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TDK Micronas CUR 3020 датчик тока для инверторов xEV

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1 день назад

TDK Micronas CUR 3020 — датчик тока для электромобилей

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TDK Corporation представила Micronas CUR 3020 — программируемый линейный датчик тока на эффекте Холла для систем преобразования высокой мощности. Устройство предназначено для тяговых инверторов электромобилей (xEV), вспомогательных инверторов, систем управления батареями и промышленных модулей измерения тока с использованием C-образного магнитного концентратора.

TDK Micronas CUR 3020 current sensor

TDK Micronas CUR 3020 — датчик тока на эффекте Холла

Основные характеристики

  • Технология: линейный датчик на эффекте Холла для C-образных концентраторов
  • Выход: напряжение, пропорциональное магнитному полю
  • Напряжение покоя (QVO): 2,5 В (двунаправленное измерение), настраиваемое пользователем
  • Программируемая чувствительность: 4,2–67,4 мВ/мТл
  • Полоса пропускания: выбираемая 250 кГц или 500 кГц
  • Дрейф чувствительности: макс. 1% в диапазоне −40°C…150°C
  • Дрейф смещения: макс. 5 мВ в диапазоне −40°C…150°C
  • Рабочая температура: Automotive Grade 0, ambient до 165°C (кратковременно)
  • Конфигурация: EEPROM для программирования чувствительности и QVO
  • Корпус: 4-выводной TO-92 (UM)
  • Выбираемые пользователем ограничители выходного напряжения
  • Детектирование обрыва земли и обрыва провода
  • Диагностика перегрева
  • Высокочувствительный элемент Холла

CUR 3020 спроектирован для минимизации дрейфа чувствительности и смещения во всём автомобильном температурном диапазоне, что делает его подходящим для жёстких тепловых условий тяговых инверторов.

Целевые применения

  • Тяговые инверторы xEV
  • Инверторы персональной мобильности и вспомогательные (AUX)
  • Системы управления батареями и размыкания
  • Промышленные модули датчиков тока (CSM)

Пластины производятся на заводе TDK во Фрайбурге (Германия). Образцы доступны по запросу.

Источник: Electronics For You

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