Nuvoton Technology представила микросхему NSP2340BA24E — смарт-бузер, который позволяет обычным пьезоэлектрическим зуммерам воспроизводить голосовые сообщения, мелодии и звуковые эффекты вместо простых гудков. В одной ИС объединены хранение аудио, драйвер зуммера, повышающий преобразователь и усилитель.
Основные характеристики
- Функция: превращает стандартный пьезозуммер в устройство воспроизведения голоса, мелодий и звуковых эффектов
- Встроенные блоки:
- Встроенная Flash-память для хранения аудио
- Драйвер зуммера
- Повышающий преобразователь (выход до 24 В)
- Усилитель класса AB
- Выход бустера: до 24 В
- Интерфейсы управления: UART, I²C и Two-Wire
- Программирование: In-System Programming (ISP) — обновление аудиоконтента через хост-MCU
- Прямое управление пьезоэлектрическим зуммером
- Возможность кастомизации голосовых сообщений и звуковых эффектов
Объединение памяти, бустера, драйвера и усилителя в одной микросхеме превращает простой зуммер в интеллектуальный аудиоинтерфейс, который более понятно сообщает о состоянии устройства, предупреждениях и уведомлениях, чем традиционные последовательности гудков.
Целевые применения
- Бытовая техника (уведомления о работе и завершении цикла)
- Системы безопасности (предупреждающие сигналы)
- Промышленное оборудование (индикация состояния)
- Медицинские устройства
- Другие смарт-устройства, требующие понятной звуковой обратной связи
Источник: Electronics For You