TDK Corporation представила Micronas CUR 3020 — программируемый линейный датчик тока на эффекте Холла для систем преобразования высокой мощности. Устройство предназначено для тяговых инверторов электромобилей (xEV), вспомогательных инверторов, систем управления батареями и промышленных модулей измерения тока с использованием C-образного магнитного концентратора.
Основные характеристики
- Технология: линейный датчик на эффекте Холла для C-образных концентраторов
- Выход: напряжение, пропорциональное магнитному полю
- Напряжение покоя (QVO): 2,5 В (двунаправленное измерение), настраиваемое пользователем
- Программируемая чувствительность: 4,2–67,4 мВ/мТл
- Полоса пропускания: выбираемая 250 кГц или 500 кГц
- Дрейф чувствительности: макс. 1% в диапазоне −40°C…150°C
- Дрейф смещения: макс. 5 мВ в диапазоне −40°C…150°C
- Рабочая температура: Automotive Grade 0, ambient до 165°C (кратковременно)
- Конфигурация: EEPROM для программирования чувствительности и QVO
- Корпус: 4-выводной TO-92 (UM)
- Выбираемые пользователем ограничители выходного напряжения
- Детектирование обрыва земли и обрыва провода
- Диагностика перегрева
- Высокочувствительный элемент Холла
CUR 3020 спроектирован для минимизации дрейфа чувствительности и смещения во всём автомобильном температурном диапазоне, что делает его подходящим для жёстких тепловых условий тяговых инверторов.
Целевые применения
- Тяговые инверторы xEV
- Инверторы персональной мобильности и вспомогательные (AUX)
- Системы управления батареями и размыкания
- Промышленные модули датчиков тока (CSM)
Пластины производятся на заводе TDK во Фрайбурге (Германия). Образцы доступны по запросу.
Источник: Electronics For You