Nuvoton Technology представила микросхему NSP2340BA24E — смарт-бузер, который позволяет обычным пьезоэлектрическим зуммерам воспроизводить голосовые сообщения, мелодии и звуковые эффекты вместо простых гудков. В одной ИС объединены хранение аудио, драйвер зуммера, повышающий преобразователь и усилитель.

Nuvoton NSP2340BA24E — смарт-бузер

Основные характеристики

Функция: превращает стандартный пьезозуммер в устройство воспроизведения голоса, мелодий и звуковых эффектов

превращает стандартный пьезозуммер в устройство воспроизведения голоса, мелодий и звуковых эффектов Встроенные блоки: Встроенная Flash-память для хранения аудио Драйвер зуммера Повышающий преобразователь (выход до 24 В) Усилитель класса AB

Выход бустера: до 24 В

до 24 В Интерфейсы управления: UART, I²C и Two-Wire

UART, I²C и Two-Wire Программирование: In-System Programming (ISP) — обновление аудиоконтента через хост-MCU

In-System Programming (ISP) — обновление аудиоконтента через хост-MCU Прямое управление пьезоэлектрическим зуммером

Возможность кастомизации голосовых сообщений и звуковых эффектов

Объединение памяти, бустера, драйвера и усилителя в одной микросхеме превращает простой зуммер в интеллектуальный аудиоинтерфейс, который более понятно сообщает о состоянии устройства, предупреждениях и уведомлениях, чем традиционные последовательности гудков.

Целевые применения

Бытовая техника (уведомления о работе и завершении цикла)

Системы безопасности (предупреждающие сигналы)

Промышленное оборудование (индикация состояния)

Медицинские устройства

Другие смарт-устройства, требующие понятной звуковой обратной связи

Источник: Electronics For You