Microchip Technology представила два ёмкостных контроллера касания — MTCH3380P и MTCH3240P — для человеко-машинных интерфейсов (HMI) без дисплея. Устройства поддерживают кнопки, слайдеры и колёса с параллельным считыванием, обеспечивая быстрый отклик и надёжное распознавание касания даже через толстые покрытия или в перчатках.

Microchip MTCH3380P и MTCH3240P — ёмкостные контроллеры касания

Основные характеристики

Параллельное считывание: 12 встроенных АЦП, работающих одновременно

12 встроенных АЦП, работающих одновременно MTCH3380P — поддержка датчиков: до 38 датчиков (режим self-capacitance) до 64 датчиков (режим mutual-capacitance)

MTCH3240P — поддержка датчиков: до 24 датчиков (режим self-capacitance) до 32 датчиков (режим mutual-capacitance)

Высокое отношение сигнал/шум (SNR) для надёжной работы в условиях электромагнитных помех

Распознавание касания через толстые защитные покрытия

Работа в перчатках

Рабочая температура: до 105°C

до 105°C Функциональная безопасность: сертификация IEC/UL 60730 Class B

сертификация IEC/UL 60730 Class B Первые turnkey-контроллеры в портфеле Microchip с параллельным считыванием для кнопок, слайдеров и колёс

Параллельный опрос множества датчиков снижает рост времени сбора данных, характерный для интерфейсов с большим числом сенсоров, и помогает сохранять быстрый и отзывчивый отклик.

Целевые применения

Бытовая техника (духовки, варочные панели, холодильники, стиральные машины)

Уличное оборудование (паркоматы, киоски, зарядные станции EV)

Промышленные HMI

Интерфейсы для холодного климата и сложных условий эксплуатации

Источник: Electronics For You