DISPLAY VISIONS GmbH представила серию EA DOG — LCD-модули по технологии chip-on-glass (COG), предназначенные для компактной электроники, в том числе портативных промышленных измерительных приборов. Модульный подход позволяет выбирать размер дисплея, цвет подсветки и интерфейс, сохраняя низкое энергопотребление и малые габариты.

DISPLAY VISIONS EA DOG — гибкие chip-on-glass LCD-модули

Основные характеристики

Технология: Chip-on-Glass (COG) — ЖК-дисплей и драйвер объединены в одном модуле

Chip-on-Glass (COG) — ЖК-дисплей и драйвер объединены в одном модуле Потребление: типично 150–900 мкА при 3,3 В (в зависимости от размера)

типично 150–900 мкА при 3,3 В (в зависимости от размера) Варианты дисплеев (всего 13 модулей): 7 текстовых: от 1×8 до 4×20 символов 6 графических: от 102×64 до 240×128 пикселей

Подсветка: 7 цветов (включая белый, янтарный и RGB)

7 цветов (включая белый, янтарный и RGB) До 23 различных комбинаций дисплей + подсветка

Опциональный сенсорный интерфейс на отдельных модулях

Интерфейсы: SPI или I²C (в зависимости от модели)

SPI или I²C (в зависимости от модели) Хорошая читаемость при ярком солнечном свете

Меньше компонентов и выше надёжность благодаря конструкции COG

Модульная конструкция позволяет инженерам выбирать именно тот размер дисплея, подсветку и интерфейс, которые нужны для конкретного применения, не увеличивая габариты базового модуля и бюджет по питанию — идеально для батарейных портативных устройств.

Поддержка разработки

Бесплатный симулятор DOG (предпросмотр текста/графики с разными вариантами подсветки)

Тестовая плата 97804USB для аппаратной проверки

Пакет USBSTICK-FONT (редактор шрифтов, поддержка кириллицы, греческого, арабского; конвертация BMP; вывод исходного кода для C и Basic)

Скетчи, библиотеки, документация и файлы EAGLE для Arduino (для большинства модулей)

Источник: Electronics For You