Компания Microchip Technology расширила линейку источников питания для космической техники, представив POL-05-20S-T - радиационно-стойкий преобразователь точки нагрузки (POL, point-of-load) на силовых транзисторах из нитрида галлия (GaN). Модуль отдаёт до 20 А непрерывного выходного тока и предназначен для питания ядерных шин ПЛИС, микроконтроллеров и специализированных микросхем (ASIC) в спутниках и других космических аппаратах, где нагрузка меняется очень быстро, а каждый грамм и кубический миллиметр на счету.

Современные бортовые вычислители потребляют большие и резко меняющиеся токи от низковольтных шин питания ядра. Применение GaN-ключей позволило совместить в POL-05-20S-T высокую удельную мощность и быструю реакцию на переходные процессы, так что разработчики могут питать производительные процессоры без увеличения объёма подсистемы электропитания.

Основные характеристики

Силовой каскад GaN-транзисторы, синхронная понижающая (buck) топология Способ управления Управление по току (current-mode) с регулированием просадки выходного напряжения (droop) Выходной ток До 20 А, непрерывный Диапазон входного напряжения 4,75…13,2 В Выходное напряжение Регулируемое, 0,7…5 В Накопленная доза (TID) Параметры нормированы до и после облучения дозой до 50 крад Одиночные эффекты (SEE) Характеризован при ЛПЭ до 43 МэВ·см²/мг Рабочая температура −55…+100 °C при полной нагрузке Габариты 38,4 × 38,4 × 11,4 мм Масса 25 г Монтаж Поверхностный (SMD)

Функции управления и защиты

дистанционная обратная связь (remote sense) для компенсации падения напряжения на дорожках платы;

плавный пуск для ограничения пускового тока;

вход разрешения (Enable) для организации последовательности включения шин питания;

выход Power Good для контроля состояния системы;

защита от пониженного и повышенного напряжения;

droop-регулирование, обеспечивающее корректное поведение выхода при резких скачках нагрузки.

Для жёстких условий орбиты

Широкий диапазон входного напряжения позволяет подключать преобразователь к типовым промежуточным шинам 5 и 12 В и формировать как напряжение ядра процессора ниже 1 В, так и 5 В для периферийной логики. Электрические параметры гарантируются до и после облучения накопленной дозой до 50 крад, а устойчивость к одиночным эффектам подтверждена при линейной передаче энергии до 43 МэВ·см²/мг, что покрывает типовые требования для низкоорбитальных и многих среднеорбитальных миссий. Работа при полной нагрузке в диапазоне от −55 до +100 °C позволяет модулю переносить значительные перепады температуры при переходе аппарата между освещённым и теневым участками орбиты.

По словам представителей Microchip, разработчики космических систем интегрируют всё более мощные цифровые вычислители, что повышает спрос на компактные источники питания, быстро реагирующие на изменения нагрузки и надёжно работающие в условиях радиации. POL-05-20S-T дополняет существующее семейство радиационно-стойких решений компании для космической отрасли.

Источник: electronicsforu.com