Keysight представила двухканальный аналоговый генератор сигналов, который объединяет два независимых источника до 20 ГГц в одном корпусе высотой 2U. Прибор класса PSG XG7 позволяет инженерам создавать несколько тестовых условий без добавления дополнительного оборудования и расширения места в стойке.

Keysight двухканальный аналоговый генератор сигналов 20 ГГц в форм-факторе 2U

Основные характеристики

Архитектура: два независимых канала в одном приборе

два независимых канала в одном приборе Диапазон частот: до 20 ГГц на канал

до 20 ГГц на канал Форм-фактор: компактный корпус 2U

компактный корпус 2U Фазовый шум: −135 дБн/Гц на 10 ГГц (отстройка 10 кГц)

−135 дБн/Гц на 10 ГГц (отстройка 10 кГц) Шум амплитудной модуляции: −150 дБн/Гц на 10 ГГц (отстройка 10 кГц)

−150 дБн/Гц на 10 ГГц (отстройка 10 кГц) Шум широкой полосы: −166 дБн/Гц на 10 ГГц

−166 дБн/Гц на 10 ГГц Калиброванная выходная мощность: до +22 дБм

до +22 дБм Архитектура: гибридная с программным переключением режимов

гибридная с программным переключением режимов Поддержка SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments)

Разъёмы и настройки задней панели совместимы с приборами предыдущего поколения

Объединение двух высокопроизводительных источников в одном корпусе позволяет фактически удвоить возможности тестирования сигналов при сохранении чистоты сигнала и существующей конфигурации стойки.

Целевые применения

Аэрокосмические и оборонные испытания

Системы перспективной беспроводной связи

Высокоскоростное цифровое тестирование

Сложные многосигнальные тестовые стенды, требующие высокой чистоты сигнала

Прибор даёт возможность создавать независимые тестовые условия из одного устройства, сокращая количество оборудования и занимаемое место в стойке при сохранении низкого уровня шумов, необходимого для точных измерений на высоких частотах.

Источник: Electronics For You