Viprof Electronics разработала интерфейс VE0126 Up2Stream, который позволяет обычным усилителям мощности без цифровых и сетевых входов воспроизводить Spotify и другой сетевой аудиоконтент. Устройство подаёт потоковый сигнал на AUX-вход усилителя, давая возможность модернизировать существующую аудиосистему без замены самого усилителя.

Viprof Electronics VE0126 Up2Stream — интерфейс для классических усилителей

Основные характеристики — интерфейс VE0126 Up2Stream

Назначение: добавление Spotify / сетевого стриминга к усилителям без цифровых входов

добавление Spotify / сетевого стриминга к усилителям без цифровых входов Выход: линейный уровень ≈ 400–500 мВ (совместим с AUX)

линейный уровень ≈ 400–500 мВ (совместим с AUX) Декодирование аудио: до 24 бит / 192 кГц

до 24 бит / 192 кГц Подключение: смартфон и устройство должны быть в одной Wi-Fi сети

смартфон и устройство должны быть в одной Wi-Fi сети Требуется отдельный блок питания

Усиление сигнала продолжает выполнять существующий усилитель

Дополнительный продукт — 2.1-канальный Class-D усилитель

Мощность: 50 Вт (L) + 50 Вт (R) + 50 Вт (сабвуфер)

50 Вт (L) + 50 Вт (R) + 50 Вт (сабвуфер) Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet и Bluetooth

Wi-Fi, Ethernet и Bluetooth Управление через приложение на смартфоне

КНИ: < 0,03% при 1 кГц, 1 Вт, 24 В, нагрузка 4 Ом

< 0,03% при 1 кГц, 1 Вт, 24 В, нагрузка 4 Ом КПД: > 90% (низкий нагрев позволяет использовать пластиковый корпус)

Оба продукта отражают подход Viprof: поиск неудовлетворённых потребностей клиентов и разработка собственных решений под эти задачи.

Источник: Electronics For You