1 день назад

Littelfuse представила серию AK-FL FlatSuppressX — аксиальные TVS-диоды, предназначенные для высоковольтных DC-систем питания авиации и eVTOL. Устройства используют технологию FlatSuppressX, которая обеспечивает почти постоянное низкое напряжение ограничения при мощных импульсах перенапряжения, защищая чувствительные полупроводниковые компоненты.

Littelfuse AK-FL Series FlatSuppressX — TVS-диоды с плоским ограничением

Основные характеристики

Технология: FlatSuppressX с характеристикой foldback/snapback

FlatSuppressX с характеристикой foldback/snapback Поддержка напряжения: архитектуры 270–800 В DC

архитектуры 270–800 В DC Импульсный ток: 6 кА, 8 кА и 10 кА (импульс 8/20 мкс)

6 кА, 8 кА и 10 кА (импульс 8/20 мкс) Ограничение: почти постоянное низкое напряжение ограничения (не растёт существенно с ростом тока)

почти постоянное низкое напряжение ограничения (не растёт существенно с ростом тока) Скрининг: 100% тестирование по MIL-STD-750 (визуальный контроль, импульсные испытания, термоциклирование, HTRB)

100% тестирование по MIL-STD-750 (визуальный контроль, импульсные испытания, термоциклирование, HTRB) Корпус: аксиальный

аксиальный Безгалогенные, соответствуют RoHS, выводы Pb-free E4

Поддержка пайки оплавлением и волной

Снижает риск latch-up в SSPC и других высоковольтных полупроводниках

В отличие от обычных TVS-диодов, у которых напряжение ограничения растёт с увеличением импульсного тока, FlatSuppressX поддерживает стабильно низкий уровень ограничения. Это даёт возможность применять полупроводники с меньшим номинальным напряжением при сохранении надёжной защиты.

Целевые применения

Силовые системы аэрокосмической и оборонной техники

Схемы Solid-State Power Controller (SSPC)

Платформы eVTOL

Электрические системы самолётов нового поколения

Высоконадёжные DC-шины авионики

Источник: Electronics For You