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Viprof VE0126 интерфейс Spotify для классических усилителей

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5 часов назад

Viprof Electronics VE0126 — интерфейс, добавляющий Spotify к классическим усилителям

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Viprof Electronics разработала интерфейс VE0126 Up2Stream, который позволяет обычным усилителям мощности без цифровых и сетевых входов воспроизводить Spotify и другой сетевой аудиоконтент. Устройство подаёт потоковый сигнал на AUX-вход усилителя, давая возможность модернизировать существующую аудиосистему без замены самого усилителя.

Viprof Electronics VE0126 Up2Stream interface

Viprof Electronics VE0126 Up2Stream — интерфейс для классических усилителей

Основные характеристики — интерфейс VE0126 Up2Stream

  • Назначение: добавление Spotify / сетевого стриминга к усилителям без цифровых входов
  • Выход: линейный уровень ≈ 400–500 мВ (совместим с AUX)
  • Декодирование аудио: до 24 бит / 192 кГц
  • Подключение: смартфон и устройство должны быть в одной Wi-Fi сети
  • Требуется отдельный блок питания
  • Усиление сигнала продолжает выполнять существующий усилитель

Дополнительный продукт — 2.1-канальный Class-D усилитель

  • Мощность: 50 Вт (L) + 50 Вт (R) + 50 Вт (сабвуфер)
  • Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet и Bluetooth
  • Управление через приложение на смартфоне
  • КНИ:< 0,03% при 1 кГц, 1 Вт, 24 В, нагрузка 4 Ом
  • КПД: > 90% (низкий нагрев позволяет использовать пластиковый корпус)

Оба продукта отражают подход Viprof: поиск неудовлетворённых потребностей клиентов и разработка собственных решений под эти задачи.

Источник: Electronics For You

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