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Nuvoton NSP2340BA24E смарт-бузер для голосовых оповещений

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1 день назад

Nuvoton NSP2340BA24E — смарт-бузер, добавляющий голосовые оповещения устройствам

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Nuvoton Technology представила микросхему NSP2340BA24E — смарт-бузер, который позволяет обычным пьезоэлектрическим зуммерам воспроизводить голосовые сообщения, мелодии и звуковые эффекты вместо простых гудков. В одной ИС объединены хранение аудио, драйвер зуммера, повышающий преобразователь и усилитель.

Nuvoton NSP2340BA24E smart buzzer IC

Nuvoton NSP2340BA24E — смарт-бузер

Основные характеристики

  • Функция: превращает стандартный пьезозуммер в устройство воспроизведения голоса, мелодий и звуковых эффектов
  • Встроенные блоки:
    • Встроенная Flash-память для хранения аудио
    • Драйвер зуммера
    • Повышающий преобразователь (выход до 24 В)
    • Усилитель класса AB
  • Выход бустера: до 24 В
  • Интерфейсы управления: UART, I²C и Two-Wire
  • Программирование: In-System Programming (ISP) — обновление аудиоконтента через хост-MCU
  • Прямое управление пьезоэлектрическим зуммером
  • Возможность кастомизации голосовых сообщений и звуковых эффектов

Объединение памяти, бустера, драйвера и усилителя в одной микросхеме превращает простой зуммер в интеллектуальный аудиоинтерфейс, который более понятно сообщает о состоянии устройства, предупреждениях и уведомлениях, чем традиционные последовательности гудков.

Целевые применения

  • Бытовая техника (уведомления о работе и завершении цикла)
  • Системы безопасности (предупреждающие сигналы)
  • Промышленное оборудование (индикация состояния)
  • Медицинские устройства
  • Другие смарт-устройства, требующие понятной звуковой обратной связи

Источник: Electronics For You

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