Vishay Intertechnology представила Vishay Sfernice D2TO35S — автомобильный толстоплёночный силовой резистор с охлаждением с верхней стороны корпуса. Тепло отводится непосредственно на радиатор, установленный сверху, что значительно снижает тепловую нагрузку на печатную плату.

Vishay Sfernice D2TO35S — силовой резистор с top-side cooling в корпусе TO-263

Основные характеристики

Рассеиваемая мощность: до 35 Вт при 25 °C (в указанных условиях)

до 35 Вт при 25 °C (в указанных условиях) Способ охлаждения: top-side cooling — тепло передаётся напрямую на внешний радиатор

top-side cooling — тепло передаётся напрямую на внешний радиатор Преимущество по мощности: до 9 раз выше рассеиваемая мощность по сравнению со стандартными SMD-резисторами при использовании радиатора

до 9 раз выше рассеиваемая мощность по сравнению со стандартными SMD-резисторами при использовании радиатора Корпус: TO-263 (D²PAK)

TO-263 (D²PAK) Диапазон сопротивлений: 4,7 Ом – 550 кОм

4,7 Ом – 550 кОм Точность: до ±1%

до ±1% Тепловое сопротивление: 4,28 °C/Вт

4,28 °C/Вт ТКС: до ±150 ppm/°C

до ±150 ppm/°C Рабочий температурный диапазон: −55 °C…+175 °C

−55 °C…+175 °C Конструкция: безындуктивная

безындуктивная Автомобильное исполнение

Соответствие RoHS

Стойкость к пайке оплавлением: до 270 °C в течение 10 с

Отвод тепла от платы позволяет либо увеличить рассеиваемую мощность в том же посадочном месте, либо уменьшить занимаемую площадь при сохранении требуемой мощности. Снижение температуры PCB также уменьшает тепловой стресс на соседние компоненты.

Целевые применения

Автомобильные силовые цепи с высокой рассеиваемой мощностью

Системы с жёсткими ограничениями по площади платы

Схемы с быстрыми переходными процессами (благодаря безындуктивной конструкции)

Применения, где критичны тепловой режим и целостность сигнала

Источник: Electronics For You