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Weidmuller DURAmax компактный 24В DC UPS для промышленности

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1 день назад

Weidmuller DURAmax — компактный DC UPS для промышленной автоматизации

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Weidmuller представила DURAmax DC UPS — компактный источник бесперебойного питания 24 В, предназначенный для поддержания работы ПЛК, датчиков и другого оборудования промышленной автоматизации при пропадании сетевого питания. Устройство автоматически переключает нагрузку на батарею при снижении входного DC-напряжения, предотвращая внезапные остановки и простои производства.

Weidmuller DURAmax DC UPS

Weidmuller DURAmax — компактный 24В DC UPS

Основные характеристики

  • Выходное напряжение: 24 В DC
  • Токовые рейтинги: варианты 5 А, 10 А, 20 А и 40 А
  • Артикулы: 2934940000 (5А), 2934950000 (10А), 2934960000 (20А), 2934970000 (40А)
  • Автоматическое переключение на батарею при падении входного DC-напряжения
  • Конфигурация: интерфейс USB-C + программное обеспечение DURAmax DC UPS Manager (Windows)
  • Светодиодные индикаторы на передней панели (состояние, батарея, неисправности)
  • Дистанционное управление: 3 релейных + 3 транзисторных выхода
  • Циклическая проверка доступности батареи контроллером UPS
  • Температурный диапазон работы батареи (заряд/разряд): −15 °C…+50 °C
  • Отдельный управляющий вход для блокировки работы батареи
  • Температурно-компенсированный заряд батареи
  • Встроенная защита от глубокого разряда
  • Функция холодного пуска от батареи
  • Клеммы PUSH-IN с чёткой маркировкой
  • Совместимость с блоками питания Weidmuller PRO ECO II, PRO MAX, PRO TOP и батареями DURA ECO
  • Учёт требований кибербезопасности (включая EU Cyber Resilience Act)

Компактные размеры делают DURAmax DC UPS удобным решением для шкафов управления с ограниченным пространством, обеспечивая полноценное управление батареей, диагностику и удалённую сигнализацию.

Целевые применения

  • Машиностроение
  • Процессная автоматизация
  • Системы управления предприятиями
  • Промышленные шкафы управления, требующие бесперебойного питания 24 В DC

Источник: Electronics For You

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