестирования нескольких линий
- Большой запас по вносимым потерям для тестирования через lossy-каналы и пользовательские фикстуры
- Графический интерфейс Windows 11 с интеграцией анализатора Keysight DCA-X
- Автоматическая настройка линий: расчёт оптимальных коэффициентов TX FIR-фильтра для открытия «глаза» (сокращает время настройки с часов/дней до минут)
Сочетание измерений BER/FEC на цифровом уровне, высокой плотности каналов и автоматического открытия «глаза» позволяет FITS-16CH проводить системную валидацию полных сборок интерконнектов в условиях, близких к реальным, выходя за рамки традиционного тестирования только физического уровня.
Целевые применения
- НИОКР, проектирование и производство интерконнектов для сетей ИИ и дата-центров
- Валидация кремниевых чипов, сетевого оборудования и кабельных сборок
- Бенчмаркинг производительности до и после производства операторами дата-центров
Источник: Electronics For You