Renesas Electronics представила RX74M и RX74N — флагманские 32-битные микроконтроллеры, выполненные по 22-нм техпроцессу и оснащённые встроенной MRAM. Работая на частоте до 600 МГц, они обеспечивают более чем двукратный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением RX72M/RX72N (240 МГц) и предназначены для высокопроизводительных систем промышленной и заводской автоматизации.
Основные характеристики
- Ядро: RXv3e до 600 МГц
- Техпроцесс: 22 нм (первое семейство RX на этом узле)
- Память:
- 1 МБ встроенной MRAM
- 256 КБ TCM с нулевым временем ожидания
- 1,5 МБ SRAM
- Производительность: более чем в 2 раза выше, чем у RX72M/RX72N
- Преимущество MRAM: запись без предварительного стирания → более быстрые обновления кода/данных и сокращение простоев
- Сетевые возможности RX74M (на одном чипе):
- Контроллер EtherCAT slave
- Gigabit Ethernet switch с поддержкой TSN
- CAN FD
- Поддержка EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP
- Резервирование EtherNet/IP Device-Level Ring (DLR)
- Безопасность:
- Технология ProtectZone (разделение безопасных и обычных областей)
- Renesas Secure IP (RSIP) с расширенной криптографией с открытым ключом
- Аутентифицированное шифрование и дополнительные хеш-алгоритмы
- Поддержка реализаций постквантовой криптографии (PQC)
- Соответствие требованиям Cyber Resilience Act (CRA)
Сочетание высокой тактовой частоты, TCM без ожидания и MRAM обеспечивает стабильную работу в реальном времени даже при частых прерываниях и ветвлениях, а встроенные промышленные сетевые интерфейсы и аппаратная защита упрощают подключение к IIoT и защиту прошивки.
Целевые применения
- RX74M: частотные приводы, промышленные роботы, ПЛК, заводская автоматизация
- RX74N: интеллектуальные счётчики, преобразователи энергии, системы HVAC
Источник: Electronics For You