Microchip Technology представила два ёмкостных контроллера касания — MTCH3380P и MTCH3240P — для человеко-машинных интерфейсов (HMI) без дисплея. Устройства поддерживают кнопки, слайдеры и колёса с параллельным считыванием, обеспечивая быстрый отклик и надёжное распознавание касания даже через толстые покрытия или в перчатках.
Основные характеристики
- Параллельное считывание: 12 встроенных АЦП, работающих одновременно
- MTCH3380P — поддержка датчиков:
- до 38 датчиков (режим self-capacitance)
- до 64 датчиков (режим mutual-capacitance)
- MTCH3240P — поддержка датчиков:
- до 24 датчиков (режим self-capacitance)
- до 32 датчиков (режим mutual-capacitance)
- Высокое отношение сигнал/шум (SNR) для надёжной работы в условиях электромагнитных помех
- Распознавание касания через толстые защитные покрытия
- Работа в перчатках
- Рабочая температура: до 105°C
- Функциональная безопасность: сертификация IEC/UL 60730 Class B
- Первые turnkey-контроллеры в портфеле Microchip с параллельным считыванием для кнопок, слайдеров и колёс
Параллельный опрос множества датчиков снижает рост времени сбора данных, характерный для интерфейсов с большим числом сенсоров, и помогает сохранять быстрый и отзывчивый отклик.
Целевые применения
- Бытовая техника (духовки, варочные панели, холодильники, стиральные машины)
- Уличное оборудование (паркоматы, киоски, зарядные станции EV)
- Промышленные HMI
- Интерфейсы для холодного климата и сложных условий эксплуатации
Источник: Electronics For You