на главную
Карта сайта
English version
Вы читаете:

Nuvoton KA85010UA 26-элементная IC с встроенным EIS

RadioRadar - Радиоэлектроника, даташиты, схемы
Новости электроники
ГлавнаяНовостиНовости электроники
14 часов назад

Nuvoton KA85010UA — микросхема мониторинга батареи с EIS для оценки состояния ячеек

Оглавление

Nuvoton Technology начинает поставки образцов KA85010UA — микросхемы мониторинга батареи на 26 ячеек со встроенной электрохимической импедансной спектроскопией (EIS). Устройство позволяет диагностировать деградацию батареи, оценивать состояние здоровья (SOH), прогнозировать ресурс и выявлять аномалии без использования лабораторного оборудования.

Nuvoton KA85010UA battery monitoring IC with EIS

Nuvoton KA85010UA — 26-элементная микросхема мониторинга батареи с EIS

Основные характеристики

  • Количество ячеек: до 26
  • Ключевая функция: встроенная электрохимическая импедансная спектроскопия (EIS)
  • Метод измерения: EIS на основе индуктивности (два FET + индуктор)
  • Тепловое преимущество: снижение нагрева платы примерно на 93% по сравнению с резистивным методом EIS
  • Поддержка диагностики деградации и оценки SOH
  • Прогноз ресурса и раннее обнаружение аномалий
  • Измерения возможны во время работы, зарядки и покоя батареи
  • Высокая корреляция с результатами специализированного EIS-оборудования и методом IEC 62620
  • Результаты совместных исследований с AIST Group опубликованы в IEEE

Индуктивный метод использует энергию, запасённую в индукторе, для формирования переменного измерительного тока, что исключает значительный нагрев, характерный для пропускания больших токов через резистор. Примеры тестов: пакет 72 В с наложенным током 1,5 А и пакет 60 В с током 0,7 А.

Целевые применения

  • Автомобильные аккумуляторные батареи
  • Системы накопления энергии (ESS)
  • Системы управления батареями, требующие расширенной диагностики состояния ячеек

Встраивание EIS непосредственно в микросхему мониторинга позволяет выполнять непрерывную оценку состояния ячеек внутри системы без применения специализированных внешних приборов.

Источник:  Electronics For You

Оглавление

Предыдущая
Все за текущий день