Infineon Technologies представила семейство микроконтроллеров PSOC Control C3 Performance Line, предназначенное для высокопроизводительных систем преобразования энергии и управления двигателями в реальном времени. Новые MCU сочетают многоядерную архитектуру, продвинутые периферийные блоки управления и функции постквантовой безопасности.

Infineon PSOC Control C3 Performance Line — микроконтроллеры для управления питанием

Основные характеристики

Архитектура: Многоядерный Arm Cortex-M33

Многоядерный Arm Cortex-M33 Тактовая частота: до 180 МГц

до 180 МГц Аппаратное ускорение для высокопроизводительного управления в реальном времени

для высокопроизводительного управления в реальном времени Programmable Power Control Accelerator для схем преобразования энергии

для схем преобразования энергии Высокоточный ШИМ (high-resolution PWM)

Быстрая аналоговая и цифровая периферия для точных контуров регулирования

Поддержка широкозонных полупроводников (SiC и GaN)

(SiC и GaN) Функции безопасности: Постквантовая криптография (соответствие CNSA Suite 2.0) PSA Level 3 Secure boot Защищённые обновления прошивки Защита кода Безопасное хранение ключей и аттестация устройства

Специализированные варианты для преобразования энергии и управления двигателями

Различные корпуса и конфигурации

Архитектура позволяет повысить частоту и точность контуров управления, а также минимизировать задержку реакции на события реального времени, что способствует росту общей эффективности системы.

Целевые применения

Блоки питания серверов ИИ

Солнечное энергетическое оборудование

Импульсные источники питания (SMPS)

Зарядные системы электромобилей

Высокопроизводительное управление двигателями

Поддержка осуществляется через ModusToolbox Power Suite и Motor Suite — библиотеки управления, инструменты разработки и графические интерфейсы. Образцы уже доступны.

Источник: Electronics For You