Keysight представила двухканальный аналоговый генератор сигналов, который объединяет два независимых источника до 20 ГГц в одном корпусе высотой 2U. Прибор класса PSG XG7 позволяет инженерам создавать несколько тестовых условий без добавления дополнительного оборудования и расширения места в стойке.
Основные характеристики
- Архитектура: два независимых канала в одном приборе
- Диапазон частот: до 20 ГГц на канал
- Форм-фактор: компактный корпус 2U
- Фазовый шум: −135 дБн/Гц на 10 ГГц (отстройка 10 кГц)
- Шум амплитудной модуляции: −150 дБн/Гц на 10 ГГц (отстройка 10 кГц)
- Шум широкой полосы: −166 дБн/Гц на 10 ГГц
- Калиброванная выходная мощность: до +22 дБм
- Архитектура: гибридная с программным переключением режимов
- Поддержка SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments)
- Разъёмы и настройки задней панели совместимы с приборами предыдущего поколения
Объединение двух высокопроизводительных источников в одном корпусе позволяет фактически удвоить возможности тестирования сигналов при сохранении чистоты сигнала и существующей конфигурации стойки.
Целевые применения
- Аэрокосмические и оборонные испытания
- Системы перспективной беспроводной связи
- Высокоскоростное цифровое тестирование
- Сложные многосигнальные тестовые стенды, требующие высокой чистоты сигнала
Прибор даёт возможность создавать независимые тестовые условия из одного устройства, сокращая количество оборудования и занимаемое место в стойке при сохранении низкого уровня шумов, необходимого для точных измерений на высоких частотах.
Источник: Electronics For You