DISPLAY VISIONS GmbH представила серию EA DOG — LCD-модули по технологии chip-on-glass (COG), предназначенные для компактной электроники, в том числе портативных промышленных измерительных приборов. Модульный подход позволяет выбирать размер дисплея, цвет подсветки и интерфейс, сохраняя низкое энергопотребление и малые габариты.
Основные характеристики
- Технология: Chip-on-Glass (COG) — ЖК-дисплей и драйвер объединены в одном модуле
- Потребление: типично 150–900 мкА при 3,3 В (в зависимости от размера)
- Варианты дисплеев (всего 13 модулей):
- 7 текстовых: от 1×8 до 4×20 символов
- 6 графических: от 102×64 до 240×128 пикселей
- Подсветка: 7 цветов (включая белый, янтарный и RGB)
- До 23 различных комбинаций дисплей + подсветка
- Опциональный сенсорный интерфейс на отдельных модулях
- Интерфейсы: SPI или I²C (в зависимости от модели)
- Хорошая читаемость при ярком солнечном свете
- Меньше компонентов и выше надёжность благодаря конструкции COG
Модульная конструкция позволяет инженерам выбирать именно тот размер дисплея, подсветку и интерфейс, которые нужны для конкретного применения, не увеличивая габариты базового модуля и бюджет по питанию — идеально для батарейных портативных устройств.
Поддержка разработки
- Бесплатный симулятор DOG (предпросмотр текста/графики с разными вариантами подсветки)
- Тестовая плата 97804USB для аппаратной проверки
- Пакет USBSTICK-FONT (редактор шрифтов, поддержка кириллицы, греческого, арабского; конвертация BMP; вывод исходного кода для C и Basic)
- Скетчи, библиотеки, документация и файлы EAGLE для Arduino (для большинства модулей)
Источник: Electronics For You