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Microchip MTCH3380P/MTCH3240P контроллеры касания для HMI без дисплея

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1 день назад

Microchip MTCH3380P и MTCH3240P — ёмкостные контроллеры касания для интерфейсов без дисплея

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Microchip Technology представила два ёмкостных контроллера касания — MTCH3380P и MTCH3240P — для человеко-машинных интерфейсов (HMI) без дисплея. Устройства поддерживают кнопки, слайдеры и колёса с параллельным считыванием, обеспечивая быстрый отклик и надёжное распознавание касания даже через толстые покрытия или в перчатках.

Microchip MTCH3380P and MTCH3240P capacitive touch controllers

Microchip MTCH3380P и MTCH3240P — ёмкостные контроллеры касания

Основные характеристики

  • Параллельное считывание: 12 встроенных АЦП, работающих одновременно
  • MTCH3380P — поддержка датчиков:
    • до 38 датчиков (режим self-capacitance)
    • до 64 датчиков (режим mutual-capacitance)
  • MTCH3240P — поддержка датчиков:
    • до 24 датчиков (режим self-capacitance)
    • до 32 датчиков (режим mutual-capacitance)
  • Высокое отношение сигнал/шум (SNR) для надёжной работы в условиях электромагнитных помех
  • Распознавание касания через толстые защитные покрытия
  • Работа в перчатках
  • Рабочая температура: до 105°C
  • Функциональная безопасность: сертификация IEC/UL 60730 Class B
  • Первые turnkey-контроллеры в портфеле Microchip с параллельным считыванием для кнопок, слайдеров и колёс

Параллельный опрос множества датчиков снижает рост времени сбора данных, характерный для интерфейсов с большим числом сенсоров, и помогает сохранять быстрый и отзывчивый отклик.

Целевые применения

  • Бытовая техника (духовки, варочные панели, холодильники, стиральные машины)
  • Уличное оборудование (паркоматы, киоски, зарядные станции EV)
  • Промышленные HMI
  • Интерфейсы для холодного климата и сложных условий эксплуатации

Источник: Electronics For You

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