Synaptics представила серию Astra SR200 — часть нового семейства xMCU, предназначенного для выполнения мультимодального искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. Процессоры объединяют несколько ядер, выделенный ИИ-движок и специализированную DRAM, что позволяет запускать более сложные модели ИИ на краю сети для носимых устройств, умных камер, датчиков и промышленных систем зрения.
Основные характеристики
- ИИ-движок: Torq AI engine с Coral NPU от Google Research
- Варианты производительности (совместимы по выводам):
- SR210 — до 200 GOPS (голос и датчики)
- SR230 — до 300 GOPS (зрение + дисплей, опционально аудио)
- SR250 — до 400 GOPS (зрение + дисплей с двумя путями)
- Процессорные ядра:
- Arm Cortex-M85 до 800 МГц (высокая производительность)
- Arm Cortex-M52 (энергоэффективная обработка)
- Опциональный DSP: Tensilica HiFi 5 для обработки аудио
- Память:
- до 8 МБ SRAM
- специализированная DRAM объёмом до сотен мегабайт (заявленное снижение потребления до ⅓ по сравнению с обычной системной DRAM)
- Поддержка ПО: open-source компилятор MLIR/IREE, Zephyr RTOS
- Безопасность: аппаратная защита, криптоускорение, обнаружение вскрытия, secure boot
- Промышленные функции (отдельные варианты): 1 Гбит Ethernet, IEEE 1588 TSN, два интерфейса CAN-FD
- Единая аппаратная архитектура и SDK для всего семейства
Интеграция мощного ИИ-движка, собственной DRAM и высокопроизводительных MCU-ядер позволяет семейству SR200 преодолеть ограничения классических микроконтроллеров и реализовать настоящий мультимодальный ИИ (зрение, аудио, сенсорный фьюжн) на краю сети без внешних прикладных процессоров.
Целевые применения
- Носимые устройства и батарейные датчики
- Умные камеры и цифровые приставки
- Промышленные системы зрения и аудио
- Мультимодальные edge-устройства ИИ
Источник: Electronics For You