1 день назад

Weidmuller представила DURAmax DC UPS — компактный источник бесперебойного питания 24 В, предназначенный для поддержания работы ПЛК, датчиков и другого оборудования промышленной автоматизации при пропадании сетевого питания. Устройство автоматически переключает нагрузку на батарею при снижении входного DC-напряжения, предотвращая внезапные остановки и простои производства.

Weidmuller DURAmax — компактный 24В DC UPS

Основные характеристики

Выходное напряжение: 24 В DC

24 В DC Токовые рейтинги: варианты 5 А, 10 А, 20 А и 40 А

варианты 5 А, 10 А, 20 А и 40 А Артикулы: 2934940000 (5А), 2934950000 (10А), 2934960000 (20А), 2934970000 (40А)

2934940000 (5А), 2934950000 (10А), 2934960000 (20А), 2934970000 (40А) Автоматическое переключение на батарею при падении входного DC-напряжения

Конфигурация: интерфейс USB-C + программное обеспечение DURAmax DC UPS Manager (Windows)

интерфейс USB-C + программное обеспечение DURAmax DC UPS Manager (Windows) Светодиодные индикаторы на передней панели (состояние, батарея, неисправности)

Дистанционное управление: 3 релейных + 3 транзисторных выхода

3 релейных + 3 транзисторных выхода Циклическая проверка доступности батареи контроллером UPS

Температурный диапазон работы батареи (заряд/разряд): −15 °C…+50 °C

−15 °C…+50 °C Отдельный управляющий вход для блокировки работы батареи

Температурно-компенсированный заряд батареи

Встроенная защита от глубокого разряда

Функция холодного пуска от батареи

Клеммы PUSH-IN с чёткой маркировкой

Совместимость с блоками питания Weidmuller PRO ECO II, PRO MAX, PRO TOP и батареями DURA ECO

Учёт требований кибербезопасности (включая EU Cyber Resilience Act)

Компактные размеры делают DURAmax DC UPS удобным решением для шкафов управления с ограниченным пространством, обеспечивая полноценное управление батареей, диагностику и удалённую сигнализацию.

Целевые применения

Машиностроение

Процессная автоматизация

Системы управления предприятиями

Промышленные шкафы управления, требующие бесперебойного питания 24 В DC

Источник: Electronics For You