1 день назад

Diodes Incorporated представила новое семейство автомобильных Field-Plated Super Barrier Rectifiers (SBRFP). Устройства сочетают сверхнизкое прямое падение напряжения, малый обратный ток утечки и высокую стойкость к лавинному пробою, повышая эффективность и надёжность в жёстких автомобильных условиях.

Diodes Field-Plated Super Barrier Rectifiers (SBRFP) для автомобильной электроники

Основные характеристики

Технология: фирменная field-plated Super Barrier Rectifier (SBR) на базе MOS-процесса

фирменная field-plated Super Barrier Rectifier (SBR) на базе MOS-процесса Токовые рейтинги: 2 А, 3 А и 8 А

2 А, 3 А и 8 А Флагманская модель: SBRFP8A60P5Q — максимальное прямое падение напряжения всего 0,55 В при 8 А

SBRFP8A60P5Q — максимальное прямое падение напряжения всего Низкий обратный ток утечки: SBRFP2M60P1Q: макс. 12 мкА SBRFP3M60SAFQ: макс. 7 мкА

Лавинная энергия: до 145 мДж (в 5–10 раз выше, чем у обычных Schottky-диодов)

до (в 5–10 раз выше, чем у обычных Schottky-диодов) Максимальная температура перехода: 175°C

175°C Рабочий температурный диапазон: −55°C…+175°C

−55°C…+175°C Корпуса: PowerDI123, PowerDI5 и SMAF

PowerDI123, PowerDI5 и SMAF Автомобильная квалификация для работы в условиях сильных переходных процессов

Прямая замена Schottky- и PN-выпрямителей

Field-plated SBR-структура обеспечивает редкое сочетание низких потерь проводимости, малого тока утечки при высокой температуре и высокой устойчивости к импульсным перегрузкам.

Целевые применения

DC-DC преобразователи

Защита от обратной полярности

Схемы зарядки аккумуляторов

Автомобильное светодиодное освещение

Системы управления трансмиссией

В начальную линейку входят SBRFP2M60P1Q, SBRFP2M60SAFQ, SBRFP3M60SAFQ и SBRFP8A60P5Q.

Источник: Electronics For You