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Littelfuse FlatSuppressX TVS-диоды для авиационного питания

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1 день назад

Littelfuse AK-FL Series — TVS-диоды с плоским ограничением для авиационных систем питания

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Littelfuse представила серию AK-FL FlatSuppressX — аксиальные TVS-диоды, предназначенные для высоковольтных DC-систем питания авиации и eVTOL. Устройства используют технологию FlatSuppressX, которая обеспечивает почти постоянное низкое напряжение ограничения при мощных импульсах перенапряжения, защищая чувствительные полупроводниковые компоненты.

Littelfuse AK-FL FlatSuppressX TVS diodes

Littelfuse AK-FL Series FlatSuppressX — TVS-диоды с плоским ограничением

Основные характеристики

  • Технология: FlatSuppressX с характеристикой foldback/snapback
  • Поддержка напряжения: архитектуры 270–800 В DC
  • Импульсный ток: 6 кА, 8 кА и 10 кА (импульс 8/20 мкс)
  • Ограничение: почти постоянное низкое напряжение ограничения (не растёт существенно с ростом тока)
  • Скрининг: 100% тестирование по MIL-STD-750 (визуальный контроль, импульсные испытания, термоциклирование, HTRB)
  • Корпус: аксиальный
  • Безгалогенные, соответствуют RoHS, выводы Pb-free E4
  • Поддержка пайки оплавлением и волной
  • Снижает риск latch-up в SSPC и других высоковольтных полупроводниках

В отличие от обычных TVS-диодов, у которых напряжение ограничения растёт с увеличением импульсного тока, FlatSuppressX поддерживает стабильно низкий уровень ограничения. Это даёт возможность применять полупроводники с меньшим номинальным напряжением при сохранении надёжной защиты.

Целевые применения

  • Силовые системы аэрокосмической и оборонной техники
  • Схемы Solid-State Power Controller (SSPC)
  • Платформы eVTOL
  • Электрические системы самолётов нового поколения
  • Высоконадёжные DC-шины авионики

Источник: Electronics For You

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