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Synaptics Astra SR200 мультимодальные edge-ИИ xMCU процессоры

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20 часов назад

Synaptics Astra SR200 Series — xMCU с мультимодальным edge-ИИ

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Synaptics представила серию Astra SR200 — часть нового семейства xMCU, предназначенного для выполнения мультимодального искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. Процессоры объединяют несколько ядер, выделенный ИИ-движок и специализированную DRAM, что позволяет запускать более сложные модели ИИ на краю сети для носимых устройств, умных камер, датчиков и промышленных систем зрения.

Synaptics Astra SR200 multi-modal edge AI processors

Synaptics Astra SR200 Series — мультимодальные edge-ИИ xMCU

Основные характеристики

  • ИИ-движок: Torq AI engine с Coral NPU от Google Research
  • Варианты производительности (совместимы по выводам):
    • SR210 — до 200 GOPS (голос и датчики)
    • SR230 — до 300 GOPS (зрение + дисплей, опционально аудио)
    • SR250 — до 400 GOPS (зрение + дисплей с двумя путями)
  • Процессорные ядра:
    • Arm Cortex-M85 до 800 МГц (высокая производительность)
    • Arm Cortex-M52 (энергоэффективная обработка)
  • Опциональный DSP: Tensilica HiFi 5 для обработки аудио
  • Память:
    • до 8 МБ SRAM
    • специализированная DRAM объёмом до сотен мегабайт (заявленное снижение потребления до ⅓ по сравнению с обычной системной DRAM)
  • Поддержка ПО: open-source компилятор MLIR/IREE, Zephyr RTOS
  • Безопасность: аппаратная защита, криптоускорение, обнаружение вскрытия, secure boot
  • Промышленные функции (отдельные варианты): 1 Гбит Ethernet, IEEE 1588 TSN, два интерфейса CAN-FD
  • Единая аппаратная архитектура и SDK для всего семейства

Интеграция мощного ИИ-движка, собственной DRAM и высокопроизводительных MCU-ядер позволяет семейству SR200 преодолеть ограничения классических микроконтроллеров и реализовать настоящий мультимодальный ИИ (зрение, аудио, сенсорный фьюжн) на краю сети без внешних прикладных процессоров.

Целевые применения

  • Носимые устройства и батарейные датчики
  • Умные камеры и цифровые приставки
  • Промышленные системы зрения и аудио
  • Мультимодальные edge-устройства ИИ

Источник: Electronics For You

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