Synaptics представила серию Astra SR200 — часть нового семейства xMCU, предназначенного для выполнения мультимодального искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. Процессоры объединяют несколько ядер, выделенный ИИ-движок и специализированную DRAM, что позволяет запускать более сложные модели ИИ на краю сети для носимых устройств, умных камер, датчиков и промышленных систем зрения.

Synaptics Astra SR200 Series — мультимодальные edge-ИИ xMCU

Основные характеристики

ИИ-движок: Torq AI engine с Coral NPU от Google Research

Torq AI engine с Coral NPU от Google Research Варианты производительности (совместимы по выводам): SR210 — до 200 GOPS (голос и датчики) SR230 — до 300 GOPS (зрение + дисплей, опционально аудио) SR250 — до 400 GOPS (зрение + дисплей с двумя путями)

Процессорные ядра: Arm Cortex-M85 до 800 МГц (высокая производительность) Arm Cortex-M52 (энергоэффективная обработка)

Опциональный DSP: Tensilica HiFi 5 для обработки аудио

Tensilica HiFi 5 для обработки аудио Память: до 8 МБ SRAM специализированная DRAM объёмом до сотен мегабайт (заявленное снижение потребления до ⅓ по сравнению с обычной системной DRAM)

Поддержка ПО: open-source компилятор MLIR/IREE, Zephyr RTOS

open-source компилятор MLIR/IREE, Zephyr RTOS Безопасность: аппаратная защита, криптоускорение, обнаружение вскрытия, secure boot

аппаратная защита, криптоускорение, обнаружение вскрытия, secure boot Промышленные функции (отдельные варианты): 1 Гбит Ethernet, IEEE 1588 TSN, два интерфейса CAN-FD

1 Гбит Ethernet, IEEE 1588 TSN, два интерфейса CAN-FD Единая аппаратная архитектура и SDK для всего семейства

Интеграция мощного ИИ-движка, собственной DRAM и высокопроизводительных MCU-ядер позволяет семейству SR200 преодолеть ограничения классических микроконтроллеров и реализовать настоящий мультимодальный ИИ (зрение, аудио, сенсорный фьюжн) на краю сети без внешних прикладных процессоров.

Целевые применения

Носимые устройства и батарейные датчики

Умные камеры и цифровые приставки

Промышленные системы зрения и аудио

Мультимодальные edge-устройства ИИ

Источник: Electronics For You