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Renesas RX74M/RX74N 600 МГц MCU с MRAM для промышленной автоматизации

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1 день назад

Renesas RX74M и RX74N — 32-битные MCU для интеллектуальных промышленных устройств

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Renesas Electronics представила RX74M и RX74N — флагманские 32-битные микроконтроллеры, выполненные по 22-нм техпроцессу и оснащённые встроенной MRAM. Работая на частоте до 600 МГц, они обеспечивают более чем двукратный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением RX72M/RX72N (240 МГц) и предназначены для высокопроизводительных систем промышленной и заводской автоматизации.

Renesas RX74M and RX74N microcontrollers

Renesas RX74M и RX74N — 32-битные MCU с MRAM

Основные характеристики

  • Ядро: RXv3e до 600 МГц
  • Техпроцесс: 22 нм (первое семейство RX на этом узле)
  • Память:
    • 1 МБ встроенной MRAM
    • 256 КБ TCM с нулевым временем ожидания
    • 1,5 МБ SRAM
  • Производительность: более чем в 2 раза выше, чем у RX72M/RX72N
  • Преимущество MRAM: запись без предварительного стирания → более быстрые обновления кода/данных и сокращение простоев
  • Сетевые возможности RX74M (на одном чипе):
    • Контроллер EtherCAT slave
    • Gigabit Ethernet switch с поддержкой TSN
    • CAN FD
    • Поддержка EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP
    • Резервирование EtherNet/IP Device-Level Ring (DLR)
  • Безопасность:
    • Технология ProtectZone (разделение безопасных и обычных областей)
    • Renesas Secure IP (RSIP) с расширенной криптографией с открытым ключом
    • Аутентифицированное шифрование и дополнительные хеш-алгоритмы
    • Поддержка реализаций постквантовой криптографии (PQC)
    • Соответствие требованиям Cyber Resilience Act (CRA)

Сочетание высокой тактовой частоты, TCM без ожидания и MRAM обеспечивает стабильную работу в реальном времени даже при частых прерываниях и ветвлениях, а встроенные промышленные сетевые интерфейсы и аппаратная защита упрощают подключение к IIoT и защиту прошивки.

Целевые применения

  • RX74M: частотные приводы, промышленные роботы, ПЛК, заводская автоматизация
  • RX74N: интеллектуальные счётчики, преобразователи энергии, системы HVAC

Источник:  Electronics For You

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