1 день назад

TDK Corporation представила Micronas CUR 3020 — программируемый линейный датчик тока на эффекте Холла для систем преобразования высокой мощности. Устройство предназначено для тяговых инверторов электромобилей (xEV), вспомогательных инверторов, систем управления батареями и промышленных модулей измерения тока с использованием C-образного магнитного концентратора.

TDK Micronas CUR 3020 — датчик тока на эффекте Холла

Основные характеристики

Технология: линейный датчик на эффекте Холла для C-образных концентраторов

линейный датчик на эффекте Холла для C-образных концентраторов Выход: напряжение, пропорциональное магнитному полю

напряжение, пропорциональное магнитному полю Напряжение покоя (QVO): 2,5 В (двунаправленное измерение), настраиваемое пользователем

2,5 В (двунаправленное измерение), настраиваемое пользователем Программируемая чувствительность: 4,2–67,4 мВ/мТл

4,2–67,4 мВ/мТл Полоса пропускания: выбираемая 250 кГц или 500 кГц

выбираемая 250 кГц или 500 кГц Дрейф чувствительности: макс. 1% в диапазоне −40°C…150°C

макс. 1% в диапазоне −40°C…150°C Дрейф смещения: макс. 5 мВ в диапазоне −40°C…150°C

макс. 5 мВ в диапазоне −40°C…150°C Рабочая температура: Automotive Grade 0, ambient до 165°C (кратковременно)

Automotive Grade 0, ambient до 165°C (кратковременно) Конфигурация: EEPROM для программирования чувствительности и QVO

EEPROM для программирования чувствительности и QVO Корпус: 4-выводной TO-92 (UM)

4-выводной TO-92 (UM) Выбираемые пользователем ограничители выходного напряжения

Детектирование обрыва земли и обрыва провода

Диагностика перегрева

Высокочувствительный элемент Холла

CUR 3020 спроектирован для минимизации дрейфа чувствительности и смещения во всём автомобильном температурном диапазоне, что делает его подходящим для жёстких тепловых условий тяговых инверторов.

Целевые применения

Тяговые инверторы xEV

Инверторы персональной мобильности и вспомогательные (AUX)

Системы управления батареями и размыкания

Промышленные модули датчиков тока (CSM)

Пластины производятся на заводе TDK во Фрайбурге (Германия). Образцы доступны по запросу.

Источник: Electronics For You