Infineon Technologies расширила семейство PSOC Control C3 серией PSC3M/P6. Микроконтроллеры сочетают высокопроизводительное управление двигателями и преобразованием энергии в реальном времени с расширенной защитой прошивки и позволяют управлять до четырьмя бесколлекторными двигателями постоянного тока с одного чипа.

Infineon PSOC Control C3 PSC3M/P6 - защищённые микроконтроллеры

Основные характеристики

Ядро: Arm Cortex-M33 до 180 МГц

Arm Cortex-M33 до 180 МГц Управление двигателями: до 4 BLDC-двигателей на одном чипе

до 4 BLDC-двигателей на одном чипе Варианты: PSC3M6 - оптимизирован для управления двигателями PSC3P6 - оптимизирован для преобразования энергии

Корпуса: несколько вариантов до 100 выводов

несколько вариантов до 100 выводов Функции безопасности: Поддержка постквантовой криптографии CNSA Suite 2.0 (SHA-512, LMS) Secure boot и защищённые обновления прошивки PSA Level 3 Готовность к требованиям EU Cyber Resilience Act

Оптимизация для широкозонных силовых каскадов (SiC и GaN)

Встроенная аналоговая периферия (операционные усилители на кристалле)

Интерфейсы: USB и I3C

Масштабируемый портфель по памяти, корпусам, распиновке и производительности

Поддержка ModusToolbox Power Suite и Motor Suite

Быстрые контуры регулирования и интегрированная аналоговая обработка улучшают реакцию на события реального времени, точность управления и общую эффективность системы, одновременно снижая количество компонентов в многомоторных решениях.

Целевые применения

Промышленные приводы

Робототехника и дроны

Бытовая техника

Системы возобновляемой энергетики

Блоки питания для телеком-серверов и дата-центров

Источник: Electronics For You