Компания VIEWE представила плату разработки PLCM-UES31S043H800V480C-U с 4,3-дюймовым сенсорным дисплеем на базе нового SoC Espressif ESP32-S31. На одной плате объединены беспроводная связь, стереоаудио, накопитель и промышленные интерфейсы RS485 и CAN, что делает её готовой основой для HMI-панелей, умных пультов управления и встраиваемых систем.

Основные характеристики

Модуль ESP32-S31-WROOM-3-N16R16V (SoC ESP32-S31NRV16): 32-битное ядро RISC-V до 320 МГц и отдельное маломощное ядро

Память: 512 КБ SRAM, 32 КБ LP SRAM, 16 МБ PSRAM, 16 МБ Flash

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 6 (2,4 ГГц), Bluetooth 5.4, IEEE 802.15.4 (Zigbee, Thread)

Дисплей: IPS TFT 4,3", 800×480, 400 кд/м², 16,2 млн цветов, 24-бит RGB, драйвер ST7262E43-G4

Ёмкостный сенсорный экран с контроллером GT911

Аудио: стереокодек ES8389, два усилителя класса D NS4150B, два аналоговых микрофона, разъёмы для динамиков

USB Type-C (питание 5 В, прошивка, отладка через CH340C), USB 2.0 Type-A (OTG)

Слот microSD (SDMMC / SDIO 3.0)

Клеммник RS485 и CAN, 20-контактный разъём GPIO (UART, I²C, питание), отдельный 4-контактный UART

Четыре кнопки на АЦП, кнопки BOOT и RESET, RGB-светодиод WS2812B, зуммер 3 кГц

Размеры 105×67 мм, питание 5 В, рабочая температура от −20 до +70 °C

Программное обеспечение и доступность

Для платы доступны примеры ESP-IDF для дисплея, сенсора, воспроизведения звука, microSD и CAN/RS485, а также заводской интерфейс на LVGL. ESP32-S31 пока находится в статусе preview, поэтому для разработки нужна ветка master ESP-IDF с соответствующим флагом. Плата продаётся в магазине VIEWE по цене 38,99 долл., вскоре ожидается её появление на AliExpress.

Источник: Electronics For You