Littelfuse представила серию AK-FL FlatSuppressX — аксиальные TVS-диоды, предназначенные для высоковольтных DC-систем питания авиации и eVTOL. Устройства используют технологию FlatSuppressX, которая обеспечивает почти постоянное низкое напряжение ограничения при мощных импульсах перенапряжения, защищая чувствительные полупроводниковые компоненты.
Основные характеристики
- Технология: FlatSuppressX с характеристикой foldback/snapback
- Поддержка напряжения: архитектуры 270–800 В DC
- Импульсный ток: 6 кА, 8 кА и 10 кА (импульс 8/20 мкс)
- Ограничение: почти постоянное низкое напряжение ограничения (не растёт существенно с ростом тока)
- Скрининг: 100% тестирование по MIL-STD-750 (визуальный контроль, импульсные испытания, термоциклирование, HTRB)
- Корпус: аксиальный
- Безгалогенные, соответствуют RoHS, выводы Pb-free E4
- Поддержка пайки оплавлением и волной
- Снижает риск latch-up в SSPC и других высоковольтных полупроводниках
В отличие от обычных TVS-диодов, у которых напряжение ограничения растёт с увеличением импульсного тока, FlatSuppressX поддерживает стабильно низкий уровень ограничения. Это даёт возможность применять полупроводники с меньшим номинальным напряжением при сохранении надёжной защиты.
Целевые применения
- Силовые системы аэрокосмической и оборонной техники
- Схемы Solid-State Power Controller (SSPC)
- Платформы eVTOL
- Электрические системы самолётов нового поколения
- Высоконадёжные DC-шины авионики
Источник: Electronics For You