1 день назад

Keysight Technologies представила аналоговый генератор сигналов SG6311A класса Pro XG7. Прибор объединяет два полностью независимых источника до 20 ГГц в компактном корпусе 2U, позволяя увеличить возможности тестирования без расширения места в стойке и обеспечивая чистые стимулирующие сигналы.

Keysight SG6311A — двухканальный аналоговый генератор сигналов 20 ГГц

Основные характеристики

Диапазон частот: до 20 ГГц

до 20 ГГц Каналы: два полностью независимых конфигурируемых тракта

два полностью независимых конфигурируемых тракта Форм-фактор: компактный корпус 2U для монтажа в стойку

компактный корпус 2U для монтажа в стойку Фазовый шум: −135 дБн/Гц на 10 ГГц (отстройка 10 кГц)

−135 дБн/Гц на 10 ГГц (отстройка 10 кГц) Шум амплитудной модуляции: −150 дБн/Гц на 10 ГГц (отстройка 10 кГц)

−150 дБн/Гц на 10 ГГц (отстройка 10 кГц) Шум широкой полосы: −166 дБн/Гц на 10 ГГц

−166 дБн/Гц на 10 ГГц Калиброванная выходная мощность: до +22 дБм

до +22 дБм Архитектура: гибридная с программным переключением режимов

гибридная с программным переключением режимов Управление: полная поддержка SCPI для автоматизации

полная поддержка SCPI для автоматизации Разъёмы и настройки задней панели совместимы с приборами предыдущего поколения

Низкий уровень шумов помогает различать тонкие особенности поведения устройства на фоне артефактов источника, а двухканальная архитектура позволяет одновременно генерировать независимые сигналы из одного прибора.

Целевые применения

Аэрокосмические и оборонные испытания

Перспективные системы беспроводной связи

Разработка высокоскоростных цифровых систем

Характеризация устройств, требующая чистого RF-стимула

Объединение двух высокопроизводительных источников в одном корпусе 2U расширяет измерительные возможности при сохранении существующей конфигурации стойки и рабочих процессов автоматизации.

Источник: Electronics For You