SV Microwave представила систему RF-интерконнектов SMPM Mini-D для высокоплотных соединений «плата–плата». Компактный интерфейс объединяет восемь RF-каналов в одном разъёме, позволяя увеличить количество соединений без выделения отдельных посадочных мест под каждый коннектор на плотно заполненных платах.
Основные характеристики
- Количество каналов: 8 RF-портов в одном компактном интерфейсе
- Диапазон частот: до 40 ГГц
- Тип интерфейса: SMPM RF в сочетании с компактным форм-фактором D-sub
- Тип соединения: push-on (нажимной) для упрощённого сопряжения
- Состав системы:
- Восьмипортовая групповая RF-кабельная сборка
- Две ответные части для установки на плату
- Варианты монтажа на плату:
- Поверхностный монтаж (SMT)
- Edge-launch (торцевой)
- Компактная конструкция, оптимизированная для плотных RF-компоновок
Объединение восьми высокочастотных каналов в одном компактном интерконнекте позволяет экономить место на плате, упрощать разводку кабелей и оставлять больше пространства для других компонентов в системах с жёсткими габаритными ограничениями.
Целевые применения
- Военная и аэрокосмическая техника
- Измерительные приборы и тестовое оборудование
- Высокоплотные RF-модули
- Передача RF-сигналов между платами в компактных системах
Источник: Electronics For You