Infineon Technologies представила семейство микроконтроллеров PSOC Control C3 Performance Line, предназначенное для высокопроизводительных систем преобразования энергии и управления двигателями в реальном времени. Новые MCU сочетают многоядерную архитектуру, продвинутые периферийные блоки управления и функции постквантовой безопасности.
Основные характеристики
- Архитектура: Многоядерный Arm Cortex-M33
- Тактовая частота: до 180 МГц
- Аппаратное ускорение для высокопроизводительного управления в реальном времени
- Programmable Power Control Accelerator для схем преобразования энергии
- Высокоточный ШИМ (high-resolution PWM)
- Быстрая аналоговая и цифровая периферия для точных контуров регулирования
- Поддержка широкозонных полупроводников (SiC и GaN)
- Функции безопасности:
- Постквантовая криптография (соответствие CNSA Suite 2.0)
- PSA Level 3
- Secure boot
- Защищённые обновления прошивки
- Защита кода
- Безопасное хранение ключей и аттестация устройства
- Специализированные варианты для преобразования энергии и управления двигателями
- Различные корпуса и конфигурации
Архитектура позволяет повысить частоту и точность контуров управления, а также минимизировать задержку реакции на события реального времени, что способствует росту общей эффективности системы.
Целевые применения
- Блоки питания серверов ИИ
- Солнечное энергетическое оборудование
- Импульсные источники питания (SMPS)
- Зарядные системы электромобилей
- Высокопроизводительное управление двигателями
Поддержка осуществляется через ModusToolbox Power Suite и Motor Suite — библиотеки управления, инструменты разработки и графические интерфейсы. Образцы уже доступны.
Источник: Electronics For You