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DISPLAY VISIONS EA DOG гибкие COG LCD-модули для компактных устройств

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1 день назад

DISPLAY VISIONS EA DOG — гибкие chip-on-glass LCD-модули для компактных устройств

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DISPLAY VISIONS GmbH представила серию EA DOG — LCD-модули по технологии chip-on-glass (COG), предназначенные для компактной электроники, в том числе портативных промышленных измерительных приборов. Модульный подход позволяет выбирать размер дисплея, цвет подсветки и интерфейс, сохраняя низкое энергопотребление и малые габариты.

DISPLAY VISIONS EA DOG COG LCD modules

DISPLAY VISIONS EA DOG — гибкие chip-on-glass LCD-модули

Основные характеристики

  • Технология: Chip-on-Glass (COG) — ЖК-дисплей и драйвер объединены в одном модуле
  • Потребление: типично 150–900 мкА при 3,3 В (в зависимости от размера)
  • Варианты дисплеев (всего 13 модулей):
    • 7 текстовых: от 1×8 до 4×20 символов
    • 6 графических: от 102×64 до 240×128 пикселей
  • Подсветка: 7 цветов (включая белый, янтарный и RGB)
  • До 23 различных комбинаций дисплей + подсветка
  • Опциональный сенсорный интерфейс на отдельных модулях
  • Интерфейсы: SPI или I²C (в зависимости от модели)
  • Хорошая читаемость при ярком солнечном свете
  • Меньше компонентов и выше надёжность благодаря конструкции COG

Модульная конструкция позволяет инженерам выбирать именно тот размер дисплея, подсветку и интерфейс, которые нужны для конкретного применения, не увеличивая габариты базового модуля и бюджет по питанию — идеально для батарейных портативных устройств.

Поддержка разработки

  • Бесплатный симулятор DOG (предпросмотр текста/графики с разными вариантами подсветки)
  • Тестовая плата 97804USB для аппаратной проверки
  • Пакет USBSTICK-FONT (редактор шрифтов, поддержка кириллицы, греческого, арабского; конвертация BMP; вывод исходного кода для C и Basic)
  • Скетчи, библиотеки, документация и файлы EAGLE для Arduino (для большинства модулей)

Источник:  Electronics For You

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