на главную
Карта сайта
English version
Вы читаете:

Keysight двухканальный 20 ГГц генератор сигналов в корпусе 2U

RadioRadar - Радиоэлектроника, даташиты, схемы
Новости электроники
ГлавнаяНовостиНовости электроники
21 час назад

Keysight Dual-Channel генератор сигналов удваивает возможности тестирования в том же пространстве стойки

Оглавление

Keysight представила двухканальный аналоговый генератор сигналов, который объединяет два независимых источника до 20 ГГц в одном корпусе высотой 2U. Прибор класса PSG XG7 позволяет инженерам создавать несколько тестовых условий без добавления дополнительного оборудования и расширения места в стойке.

Keysight dual-channel analog signal generator

Keysight двухканальный аналоговый генератор сигналов 20 ГГц в форм-факторе 2U

Основные характеристики

  • Архитектура: два независимых канала в одном приборе
  • Диапазон частот: до 20 ГГц на канал
  • Форм-фактор: компактный корпус 2U
  • Фазовый шум: −135 дБн/Гц на 10 ГГц (отстройка 10 кГц)
  • Шум амплитудной модуляции: −150 дБн/Гц на 10 ГГц (отстройка 10 кГц)
  • Шум широкой полосы: −166 дБн/Гц на 10 ГГц
  • Калиброванная выходная мощность: до +22 дБм
  • Архитектура: гибридная с программным переключением режимов
  • Поддержка SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments)
  • Разъёмы и настройки задней панели совместимы с приборами предыдущего поколения

Объединение двух высокопроизводительных источников в одном корпусе позволяет фактически удвоить возможности тестирования сигналов при сохранении чистоты сигнала и существующей конфигурации стойки.

Целевые применения

  • Аэрокосмические и оборонные испытания
  • Системы перспективной беспроводной связи
  • Высокоскоростное цифровое тестирование
  • Сложные многосигнальные тестовые стенды, требующие высокой чистоты сигнала

Прибор даёт возможность создавать независимые тестовые условия из одного устройства, сокращая количество оборудования и занимаемое место в стойке при сохранении низкого уровня шумов, необходимого для точных измерений на высоких частотах.

Источник: Electronics For You

Оглавление

Предыдущая
Все за текущий день