Nuvoton Technology начинает поставки образцов KA85010UA — микросхемы мониторинга батареи на 26 ячеек со встроенной электрохимической импедансной спектроскопией (EIS). Устройство позволяет диагностировать деградацию батареи, оценивать состояние здоровья (SOH), прогнозировать ресурс и выявлять аномалии без использования лабораторного оборудования.

Nuvoton KA85010UA — 26-элементная микросхема мониторинга батареи с EIS

Основные характеристики

Количество ячеек: до 26

до 26 Ключевая функция: встроенная электрохимическая импедансная спектроскопия (EIS)

встроенная электрохимическая импедансная спектроскопия (EIS) Метод измерения: EIS на основе индуктивности (два FET + индуктор)

EIS на основе индуктивности (два FET + индуктор) Тепловое преимущество: снижение нагрева платы примерно на 93% по сравнению с резистивным методом EIS

снижение нагрева платы примерно на по сравнению с резистивным методом EIS Поддержка диагностики деградации и оценки SOH

Прогноз ресурса и раннее обнаружение аномалий

Измерения возможны во время работы, зарядки и покоя батареи

Высокая корреляция с результатами специализированного EIS-оборудования и методом IEC 62620

Результаты совместных исследований с AIST Group опубликованы в IEEE

Индуктивный метод использует энергию, запасённую в индукторе, для формирования переменного измерительного тока, что исключает значительный нагрев, характерный для пропускания больших токов через резистор. Примеры тестов: пакет 72 В с наложенным током 1,5 А и пакет 60 В с током 0,7 А.

Целевые применения

Автомобильные аккумуляторные батареи

Системы накопления энергии (ESS)

Системы управления батареями, требующие расширенной диагностики состояния ячеек

Встраивание EIS непосредственно в микросхему мониторинга позволяет выполнять непрерывную оценку состояния ячеек внутри системы без применения специализированных внешних приборов.

Источник: Electronics For You