Weidmuller представила DURAmax DC UPS — компактный источник бесперебойного питания 24 В, предназначенный для поддержания работы ПЛК, датчиков и другого оборудования промышленной автоматизации при пропадании сетевого питания. Устройство автоматически переключает нагрузку на батарею при снижении входного DC-напряжения, предотвращая внезапные остановки и простои производства.
Основные характеристики
- Выходное напряжение: 24 В DC
- Токовые рейтинги: варианты 5 А, 10 А, 20 А и 40 А
- Артикулы: 2934940000 (5А), 2934950000 (10А), 2934960000 (20А), 2934970000 (40А)
- Автоматическое переключение на батарею при падении входного DC-напряжения
- Конфигурация: интерфейс USB-C + программное обеспечение DURAmax DC UPS Manager (Windows)
- Светодиодные индикаторы на передней панели (состояние, батарея, неисправности)
- Дистанционное управление: 3 релейных + 3 транзисторных выхода
- Циклическая проверка доступности батареи контроллером UPS
- Температурный диапазон работы батареи (заряд/разряд): −15 °C…+50 °C
- Отдельный управляющий вход для блокировки работы батареи
- Температурно-компенсированный заряд батареи
- Встроенная защита от глубокого разряда
- Функция холодного пуска от батареи
- Клеммы PUSH-IN с чёткой маркировкой
- Совместимость с блоками питания Weidmuller PRO ECO II, PRO MAX, PRO TOP и батареями DURA ECO
- Учёт требований кибербезопасности (включая EU Cyber Resilience Act)
Компактные размеры делают DURAmax DC UPS удобным решением для шкафов управления с ограниченным пространством, обеспечивая полноценное управление батареей, диагностику и удалённую сигнализацию.
Целевые применения
- Машиностроение
- Процессная автоматизация
- Системы управления предприятиями
- Промышленные шкафы управления, требующие бесперебойного питания 24 В DC
Источник: Electronics For You