SV Microwave представила систему RF-интерконнектов SMPM Mini-D для высокоплотных соединений «плата–плата». Компактный интерфейс объединяет восемь RF-каналов в одном разъёме, позволяя увеличить количество соединений без выделения отдельных посадочных мест под каждый коннектор на плотно заполненных платах.

SV Microwave SMPM Mini-D — восьмипортовый RF-интерконнект

Основные характеристики

Количество каналов: 8 RF-портов в одном компактном интерфейсе

8 RF-портов в одном компактном интерфейсе Диапазон частот: до 40 ГГц

до 40 ГГц Тип интерфейса: SMPM RF в сочетании с компактным форм-фактором D-sub

SMPM RF в сочетании с компактным форм-фактором D-sub Тип соединения: push-on (нажимной) для упрощённого сопряжения

push-on (нажимной) для упрощённого сопряжения Состав системы: Восьмипортовая групповая RF-кабельная сборка Две ответные части для установки на плату

Варианты монтажа на плату: Поверхностный монтаж (SMT) Edge-launch (торцевой)

Компактная конструкция, оптимизированная для плотных RF-компоновок

Объединение восьми высокочастотных каналов в одном компактном интерконнекте позволяет экономить место на плате, упрощать разводку кабелей и оставлять больше пространства для других компонентов в системах с жёсткими габаритными ограничениями.

Целевые применения

Военная и аэрокосмическая техника

Измерительные приборы и тестовое оборудование

Высокоплотные RF-модули

Передача RF-сигналов между платами в компактных системах

Источник: Electronics For You