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Infineon PSOC Control C3 PSC3M/P6 MCU для многомоторного управления

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12 часов назад

Infineon PSOC Control C3 PSC3M/P6 — защищённые MCU для многомоторных систем

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Infineon Technologies расширила семейство PSOC Control C3 серией PSC3M/P6. Микроконтроллеры сочетают высокопроизводительное управление двигателями и преобразованием энергии в реальном времени с расширенной защитой прошивки и позволяют управлять до четырьмя бесколлекторными двигателями постоянного тока с одного чипа.

Infineon PSOC Control C3 PSC3M/P6 microcontrollers

Infineon PSOC Control C3 PSC3M/P6 - защищённые микроконтроллеры

Основные характеристики

  • Ядро: Arm Cortex-M33 до 180 МГц
  • Управление двигателями: до 4 BLDC-двигателей на одном чипе
  • Варианты:
    • PSC3M6 - оптимизирован для управления двигателями
    • PSC3P6 - оптимизирован для преобразования энергии
  • Корпуса: несколько вариантов до 100 выводов
  • Функции безопасности:
    • Поддержка постквантовой криптографии CNSA Suite 2.0 (SHA-512, LMS)
    • Secure boot и защищённые обновления прошивки
    • PSA Level 3
    • Готовность к требованиям EU Cyber Resilience Act
  • Оптимизация для широкозонных силовых каскадов (SiC и GaN)
  • Встроенная аналоговая периферия (операционные усилители на кристалле)
  • Интерфейсы: USB и I3C
  • Масштабируемый портфель по памяти, корпусам, распиновке и производительности
  • Поддержка ModusToolbox Power Suite и Motor Suite

Быстрые контуры регулирования и интегрированная аналоговая обработка улучшают реакцию на события реального времени, точность управления и общую эффективность системы, одновременно снижая количество компонентов в многомоторных решениях.

Целевые применения

  • Промышленные приводы
  • Робототехника и дроны
  • Бытовая техника
  • Системы возобновляемой энергетики
  • Блоки питания для телеком-серверов и дата-центров

Источник: Electronics For You

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