Viprof Electronics разработала интерфейс VE0126 Up2Stream, который позволяет обычным усилителям мощности без цифровых и сетевых входов воспроизводить Spotify и другой сетевой аудиоконтент. Устройство подаёт потоковый сигнал на AUX-вход усилителя, давая возможность модернизировать существующую аудиосистему без замены самого усилителя.
Основные характеристики — интерфейс VE0126 Up2Stream
- Назначение: добавление Spotify / сетевого стриминга к усилителям без цифровых входов
- Выход: линейный уровень ≈ 400–500 мВ (совместим с AUX)
- Декодирование аудио: до 24 бит / 192 кГц
- Подключение: смартфон и устройство должны быть в одной Wi-Fi сети
- Требуется отдельный блок питания
- Усиление сигнала продолжает выполнять существующий усилитель
Дополнительный продукт — 2.1-канальный Class-D усилитель
- Мощность: 50 Вт (L) + 50 Вт (R) + 50 Вт (сабвуфер)
- Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet и Bluetooth
- Управление через приложение на смартфоне
- КНИ:< 0,03% при 1 кГц, 1 Вт, 24 В, нагрузка 4 Ом
- КПД: > 90% (низкий нагрев позволяет использовать пластиковый корпус)
Оба продукта отражают подход Viprof: поиск неудовлетворённых потребностей клиентов и разработка собственных решений под эти задачи.
Источник: Electronics For You