Renesas Electronics представила RX74M и RX74N — флагманские 32-битные микроконтроллеры, выполненные по 22-нм техпроцессу и оснащённые встроенной MRAM. Работая на частоте до 600 МГц, они обеспечивают более чем двукратный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением RX72M/RX72N (240 МГц) и предназначены для высокопроизводительных систем промышленной и заводской автоматизации.

Renesas RX74M и RX74N — 32-битные MCU с MRAM

Основные характеристики

Ядро: RXv3e до 600 МГц

RXv3e до 600 МГц Техпроцесс: 22 нм (первое семейство RX на этом узле)

22 нм (первое семейство RX на этом узле) Память: 1 МБ встроенной MRAM 256 КБ TCM с нулевым временем ожидания 1,5 МБ SRAM

Производительность: более чем в 2 раза выше, чем у RX72M/RX72N

более чем в 2 раза выше, чем у RX72M/RX72N Преимущество MRAM: запись без предварительного стирания → более быстрые обновления кода/данных и сокращение простоев

запись без предварительного стирания → более быстрые обновления кода/данных и сокращение простоев Сетевые возможности RX74M (на одном чипе): Контроллер EtherCAT slave Gigabit Ethernet switch с поддержкой TSN CAN FD Поддержка EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP Резервирование EtherNet/IP Device-Level Ring (DLR)

Безопасность: Технология ProtectZone (разделение безопасных и обычных областей) Renesas Secure IP (RSIP) с расширенной криптографией с открытым ключом Аутентифицированное шифрование и дополнительные хеш-алгоритмы Поддержка реализаций постквантовой криптографии (PQC) Соответствие требованиям Cyber Resilience Act (CRA)



Сочетание высокой тактовой частоты, TCM без ожидания и MRAM обеспечивает стабильную работу в реальном времени даже при частых прерываниях и ветвлениях, а встроенные промышленные сетевые интерфейсы и аппаратная защита упрощают подключение к IIoT и защиту прошивки.

Целевые применения

RX74M: частотные приводы, промышленные роботы, ПЛК, заводская автоматизация

частотные приводы, промышленные роботы, ПЛК, заводская автоматизация RX74N: интеллектуальные счётчики, преобразователи энергии, системы HVAC

Источник: Electronics For You