Nuvoton Technology начинает поставки образцов KA85010UA — микросхемы мониторинга батареи на 26 ячеек со встроенной электрохимической импедансной спектроскопией (EIS). Устройство позволяет диагностировать деградацию батареи, оценивать состояние здоровья (SOH), прогнозировать ресурс и выявлять аномалии без использования лабораторного оборудования.
Основные характеристики
- Количество ячеек: до 26
- Ключевая функция: встроенная электрохимическая импедансная спектроскопия (EIS)
- Метод измерения: EIS на основе индуктивности (два FET + индуктор)
- Тепловое преимущество: снижение нагрева платы примерно на 93% по сравнению с резистивным методом EIS
- Поддержка диагностики деградации и оценки SOH
- Прогноз ресурса и раннее обнаружение аномалий
- Измерения возможны во время работы, зарядки и покоя батареи
- Высокая корреляция с результатами специализированного EIS-оборудования и методом IEC 62620
- Результаты совместных исследований с AIST Group опубликованы в IEEE
Индуктивный метод использует энергию, запасённую в индукторе, для формирования переменного измерительного тока, что исключает значительный нагрев, характерный для пропускания больших токов через резистор. Примеры тестов: пакет 72 В с наложенным током 1,5 А и пакет 60 В с током 0,7 А.
Целевые применения
- Автомобильные аккумуляторные батареи
- Системы накопления энергии (ESS)
- Системы управления батареями, требующие расширенной диагностики состояния ячеек
Встраивание EIS непосредственно в микросхему мониторинга позволяет выполнять непрерывную оценку состояния ячеек внутри системы без применения специализированных внешних приборов.
Источник: Electronics For You