Diodes Incorporated представила новое семейство автомобильных Field-Plated Super Barrier Rectifiers (SBRFP). Устройства сочетают сверхнизкое прямое падение напряжения, малый обратный ток утечки и высокую стойкость к лавинному пробою, повышая эффективность и надёжность в жёстких автомобильных условиях.
Основные характеристики
- Технология: фирменная field-plated Super Barrier Rectifier (SBR) на базе MOS-процесса
- Токовые рейтинги: 2 А, 3 А и 8 А
- Флагманская модель: SBRFP8A60P5Q — максимальное прямое падение напряжения всего 0,55 В при 8 А
- Низкий обратный ток утечки:
- SBRFP2M60P1Q: макс. 12 мкА
- SBRFP3M60SAFQ: макс. 7 мкА
- Лавинная энергия: до 145 мДж (в 5–10 раз выше, чем у обычных Schottky-диодов)
- Максимальная температура перехода: 175°C
- Рабочий температурный диапазон: −55°C…+175°C
- Корпуса: PowerDI123, PowerDI5 и SMAF
- Автомобильная квалификация для работы в условиях сильных переходных процессов
- Прямая замена Schottky- и PN-выпрямителей
Field-plated SBR-структура обеспечивает редкое сочетание низких потерь проводимости, малого тока утечки при высокой температуре и высокой устойчивости к импульсным перегрузкам.
Целевые применения
- DC-DC преобразователи
- Защита от обратной полярности
- Схемы зарядки аккумуляторов
- Автомобильное светодиодное освещение
- Системы управления трансмиссией
В начальную линейку входят SBRFP2M60P1Q, SBRFP2M60SAFQ, SBRFP3M60SAFQ и SBRFP8A60P5Q.
Источник: Electronics For You