Vishay Intertechnology представила Vishay Sfernice D2TO35S — автомобильный толстоплёночный силовой резистор с охлаждением с верхней стороны корпуса. Тепло отводится непосредственно на радиатор, установленный сверху, что значительно снижает тепловую нагрузку на печатную плату.
Основные характеристики
- Рассеиваемая мощность: до 35 Вт при 25 °C (в указанных условиях)
- Способ охлаждения: top-side cooling — тепло передаётся напрямую на внешний радиатор
- Преимущество по мощности: до 9 раз выше рассеиваемая мощность по сравнению со стандартными SMD-резисторами при использовании радиатора
- Корпус: TO-263 (D²PAK)
- Диапазон сопротивлений: 4,7 Ом – 550 кОм
- Точность: до ±1%
- Тепловое сопротивление: 4,28 °C/Вт
- ТКС: до ±150 ppm/°C
- Рабочий температурный диапазон: −55 °C…+175 °C
- Конструкция: безындуктивная
- Автомобильное исполнение
- Соответствие RoHS
- Стойкость к пайке оплавлением: до 270 °C в течение 10 с
Отвод тепла от платы позволяет либо увеличить рассеиваемую мощность в том же посадочном месте, либо уменьшить занимаемую площадь при сохранении требуемой мощности. Снижение температуры PCB также уменьшает тепловой стресс на соседние компоненты.
Целевые применения
- Автомобильные силовые цепи с высокой рассеиваемой мощностью
- Системы с жёсткими ограничениями по площади платы
- Схемы с быстрыми переходными процессами (благодаря безындуктивной конструкции)
- Применения, где критичны тепловой режим и целостность сигнала
Источник: Electronics For You