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Vishay D2TO35S силовой резистор с top-side cooling

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17 часов назад

Vishay Sfernice D2TO35S — силовой резистор с охлаждением с верхней стороны

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Vishay Intertechnology представила Vishay Sfernice D2TO35S — автомобильный толстоплёночный силовой резистор с охлаждением с верхней стороны корпуса. Тепло отводится непосредственно на радиатор, установленный сверху, что значительно снижает тепловую нагрузку на печатную плату.

Vishay Sfernice D2TO35S power resistor

Vishay Sfernice D2TO35S — силовой резистор с top-side cooling в корпусе TO-263

Основные характеристики

  • Рассеиваемая мощность: до 35 Вт при 25 °C (в указанных условиях)
  • Способ охлаждения: top-side cooling — тепло передаётся напрямую на внешний радиатор
  • Преимущество по мощности: до 9 раз выше рассеиваемая мощность по сравнению со стандартными SMD-резисторами при использовании радиатора
  • Корпус: TO-263 (D²PAK)
  • Диапазон сопротивлений: 4,7 Ом – 550 кОм
  • Точность: до ±1%
  • Тепловое сопротивление: 4,28 °C/Вт
  • ТКС: до ±150 ppm/°C
  • Рабочий температурный диапазон: −55 °C…+175 °C
  • Конструкция: безындуктивная
  • Автомобильное исполнение
  • Соответствие RoHS
  • Стойкость к пайке оплавлением: до 270 °C в течение 10 с

Отвод тепла от платы позволяет либо увеличить рассеиваемую мощность в том же посадочном месте, либо уменьшить занимаемую площадь при сохранении требуемой мощности. Снижение температуры PCB также уменьшает тепловой стресс на соседние компоненты.

Целевые применения

  • Автомобильные силовые цепи с высокой рассеиваемой мощностью
  • Системы с жёсткими ограничениями по площади платы
  • Схемы с быстрыми переходными процессами (благодаря безындуктивной конструкции)
  • Применения, где критичны тепловой режим и целостность сигнала

Источник:  Electronics For You

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