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Keysight SG6311A двухканальный 20 ГГц генератор сигналов

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1 день назад

Keysight SG6311A — двухканальный аналоговый генератор сигналов для расширенного тестирования устройств

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Keysight Technologies представила аналоговый генератор сигналов SG6311A класса Pro XG7. Прибор объединяет два полностью независимых источника до 20 ГГц в компактном корпусе 2U, позволяя увеличить возможности тестирования без расширения места в стойке и обеспечивая чистые стимулирующие сигналы.

Keysight SG6311A dual-channel signal generator

Keysight SG6311A — двухканальный аналоговый генератор сигналов 20 ГГц

Основные характеристики

  • Диапазон частот: до 20 ГГц
  • Каналы: два полностью независимых конфигурируемых тракта
  • Форм-фактор: компактный корпус 2U для монтажа в стойку
  • Фазовый шум: −135 дБн/Гц на 10 ГГц (отстройка 10 кГц)
  • Шум амплитудной модуляции: −150 дБн/Гц на 10 ГГц (отстройка 10 кГц)
  • Шум широкой полосы: −166 дБн/Гц на 10 ГГц
  • Калиброванная выходная мощность: до +22 дБм
  • Архитектура: гибридная с программным переключением режимов
  • Управление: полная поддержка SCPI для автоматизации
  • Разъёмы и настройки задней панели совместимы с приборами предыдущего поколения

Низкий уровень шумов помогает различать тонкие особенности поведения устройства на фоне артефактов источника, а двухканальная архитектура позволяет одновременно генерировать независимые сигналы из одного прибора.

Целевые применения

  • Аэрокосмические и оборонные испытания
  • Перспективные системы беспроводной связи
  • Разработка высокоскоростных цифровых систем
  • Характеризация устройств, требующая чистого RF-стимула

Объединение двух высокопроизводительных источников в одном корпусе 2U расширяет измерительные возможности при сохранении существующей конфигурации стойки и рабочих процессов автоматизации.

Источник:  Electronics For You

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