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SV Microwave SMPM Mini-D 8-канальный RF-интерконнект до 40 ГГц

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1 день назад

SV Microwave SMPM Mini-D — компактный RF-интерконнект на восемь каналов

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SV Microwave представила систему RF-интерконнектов SMPM Mini-D для высокоплотных соединений «плата–плата». Компактный интерфейс объединяет восемь RF-каналов в одном разъёме, позволяя увеличить количество соединений без выделения отдельных посадочных мест под каждый коннектор на плотно заполненных платах.

SV Microwave SMPM Mini-D RF interconnect

SV Microwave SMPM Mini-D — восьмипортовый RF-интерконнект

Основные характеристики

  • Количество каналов: 8 RF-портов в одном компактном интерфейсе
  • Диапазон частот: до 40 ГГц
  • Тип интерфейса: SMPM RF в сочетании с компактным форм-фактором D-sub
  • Тип соединения: push-on (нажимной) для упрощённого сопряжения
  • Состав системы:
    • Восьмипортовая групповая RF-кабельная сборка
    • Две ответные части для установки на плату
  • Варианты монтажа на плату:
    • Поверхностный монтаж (SMT)
    • Edge-launch (торцевой)
  • Компактная конструкция, оптимизированная для плотных RF-компоновок

Объединение восьми высокочастотных каналов в одном компактном интерконнекте позволяет экономить место на плате, упрощать разводку кабелей и оставлять больше пространства для других компонентов в системах с жёсткими габаритными ограничениями.

Целевые применения

  • Военная и аэрокосмическая техника
  • Измерительные приборы и тестовое оборудование
  • Высокоплотные RF-модули
  • Передача RF-сигналов между платами в компактных системах

Источник: Electronics For You

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