Infineon Technologies расширила семейство PSOC Control C3 серией PSC3M/P6. Микроконтроллеры сочетают высокопроизводительное управление двигателями и преобразованием энергии в реальном времени с расширенной защитой прошивки и позволяют управлять до четырьмя бесколлекторными двигателями постоянного тока с одного чипа.
Основные характеристики
- Ядро: Arm Cortex-M33 до 180 МГц
- Управление двигателями: до 4 BLDC-двигателей на одном чипе
- Варианты:
- PSC3M6 - оптимизирован для управления двигателями
- PSC3P6 - оптимизирован для преобразования энергии
- Корпуса: несколько вариантов до 100 выводов
- Функции безопасности:
- Поддержка постквантовой криптографии CNSA Suite 2.0 (SHA-512, LMS)
- Secure boot и защищённые обновления прошивки
- PSA Level 3
- Готовность к требованиям EU Cyber Resilience Act
- Оптимизация для широкозонных силовых каскадов (SiC и GaN)
- Встроенная аналоговая периферия (операционные усилители на кристалле)
- Интерфейсы: USB и I3C
- Масштабируемый портфель по памяти, корпусам, распиновке и производительности
- Поддержка ModusToolbox Power Suite и Motor Suite
Быстрые контуры регулирования и интегрированная аналоговая обработка улучшают реакцию на события реального времени, точность управления и общую эффективность системы, одновременно снижая количество компонентов в многомоторных решениях.
Целевые применения
- Промышленные приводы
- Робототехника и дроны
- Бытовая техника
- Системы возобновляемой энергетики
- Блоки питания для телеком-серверов и дата-центров
Источник: Electronics For You