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Infineon PSOC Control C3 MCU для управления питанием и безопасности

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18 часов назад

Infineon PSOC Control C3 Performance Line — высокопроизводительные MCU для реального времени, управления питанием и безопасности

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Infineon Technologies представила семейство микроконтроллеров PSOC Control C3 Performance Line, предназначенное для высокопроизводительных систем преобразования энергии и управления двигателями в реальном времени. Новые MCU сочетают многоядерную архитектуру, продвинутые периферийные блоки управления и функции постквантовой безопасности.

Infineon PSOC Control C3 Performance Line MCUs

Infineon PSOC Control C3 Performance Line — микроконтроллеры для управления питанием

Основные характеристики

  • Архитектура: Многоядерный Arm Cortex-M33
  • Тактовая частота: до 180 МГц
  • Аппаратное ускорение для высокопроизводительного управления в реальном времени
  • Programmable Power Control Accelerator для схем преобразования энергии
  • Высокоточный ШИМ (high-resolution PWM)
  • Быстрая аналоговая и цифровая периферия для точных контуров регулирования
  • Поддержка широкозонных полупроводников (SiC и GaN)
  • Функции безопасности:
    • Постквантовая криптография (соответствие CNSA Suite 2.0)
    • PSA Level 3
    • Secure boot
    • Защищённые обновления прошивки
    • Защита кода
    • Безопасное хранение ключей и аттестация устройства
  • Специализированные варианты для преобразования энергии и управления двигателями
  • Различные корпуса и конфигурации

Архитектура позволяет повысить частоту и точность контуров управления, а также минимизировать задержку реакции на события реального времени, что способствует росту общей эффективности системы.

Целевые применения

  • Блоки питания серверов ИИ
  • Солнечное энергетическое оборудование
  • Импульсные источники питания (SMPS)
  • Зарядные системы электромобилей
  • Высокопроизводительное управление двигателями

Поддержка осуществляется через ModusToolbox Power Suite и Motor Suite — библиотеки управления, инструменты разработки и графические интерфейсы. Образцы уже доступны.

Источник: Electronics For You

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