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Diodes автомобильные Field-Plated SBR-выпрямители

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1 день назад

Diodes Field-Plated SBR-выпрямители для автомобильной электроники

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Diodes Incorporated представила новое семейство автомобильных Field-Plated Super Barrier Rectifiers (SBRFP). Устройства сочетают сверхнизкое прямое падение напряжения, малый обратный ток утечки и высокую стойкость к лавинному пробою, повышая эффективность и надёжность в жёстких автомобильных условиях.

Diodes Field-Plated SBR Rectifiers

Diodes Field-Plated Super Barrier Rectifiers (SBRFP) для автомобильной электроники

Основные характеристики

  • Технология: фирменная field-plated Super Barrier Rectifier (SBR) на базе MOS-процесса
  • Токовые рейтинги: 2 А, 3 А и 8 А
  • Флагманская модель: SBRFP8A60P5Q — максимальное прямое падение напряжения всего 0,55 В при 8 А
  • Низкий обратный ток утечки:
    • SBRFP2M60P1Q: макс. 12 мкА
    • SBRFP3M60SAFQ: макс. 7 мкА
  • Лавинная энергия: до 145 мДж (в 5–10 раз выше, чем у обычных Schottky-диодов)
  • Максимальная температура перехода: 175°C
  • Рабочий температурный диапазон: −55°C…+175°C
  • Корпуса: PowerDI123, PowerDI5 и SMAF
  • Автомобильная квалификация для работы в условиях сильных переходных процессов
  • Прямая замена Schottky- и PN-выпрямителей

Field-plated SBR-структура обеспечивает редкое сочетание низких потерь проводимости, малого тока утечки при высокой температуре и высокой устойчивости к импульсным перегрузкам.

Целевые применения

  • DC-DC преобразователи
  • Защита от обратной полярности
  • Схемы зарядки аккумуляторов
  • Автомобильное светодиодное освещение
  • Системы управления трансмиссией

В начальную линейку входят SBRFP2M60P1Q, SBRFP2M60SAFQ, SBRFP3M60SAFQ и SBRFP8A60P5Q.

Источник: Electronics For You

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