Keysight Technologies представила аналоговый генератор сигналов SG6311A класса Pro XG7. Прибор объединяет два полностью независимых источника до 20 ГГц в компактном корпусе 2U, позволяя увеличить возможности тестирования без расширения места в стойке и обеспечивая чистые стимулирующие сигналы.
Основные характеристики
- Диапазон частот: до 20 ГГц
- Каналы: два полностью независимых конфигурируемых тракта
- Форм-фактор: компактный корпус 2U для монтажа в стойку
- Фазовый шум: −135 дБн/Гц на 10 ГГц (отстройка 10 кГц)
- Шум амплитудной модуляции: −150 дБн/Гц на 10 ГГц (отстройка 10 кГц)
- Шум широкой полосы: −166 дБн/Гц на 10 ГГц
- Калиброванная выходная мощность: до +22 дБм
- Архитектура: гибридная с программным переключением режимов
- Управление: полная поддержка SCPI для автоматизации
- Разъёмы и настройки задней панели совместимы с приборами предыдущего поколения
Низкий уровень шумов помогает различать тонкие особенности поведения устройства на фоне артефактов источника, а двухканальная архитектура позволяет одновременно генерировать независимые сигналы из одного прибора.
Целевые применения
- Аэрокосмические и оборонные испытания
- Перспективные системы беспроводной связи
- Разработка высокоскоростных цифровых систем
- Характеризация устройств, требующая чистого RF-стимула
Объединение двух высокопроизводительных источников в одном корпусе 2U расширяет измерительные возможности при сохранении существующей конфигурации стойки и рабочих процессов автоматизации.
Источник: Electronics For You